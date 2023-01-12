Доклад HRW: военные РФ причастны к нарушениям гуманитарного права

Российская армия в 2022 году совершила на территории Украины множество нарушений международного гуманитарного права. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Правозащитники проанализировали события прошлого года и пришли к выводу, что российские войска, в частности, наносили неизбирательные и несоразмерные авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам. В результате разрушенными оказались жилые дома, медучреждения и школы.

В докладе также упоминаются обстрелы спасающихся мирных жителей в Киевской и Черниговской областях. 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне в Запорожской области. Автомобили везли гуманитарную помощь с контролируемой Украиной территории на территорию, контролируемую российскими войсками. В результате этого удара погибли как минимум 26 мирных жителей и более 50 получили ранения, говорится в отчёте.

Составители доклада обращают внимание, что российские военнослужащие на подконтрольных им территориях совершали действия, которые имеют признаки военных преступлений. Авторы, среди прочего, упоминают пытки, внесудебные казни, сексуальное насилие.

Мониторинговая миссия по правам человека задокументировала более 40 случаев насилия, совершённых на гендерной основе со стороны российских военнослужащих. Миссия также упоминает два случая сексуальных угроз со стороны украинских военных и более десяти случае принудительного публичного обнажения, которые совершили гражданские лица или члены территориальной обороны Украины.

Жертвами сексуального насилия в большинстве известных случаев были женщины, в том числе пожилого возраста, и девочки.

В отношении военнопленных с обеих сторон имеются факты жестокого обращения, пыток, а в некоторых случаях – предположительно, и внесудебных казней, отмечает HRW.

Правозащитники зафиксировали систематическое применение пыток и жестокое обращение со стороны российских военных по отношению к пленным украинцам. Признаков того, что российские власти провели какие-либо проверки по фактам нарушений, нет, говорится в докладе.

В свою очередь украинские военные, по данным авторов, жестоко обращались с российскими пленными. Эти инциденты фиксировались при сдаче в плен, а иногда – в местах содержания, пишут правозащитники.

Украинские власти также инициировали расследование по двум случаям внесудебных казней российских военнопленных, но существенного прогресса в рассмотрении дел не наблюдается, говорится в докладе.

Кроме того, обе стороны конфликта замечены в публикации личных данных людей, сдавшихся в плен.