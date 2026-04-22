Дезертир из Чечни, четыре месяца проживший в аэропорту Астаны, улетел в Армению

Этнический чеченец Зелимхан Муртазов, сбежавший из родины из-за риска быть возвращённым на войну против Украины и застрявший в транзитной зоне аэропорта Астаны в конце декабря прошлого года, 20 апреля смог улететь в Ереван. Об этом со ссылкой на его брата Турпала Муртазова сообщило издание «Вот Так».

«Думаю, понятно, как Зелимхан чувствует себя после четырёх месяцев в транзитке. Он говорит, что привыкает к обычной жизни, сидит под солнцем, подшучивает, что берёт витамин D», — сказал он в разговоре с изданием.

Вместе с тем он добавил, что покинувшим Чечню россиянам небезопасно находиться в Армении, напомнив об убийстве чеченки Айшат Баймурадовой, которая пострадала от домашнего насилия и сбежала в Ереван.

В 2022 году Зелимхана Муртазова, который был против военного вторжения России в Украину, забрали на войну, где он рыл окопы. «Никого не убивал и не стрелял», — признавался он в разговоре с «Кавказ.Реалии».

20 октября 2025 года Муртазов получил отпуск по службе и вернулся домой. Через пять дней уехал в Казахстан, где несколько месяцев снимал квартиру. В конце декабря прошлого года уроженец Чечни уехал в Турцию, где его задержали, допросили и спустя двое суток депортировали, изъяв загранпаспорт. Рано утром 26 декабря прошлого года Муртазов вновь оказался в Астане. С тех пор он находился в аэропорту казахстанской столицы.

В Казахстане Зелимхан Муртазов хотел получить убежище, но погранслужба республики отказала ему во въезде «в интересах обеспечения национальной безопасности». Его просьбу об убежище отклонили уже через 10 дней после подачи. Правозащитники утверждали, что его заявление не было рассмотрено должным образом.

Муртазов говорил, что ему предлагали вылететь в Армению, Беларусь или Кыргызстан, но тогда он посчитал эти маршруты небезопасными из-за угрозы выдачи в Россию. Он говорил, что в случае окончательного отказа в убежище предпочёл бы выехать в безопасную европейскую страну.

Зелимхан Муртазов — не единственный уроженец Чечни, которому власти Казахстана отказали в убежище. В мае 2025 года в Алматы по запросу России был задержан чеченский активист Мансур Мовлаев. Как сообщали Азаттык Азия его адвокаты, Мовлаев столкнулся с преследованиями за критику действующей власти в Чечне.

В конце января этого года Генпрокуратура Казахстана решила удовлетворить экстрадиционный запрос о выдаче Мовлаева в Россию. Однако 23 февраля Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу Мовлаева и рекомендовал Казахстану воздержаться от выдачи активиста России до рассмотрения его жалобы комитетом.

24 февраля Верховный суд приостановил экстрадицию Мовлаева до рассмотрения его иска о признании незаконным отказа в получении убежища в Казахстане. В настоящее время Мансур Мовлаев находится в следственном изоляторе Алматы. Судебные разбирательства по его делу продолжаются.