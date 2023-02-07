Доходы российского бюджета в январе 2023 года сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей, хотя годом ранее наблюдался профицит 125 млрд, сообщает российский Минфин.

По данным ведомства, доходы российского бюджета в январе составил 1,35 трлн рублей. Нефтегазовые доходы сократились на 46% и составили 426 млрд рублей. Это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, упав за год на 28%. Это объясняется сокращением поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. Отмечается, что показатели бюджета "соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете".

Расходы бюджета составили 3,1 трлн рублей, показав увеличение на 59%. По оценке Минфина, это связано "с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам". Как отмечает Bloomberg, дефицит бюджета в январе оказался наиболее существенным с 1998 года. Рост расходов, по оценке агентства, связан с войной в Украине.

Forbes сообщает, российский Минфин в январе впервые продал золото (3,6 тонны) из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. Также власти реализовали 2,3 млрд юаней. В общем сложности это принесло бюджету 38,5 млрд. При этом объем ФНБ за январь вырос на 373 млрд рублей и составил 10,8 трлн рублей.