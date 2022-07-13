Дочь Путина Катерина Тихонова займётся импортозамещением

Глава фонда "Иннопрактика", младшая дочь президента Владимира Путина, Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе РСПП.

Там также сообщили, что совет создан для обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив. Возглавил его председатель РСПП Александр Шохин.

О том, что Катерина Тихонова получила предложение войти в совет, стало известно в начале июля. Тогда в пресс-службе "Иннопрактики" заявили РБК, что пока она не дала согласие.

Агентства Reuters, Bloomberg, а также Би-би-си называли Катерину Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина. Кремль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз, Канада и Япония ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как посчитает необходимым". Таким образом, впервые официально признав родство Тихоновой и Воронцовой с президентом Путиным.

Помимо руководства "Иннопрактикой", Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.