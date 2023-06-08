Додон призвал власти Молдовы брать пример с руководства Грузии

Пророссийский политик, экс-президент Молдовы Игорь Додон считает, что руководство его страны должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Как пишет ТАСС, об этом Додон заявил в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».

«Власти должны договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия. Это привело бы к росту нашей экономики», – отметил Додон.

«Заявления властей о том, что соглашения с СНГ нужно отменить, потому что они противоречат курсу на интеграцию в ЕС, – ложь. Декларации о том, что эти договоренности нужно аннулировать, потому что они не работают, – еще большая ложь. Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит», – сказал Додон.

Он также назвал ложью обещания руководства Молдовы о вступлении страны в ЕС к 2030 году.

«Не нужно обманывать граждан. Молдова не станет членом ЕС. Там хватает своих проблем и стран, которые ждут очереди на вступление», – сказал он.