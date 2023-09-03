Доклад ЕС обвинил действия Илона Маска в помощи российской пропаганде

Действия американского миллиардера Илона Маска на посту главы социальной сети Twitter (переименована в X) помогают распространению российской пропаганды. Такое утверждение содержится в докладе, опубликованном Европейской комиссией.

Согласно утверждениям, сделанным в докладе, в 2022 году в Европе выросла аудитория и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в социальных сетях. Утверждается, что еще сильнее охват и влияние могли вырасти в начале 2023 года из-за измененных Маском правил медиаплатформы, сокративших модерацию контента.

25 августа в Евросоюзе вступил в силу закон о цифровой безопасности, обязывающий социальные сети оценивать риски появления дезинформации и не допускать ее распространения рекомендательными алгоритмами. В докладе говорится, что Twitter не соответствовал бы этим правилам, если бы закон вступил в действие раньше. В документе критикуются и другие социальные сети — Instagram и Facebook, а также мессенджер Telegram.

Маск доклад не комментировал. Перед покупкой Twitter он критиковал сервис за правила модерации, серьезно ограничивающие, по его оценке, свободу слова.

В июне в интервью телеканалу France 2 он сказал, что социальная сеть будет исполнять требования ЕС. 25 августа, комментируя пост комиссара Евросоюза по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретона о вступлении в силу нового закона, заканчивавшегося словами «безопасный интернет каждому», Маск написал: «Мы упорно работаем над этим».