Директор школы в Казани, где произошла стрельба, стала обвиняемой

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Директору казанской гимназии, где пять месяцев назад произошла стрельба, предъявлено обвинение по делу о халатности. Следователи утверждают, что Амина Валеева не обеспечила охрану и работу систем безопасности – в одном из классов не работал радиодинамик. Из-за этого 19-летний Ильяз Галявиев попал с оружием в школу и начал стрельбу.

Валеева находится под подпиской о невыезде.

По делу о халатности также проходят директор охранной фирмы и инженер систем оповещения.

Бывший ученик казанской школы Ильназ Галявиев совершил нападение 11 мая. У него было легально приобретенное охотничье ружье. В результате стрельбы погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали.

Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и «начал ненавидеть всех». Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий», тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.

Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.