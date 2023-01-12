Новости
Доклад HRW: военные РФ причастны к нарушениям гуманитарного права
Российская армия в 2022 году совершила на территории Украины множество нарушений международного гуманитарного права. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).
Правозащитники проанализировали события прошлого года и пришли к выводу, что российские войска, в частности, наносили неизбирательные и несоразмерные авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам. В результате разрушенными оказались жилые дома, медучреждения и школы.
В докладе также упоминаются обстрелы спасающихся мирных жителей в Киевской и Черниговской областях. 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне в Запорожской области. Автомобили везли гуманитарную помощь с контролируемой Украиной территории на территорию, контролируемую российскими войсками. В результате этого удара погибли как минимум 26 мирных жителей и более 50 получили ранения, говорится в отчёте.
Составители доклада обращают внимание, что российские военнослужащие на подконтрольных им территориях совершали действия, которые имеют признаки военных преступлений. Авторы, среди прочего, упоминают пытки, внесудебные казни, сексуальное насилие.
Мониторинговая миссия по правам человека задокументировала более 40 случаев насилия, совершённых на гендерной основе со стороны российских военнослужащих. Миссия также упоминает два случая сексуальных угроз со стороны украинских военных и более десяти случае принудительного публичного обнажения, которые совершили гражданские лица или члены территориальной обороны Украины.
Жертвами сексуального насилия в большинстве известных случаев были женщины, в том числе пожилого возраста, и девочки.
В отношении военнопленных с обеих сторон имеются факты жестокого обращения, пыток, а в некоторых случаях – предположительно, и внесудебных казней, отмечает HRW.
Правозащитники зафиксировали систематическое применение пыток и жестокое обращение со стороны российских военных по отношению к пленным украинцам. Признаков того, что российские власти провели какие-либо проверки по фактам нарушений, нет, говорится в докладе.
В свою очередь украинские военные, по данным авторов, жестоко обращались с российскими пленными. Эти инциденты фиксировались при сдаче в плен, а иногда – в местах содержания, пишут правозащитники.
Украинские власти также инициировали расследование по двум случаям внесудебных казней российских военнопленных, но существенного прогресса в рассмотрении дел не наблюдается, говорится в докладе.
Кроме того, обе стороны конфликта замечены в публикации личных данных людей, сдавшихся в плен.
- США и другие страны Запада обвиняют Россию в жестокости по отношению к украинскому народу. Парламенты нескольких стран мира объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европарламент.
- Расследованием предполагаемых военных преступлений российской армии занимается Международный уголовный суд.
- Российские власти отвергают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных. Москва также отрицает, что российская армия причастна к каким-либо военным преступлениям.
Другие новости дня
Спасатели нашли на месте пожара в Цхинвали тело второго погибшего
На третий день поисков сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия нашли тело второго погибшего при пожаре в частном доме в цхинвальском микрорайоне Шанхай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар произошел в частном доме на улице Кулаева в Цхинвали во вторник ночью. Ранее сообщалось, что спасатели нашли на месте пожара тело одного погибшего.
В результате несчастного случая с ожогами различной степени в больницу были доставлены двое несовершеннолетних детей с матерью. Затем они были направлены на лечение в тбилисскую клинику.
РСЕ/РС открывает новые офисы в Риге и Вильнюсе
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) 12 января официально открыло новый офис в Риге, в котором будут работать журналисты нескольких русскоязычных подразделений медиакорпорации, в том числе Русской службы Радио Свобода, телеканала Настоящее Время, вновь созданного отдела расследований "Система".
В столицу Латвии перенесена, в частности, большая часть журналистских операций, которые раньше входили в зону ответственности редакции Русской службы "Свободы" в Москве. Московское бюро было закрыто в марте 2022 года после введения российскими властями открытой политической цензуры в стране.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай, выступая на торжественной церемонии в Риги, выразил благодарность Латвии за возможность открытия офиса и отметил: "Журналисты продолжат выполнять свою честную работу для информирования русскоязычной аудитории в России и за её пределами".
Кроме того, новый офис Радио Свобода на днях открылся в Вильнюсе. Работающие в Литве журналисты в основном будут готовить материалы на белорусском и русском языках для аудитории в Республике Беларусь.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода — независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России 6 марта 2022 года. За два дня до этого Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России. Эти действия, как заявило тогда руководство медиакорпорации, представляли собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по решению президента России Бориса Ельцина.
- Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" стало решение медиакорпорации не выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 15 миллионов долларов. Более 30 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в список "СМИ-иноагентов".
- Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Несмотря на блокировку, 2022 год оказался статистически самым удачным для "Свободы": наши сайты зарегистрировали более 160 миллионов посещений, видеоматериалы "Свободы" на хостинге YouTube были просмотрены почти 2 миллиарда раз.
- В декабре 2022 года Русская служба Радио Свобода представила новую аудиоплатформу на специализированном канале видеохостинга YouTube Радио Свобода Live.
Азербайджанского оппозиционера не пустили в Грузию
В Грузию не пустили заместителя председателя оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана», журналиста, бывшего политзаключенного Сеймура Хази. Об этом он сообщил в социальной сети.
Критик азербайджанского президента Ильхама Алиева не смог пересечь турецко-грузинскую границу на КПП «Сарпи».
Сеймур Хази рассказал грузинской службе Радио Свобода, что в конце прошлого года лечился в Тбилиси, после чего поехал в Турцию для проведения политических встреч. Вернуться в Грузию он не смог – ему отказали во въезде в страну без каких-либо объяснений. Он предполагает, что это – согласованная акция Баку и Тбилиси, так власти Грузии и Азербайджана поддерживают очень тесные отношения.
В соцсети он также пишет, что «страна, которая хочет стать членом ЕС, не должна так себя вести».
Произошедшее прокомментировал журналист Афган Мухтарлы, передает СОВА. По его словам, режим Алиева сотрудничает с правительством Иванишвили, и отказ во въезде в Грузию является результатом этого сотрудничества.
«Правительство Иванишвили постоянно предпринимает незаконные действия против азербайджанских политиков, журналистов и активистов. Журналисты, проживающие в Тбилиси, были выдворены из Грузии по требованию Иванишвили. За это Иванишвили получает от Алиева миллионы», — заявил Мухтарлы.
Власти Грузии информацию пока не комментировали. Во въезде в страну ранее отказывали российским оппозиционерам и журналистам.
- Сеймур Хази входил в число самых «известных» азербайджанских узников совести. В 2019 году он вышел на свободу по истечении пятилетнего срока. Европейский суд по правам человека признал его арест неправомерным и постановил, что правительство Азербайджана должно выплатить журналисту около 15 тысяч евро компенсации за моральный ущерб и судебные издержки.
- Супруга Сеймура – Нигяр Хази (Ягублу). Она дочь оппозиционера Тофига Ягублу, который был задержан 23 декабря 2022 года в ходе протестной акции в центре Баку. Суд арестовал его на 30 суток, а 5 января Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение. В знак протеста Ягублу объявил голодовку, которую держит уже восемь дней. На седьмые сутки голодовки Ягублу был переведен в больницу, передает агентство «Туран».
- Афгана Мухтарлы похитили из Тбилиси 29 мая 2017 года, после чего 30 мая оказалось, что он арестован в Азербайджане. Мухтарлы уже много лет требует полного расследования его похищения из Грузии и утверждает, что к этой спецоперации причастны влиятельные грузинские высокопоставленные чиновники.
Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по ID-картам
Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по идентификационным картам, без предъявления паспортов. Соглашение о дополнительном упрощении безвизового режима, действующего между странами, подписали в Ереване премьер-министры двух стран Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
Ранее предложение о подписании соответствующего соглашения между Арменией и Грузией на заседании армянского правительства представил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Построение особых отношений с соседней Грузией является одним из приоритетов внешней политики Армении. Именно это отражено в плане правительства. На практике существуют интенсивные контакты между всеми ведомствами на различных уровнях. Грузия также является одним из излюбленных мест для деловых поездок и отдыха наших граждан. В 2019 году Грузию посетили 1 365 000 граждан Республики Армения. Конечно, из-за пандемии произошел некий спад. Мы думаем, что в ближайшее время динамика восстановится», – сказал Мирзоян.
Глава правительства Армении Никол Пашинян считает это решение важным, однако, по его словам, оно может вызвать определенные риски, по которым с грузинскими партнерами будет вестись эффективная работа.
«Хочу отметить, что сегодня мы ждем грузинскую делегацию во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Очередное межправительственное заседание Армении и Грузии состоится в Ереване. В рамках этого заседания мы надеемся подписать и это соглашение», – сказал премьер-министр утром 12 января.
Отметим, что граждане Грузии на данный момент могут посещать по идентификационным картам Турцию и Украину.
Захарова советует властям Армении не «заниматься схоластикой»
Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарову, в частности, попросили прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности армянской стороны подписать мирный документ на основе российских предложений.
В опубликованном на официальном сайте МИД РФ ответе Захарова, в частности, заявила: «Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом».
По словам Захаровой, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года «коренным образом изменило логику переговорного процесса».
«В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном», – заявила официальный представитель МИД РФ.
«Хотели бы также напомнить, что на 23 декабря 2022 г. в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.
Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», – заявила Мария Захарова.
- Схоластика – господствующее направление средневековой философии; формальное знание, оторванное от жизни и практики, бесплодное умствование.
Отметим, что сегодня же премьер-министр Армении заявил, что между непризнанным Нагорным Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический разговор.
«Наши партнеры в Нагорном Карабахе не должны позволять никому обвинять их в том, что они срывают конструктивный разговор или делают его невозможным», – сказал он.
Никол Пашинян подчеркнул, что закрытие Лачинского коридора является провокацией, конечной целью которой является новая военная эскалация.
«Шаги, которые желательны для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации, не должны быть реализованы», – добавил Никол Пашинян.
- Лачинский коридор – единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям договора, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор – под наблюдение российских миротворцев.
- В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.
- Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.
С грузинским паспортом можно посетить без визы 116 стран – рейтинг
Грузинский паспорт занял 50 место в ежегодном Индексе привлекательности паспортов компании Henley&Partners.
С прошлого года грузинский паспорт поднялся в рейтинге на две строчки. При этом число стран, которые его обладатели могут посещать без визы, осталось прежним — 116.
Азербайджан и Армения заняли 76-е и 79-е места. Гражданам Армении доступны без виз 66 стран, гражданам Азербайджана – 70.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», первую строчку рейтинга пятый год подряд занимает Япония — безвиз в 193 страны.
Замыкает список паспорт Афганистана – их владельцы могут без виз посещать лишь 27 стран.
- Индекс паспортов компании Henley&Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или получив визу по прибытии.
Грузинские таможенники опять забраковали российский картофель
Служба доходов Минфина Грузии сообщила, что на КПП «Казбеги» была обнаружена партия картофеля из России, не соответствующая требованиям пищевой безопасности.
Нарушения были выявлены отделом санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, пишет агентство «Новости-Грузия».
Некачественная партия в 42 тонны возвращена в Россию.
Одновременно было забраковано 69 867 кубометров пиломатериалов, из-за нарушения фитосанитарных норм.
За последнее время это второй случай нарушения норм пищевой безопасности в партиях картофеля из Россия. Три недели назад отдел санитарного и фито-контроля не пропустил в Грузию 20 тонн картофеля из России.
Аслан Бжания присвоил Иналу Ардзинба высший дипломатический ранг
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания присвоил главе МИД Иналу Ардзинба высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного Посла. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера.
Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Ардзинба часто выступает с критикой международных организаций и НПО. Политик считает, что они пытаются вовлечь жителей Абхазии в реализацию программы грузинского правительства, «конечной целью которой является установление в Абхазии грузинского флага».
Премьер-министр Грузии прибыл в Ереван с рабочим визитом
Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили прибыла в Ереван с рабочим визитом.
Под руководством премьер-министров Армении и Грузии состоится очередное заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В рамках визита запланирована также отдельная беседа армянского премьера Никола Пашиняна с грузинским коллегой.
По информации пресс-службы грузинского правительства, в состав делегации входят вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, глава МИД Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе.
В октябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Идею поддержал премьер Армении Никол Пашинян. Кроме того, сообщалось, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия готова поддерживать «мирную инициативу добрососедства» на Южном Кавказе.
Умер Джефф Бек. Его называли «гитарным богом»
10 января в возрасте 78 лет умер британский гитарист Джефф Бек. Журнал Rolling Stone называл его «гитарным богом».
В заявлении семьи, опубликованном вчера на сайте музыканта говорится, что Бек «мирно ушёл из жизни» после неожиданного заражения бактериальным менингитом.
Джефф Бек - британский гитарист-виртуоз - родился в 1944 году в Лондоне. В детстве он пел в церковном хоре, в подростковом возрасте он начал играть на гитаре. Первой группой, где играл музыкант, была Screaming Lord Sutch. В 1965 году он заменил в группе The Yardbirds ушедшего оттуда Эрика Клэптона, однако через два года он покинул коллектив. В 1968 году Бек выпустил свой первый сольный альбом Truth, а затем основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и нынешний бас-гитарист The Rolling Stones Рони Вуд.
В 1975 году Бек записал полностью инструментальный альбом Blow By Blow. На нем гитарные партии по сути стали заменой вокала - и именно такой подход стал для него основным в последующие годы.
Несколько альбомов, записанных Беком альбомов стали платиновыми. Свой последний альбом «18» он выпустил в 2022 году. Он оказал значительное влияние на развитие хеви-метала и джаз-рока.
Джефф Бек семь раз получал премию «Грэмми», его дважды — в 1992 и 2009 годах — включали в Зал славы рок-н-ролла.
МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко
Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.
К карточке не приложена фотография Бабченко, однако фамилия, имя и отчество, место и дата рождения, указанные в ней, совпадают с данными журналиста.
Сообщается, что Бабченко разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно в карточке не уточняется.
Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой газетой», российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность после поста в фейсбуке о катастрофе Ту-154 российского Минобороны, летевшего в Сирию. В катастрофе погибли 92 человека. В публикации Бабченко назвал погибших пособниками преступников и отметил, что не испытывает к ним сожаления.
После отъезда из России Бабченко жил в Праге, потом уехал в Киев, где работал на крымско-татарском канале ATR. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.
В последние годы Бабченко крайне негативно высказывался о властях России. В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов.
Абхазский дизайнер погибла в новогоднюю ночь. Подозреваемую в совершении ДТП возьмут под стражу
В новогоднюю ночь в Абхазии в автомобильной катастрофе погибла дизайнер Кама Цвижба, основатель бренда KamuChi.
Подозреваемая в совершении ДТП со смертельным исходом – Ница Габлия. Она была за рулем автомобиля и, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщила пресс-служба Сухумского городского суда, Габлия будет взята под стражу. В настоящее время она находится в Республиканской больнице с многочисленными травмами.
Органом предварительного расследования установлено, что 1 января 2023 года, примерно в 06 часов 25 минут, Ница Габлия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки «Mazda-З» с пассажирами Инаром Какалия и Камой Цвижба, двигалась по Кодорскому шоссе со стороны центра Сухуми в сторону микрорайона «Келасур».
«Проехав железнодорожную эстакаду, расположенную напротив дома №17, на затяжном повороте направо, не справившись с рулевым управлением, допустила наезд на бордюр, после чего пересекла островок, разделяющий противоположные полосы движения, и, проехав 45,1 метров, совершила наезд на неподвижное препятствие – опору троллейбусной линии, расположенную на противоположной стороне движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Цвижба К. Р. от полученных травм скончалась на месте происшествия, а пассажир Какалия И. М. был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом «закрытая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки», – сказано в сообщении суда.
Ница Габлия подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 Уголовного кодекса самопровозглашенной республики Абхазия – нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
4 января судья Сухумского городского суда Марат Авидзба удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ницы Габлия. Мера пресечения избрана до 1 марта 2023 года включительно.
«ЧВК Вагнера» заявила, что нашла в Соледаре тело британского волонтёра
Пресс-служба главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина и телеграм-каналы, связанные с ЧВК, вечером в среду сообщили, что в городе Соледар Донецкой области, за который в последние дни ведутся бои, было обнаружено тело пропавшего ранее британского волонтёра.
При нём, как утверждается, были найдены документы и второго британца-волонтёра, о его судьбе не сообщается.
О том, что Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри пропали на востоке Украины, сообщила ранее журналист Виктория Ивлева.
Пресс-служба Пригожина опубликовала документы обоих британцев - паспорта, а также разрешение властей Украины на занятия волонтёрской деятельностью.
Тело кого именно из британцев – Бэгшоу или Пэрри – было обнаружено и при каких обстоятельствах он погиб, не сообщается. Независимого подтверждения утверждений «ЧВК Вагнера» также нет.
Ранее сообщалось, что британцы выехали эвакуировать людей из зоны боевых действий под Бахмутом и Соледаром.
48-летний Бэгшоу оследние годы он жил в Новой Зеландии, но в самом начале войны приехал в зону боевых действий России с Украиной и стал заниматься волонтёрством. Родственники Бэгшоу описали его работу как доставку продуктов, лекарств и помощь пожилым людям в эвакуации.
28-летний Пэрри вел краудфандинговую кампанию по сбору средств на ремонт машин, поставку топлива и оборудования, необходимого для эвакуации людей.
МИД Великобритании ранее заявил, что предпринимает все усилия по установлению обстоятельств исчезновения и дальнейшей судьбы Бэгшоу и Пэрри.
Вечером 11 января Евгений Пригожин заявил, что Соледар полностью под контролем его бойцов.
«Хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», – говорится в сообщении, распространённом от имени Пригожина его пресс-службой. Генштаб ВСУ подтверждает бои в городе, но отрицает, что он был оставлен.
Дети российских силовиков отдыхают за границей во время войны – The Insider
Дети попавших под санкции чиновников, силовиков и парламентариев продолжают посещать страны НАТО и Евросоюза, выяснил The Insider. Среди популярных направлений для отдыха путешественников, отцы которых ведут войну с Украиной, оказались также Дубай, Бали, Мальдивы и Сейшелы.
Дочь министра обороны Сергея Шойгу на новогодние каникулы отправилась в Дубай. Фото с Ксенией Шойгу во время отдыха в ОАЭ опубликовал её муж, блогер Алексей Столяров. The Insider вычислил отель, в котором остановилась пара. Это Caesars Palace Dubai. Отдых здесь им должен был обойтись как минимум в 500 тысяч рублей.
11 января «Эхо Кавказа» передавало, что фото с Ксенией Шойгу опубликовал и депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко. Его отдыхом за границей возмутился первый вице-спикер российского Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, дочь которого также часто бывает за границей.
Летом 2021 года, когда сенатор Владимира Джабаров, разоблачал «проамериканскую» оппозицию России, его сын путешествовал по Америке. Джабаров-младший вместе со своей супругой (как минимум, гражданской) Софьей Челоянц отдыхал в Калифорнии. Побывал, в частности, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Сын Джабарова, в отличие от отца, в санкционные списки не внесен. И поэтому продолжает ездить в страны Запада. В своем Instagram во время войны он публиковал снимки из Швеции и Норвегии. Также Александр за последние месяцы успел побывать в Турции и Дубае.
«Маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника – Республики Беларусь», – заявлял директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин летом этого года. Этим же летом его дочь Вероника отправилась на отдых в Турцию, страну НАТО. Перед Новым годом дочь Нарышкина отправилась на Бали. Остановились они вместе с подругой в отеле AYANA Resort Bali, где одна ночь стоила больше $500.
The Insider нашел среди политической и военной элиты одного человека, близкие которого предпочитают отдых в Крыму. Это глава Генштаба Валерий Герасимов. Судя по фото из соцсети невестки главы Генштаба, она любит отдыхать в Крыму.
Пригожин заявил о взятии Соледара, генштаб ВСУ это отрицает
Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 11 января сообщает о продолжении боев за город Соледар, о взятии которого под контроль заявляли представители России. Противник, как сказано в сводке, «пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются».
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что российские «пропагандисты» распространяют сообщения о взятии города, «чтобы поддерживать мобилизацию и давать надежду тем, кто за агрессию». «Но бои продолжаются. Донецкое направление держится», - заявил Зеленский.
Глава российского вооруженного формирования «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин вечером 11 января заявил, что Соледар полностью под контролем его бойцов. «Хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», - говорится в сообщении, распространенном от имени Пригожина его пресс-службой. По словам главы «ЧВК Вагнера», в боях были убиты якобы 500 украинских военных, некоторые сдались в плен.
Накануне в соцсетях были распространены фото и видео Пригожина на одной из соляных шахт, расположенных в городе. Близкий к Владимиру Путину предприниматель утверждает, что Соледар штурмовали исключительно бойцы «ЧВК Вагнера». Минобороны России, между тем, в утренней сводке заявляло, что город блокировали десантники российской армии.
В условиях боевых действий оперативно проверить соответствие действительности утверждений сторон не представляется возможным.
Телекомания CNN в среду показала сюжет, снятый на подступах к Соледару. Украинские военные, с которыми общались журналисты, отрицают, что город потерян, однако называют ситуацию там очень сложной. Один из собеседников CNN признает, что российские войска пытаются окружить остающиеся в городе украинские части.
В случае, если город будет взят, он станет первым относительно крупным населенным пунктом, перешедшим под контроль России, после взятия Лисичанска летом прошлого года. Многие военные аналитики отмечают, что сам по себе Соледар не имеет стратегического значения, однако его взятие может облегчить для российских войск борьбу за более крупный соседний город - Бахмут. О прорыве украинского фронта в любом случае речь не идет, поскольку в Донецкой области есть еще одна мощная линия обороны к востоку от городов Славянск и Краматорск.
Азербайджан впервые назначил посла в Израиле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мухтара Маммадова чрезвычайным и полномочным послом в Израиле. Это первый посол в Израиле за время независимости Азербайджана. Решение об открытии посольства правительство Азербайджана приняло в ноябре прошлого года.
Израиль и Азербайджан развивают активное сотрудничество более 30 лет. Израильские дипломаты поддерживают сторону Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха (армянское название - Арцах), страна оказывает ему военную и технологическую поддержку.
Азербайджанская нефть составляет около 40% всего нефтяного импорта Израиля. Кроме того, поскольку Азербайджан напрямую граничит с Ираном, он важен Израилю как союзник в области разведки и возможный военный союзник в случае обострения противоречий между странами.
Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в декабре 1991 года. В 1992 году в Баку открылось его посольство. Однако несмотря на тесные связи, посол Азербайджана в Тель-Авиве назначен только сейчас.
Минкульт Чечни: Меладзе имеет право выступать против войны
Певца Валерия Меладзе не будут лишать звания народного артиста Чечни за слова «Героям слава» в ответ на фразу «Слава Украине» на вечеринке в Дубае. В Министерстве культуры республики заявили, что певец имеет право выступать против войны, - сообщает Кавказ.Реалии.
При этом российские власти называют войну против Украины спецоперацией, за использование слова «война» в стране может грозить административная и даже уголовная ответственность - хотя в последнее время слово «война» употребляют и высокопоставленные чиновники.
Вопрос о лишении Меладзе звания народного артиста Чечни пока не стоит, сообщили сайту «Подъем» в Минкульте республики. В изначальной версии ответа ведомства было указано: «То, что Меладзе выступил против войны, - он имеет право». Затем эта фраза была удалена с сайта «Подъема», но сохранилась в цитатах ряда российских и зарубежных СМИ.
«Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии», - указано в ответе Минкульта Чечни.
На новогодней вечеринке в Дубае неизвестный снял на видео, как Валерий Меладзе на слова «Слава Украине!» шепотом отвечает «Героям слава!» Ролик с вечеринки попал в сеть, после этого некоторые политики и публицисты потребовали, чтобы певца лишили государственных наград и российского гражданства.
- В первый день войны в Украине Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. «Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», - сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка «запрещенных в России артистов», которые выступали против войны в Украине. Среди «запрещенных» артистов и групп есть ДДТ, Земфира, Noize MC, Оксимирон, «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Валерий Меладзе, Anacondaz, Louna, «Порнофильмы», «Ногу Свело!», «Кровосток», «Элизиум», «2Маши», Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, «Дора», «Алоэ Вера» и другие. Почти все из перечисленных выше музыкантов столкнулись с отменой концертов в России. Многие из них покинули страну.
- Ранее на этой неделе губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лишил региональных наград выступившего против войны артиста Максима Галкина.
Больного Алексея Навального отказываются перевести в медсанчасть
В социальных сетях осужденного оппозиционного политика Алексея Навального сообщается, что администрация колонии отказалась переводить его в медсанчасть. Свой отказ сотрудники ФСИН объяснили тем, что в медсанчасти много больных гриппом, и политик может там заразиться. Между тем у Навального уже неделю держатся температура и кашель, повышено давление. Его адвокат Вадим Кобзев сказал, что в колонии отказались принимать лекарства, которые он хотел передать заключённому.
11 января соратники Навального сообщили, что тот попросил отложить судебное заседание по очередному иску к колонии из-за плохого состояния здоровья. Он обратил внимание ответчика – администрации колонии – на то, что ему не оказывают медицинской помощи, притом что его сокамерника забирают в медсанчасть регулярно.
Жена политика Юлия Навальная у себя в инстаграме обратилась к врачебному персоналу ИК-6. Она отмечает, что в ШИЗО больному человеку с температурой в течение дня запрещается лежать и что ему «специально ухудшают условия содержания». «Вы люди вообще? Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства?» - спрашивает Навальная.
О своей болезни Навальный сообщил семье в письме от 2 января. Он предполагает, что его сокамерника специально забирали на сутки в медсанчасть и возвращали нездоровым, чтобы заразить и Навального.
10 января российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости госпитализировать. К вечеру среды письмо подписали около 500 специалистов.
- Алексей Навальный перед Новым годом был в 10-й раз помещен в штрафной изолятор и, таким образом, встретил 2023-й год в ШИЗО.
- Во владимирской колонии строгого режима ИК-6 Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключенных и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстегнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.
МИД Эстонии требует от РФ сократить число сотрудников посольства
МИД Эстонии в среду сообщил послу России в Таллинне Владимиру Липаеву о необходимости к 1 февраля сократить число сотрудников российского посольства в Таллинне.
К 1 февраля в российском посольстве по требованию эстонских властей должно остаться только восемь дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников. Сейчас на сайте дипломатического представительства указаны имена 17 сотрудников, - отмечает «Медиазона». Газета Postimees пишет, что сейчас в российском посольстве в Таллинне 21 сотрудник, имеющих статус дипломата, то есть их число должно сократиться более чем наполовину.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главная цель эстонских властей - добиться соблюдения принципа паритета в дипломатических отношениях с Россией. Сейчас в России работает 8 эстонских дипломатов. Как сказал Рейнсалу в интервью Postimees, еще такую принципиальную позицию МИД Эстонии принял еще прошлым летом. «Вопрос заключался в том, добиваться ли этого постепенно и долговременно или достичь четкого решения. Мы сочли целесообразным сделать это одним конкретным решением», – сказал министр.
Кроме того, по словам Рейнсалу, «персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны» (имеется в виду вторжение в Украину), а следовательно, «нынешний размер представительства России не оправдан».
После российского вторжения в Украину 24 февраля Эстония закрыла российские консульства в Нарве и Тарту. Стороны также обменялись высылками дипломатов.
Эстония, как и другие страны Шенгенской зоны, граничащие с Россией (кроме Норвегии) сейчас не пускает на свою территорию россиян-обладателей шенгенских виз, за рядом исключений.
В Кабуле у здания МИД Афганистана подорвался смертник, 20 погибших
В столице Афганистана Кабуле в среду произошел взрыв у здания Министерства иностранных дел. Как сообщает новостное агентство Аль-Джазира, взрыв произвел смертник. Погибли как минимум 20 человек, число раненых уточняется.
Представитель руководящего Афганистаном правительства радикального движения «Талибан» Ахмадулла Муттаки заявил, что смертник пытался проникнуть в здание МИД, но был остановлен охраной и тогда подорвал себя. На среду в здании МИДа был запланирован визит делегации Китая.
В декабре 2022 года в Кабуле группа вооруженных людей открыла стрельбу в гостинице, где жили китайские бизнесмены. Пятеро граждан Китая получили ранения. После этого многие китайские инвесторы заявили, что пересмотрят возможность сотрудничества с Афганистаном.
- В августе 2021 года, после вывода интернациональных войск из Афганистана, власть захватили представители «Талибана», признанного многими странами мира, включая Россию, террористической организацией. В стране усилилась волна насилия и терактов, совершенных в том числе представителями террористической организации «Исламское государство» (ИГ), с которой враждуют талибы.
- Одной из крупнейших атак, организованных ИГ за последнее время, стал теракт в августе 2021 года в аэропорту Кабула во время международной эвакуации. Террористы-смертники устроили взрывы в толпе людей, в результате погибли почти 200 человек.
Страны НАТО впервые заявили, что отправят западные танки Украине
Польша в рамках международной коалиции готова отправить Украине роту танков «Леопард-2» германского производства. Об этом на встрече во Львове с президентами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда.
Из слов Дуды следует, что Польша не будет поставлять танки сама по себе, а готова к таким поставкам по согласованию с союзниками. Прежде всего речь идет о Германии – производителе танков. Представитель германского правительства в среду сообщил, что в Берлине пока не получали соответствующих запросов от союзников.
Рота – это три танковых взвода, в каждый из которых входят по три танка, а также танк управления, то есть всего речь идет о 10 танках.
- Представитель правительства Британии позднее в среду также сообщил, что Лондон планирует поставить Украине танки. Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «поработать с партнерами» в течение следующих недель, чтобы продвинуться «дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков», – цитирует Financial Times британского чиновника. Ранее со ссылкой на источники СМИ писали, что Украине могут быть поставлены британские танки Challenger 2.
Украина уже долгое время просит страны Запада для более успешного противодействия российской армии поставить ей боевые танки западного производства. Чаще всего в этом контексте упоминаются именно «Леопарды», находящиеся на вооружении целого ряда европейских армий. Власти Германии не раз заявляли о необходимости координации действий союзников по НАТО по вопросам поставки вооружений Украине и о том, что решение о поставках танков не может быть принято в одиночку.
На прошлой неделе Германия пообещала отправить 40 бронированных боевых машин пехоты «Мардер» в Украину. США объявили о поставке 50 БМП «Брэдли», а Франция – о поставках бронированных разведывательных машин. Решения приняты скоординированно – это первый случай, когда в Украину будет поставлена западная бронетехника. После этого решения появились сообщения о том, что, в частности, Франция и Польша добиваются от Германии и разрешения на поставки «Леопардов».
Во Львове на западе Украины в среду прошла трехсторонняя встреча лидеров Польши, Литвы и Украины – стран так называемого Люблинского треугольника. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своих коллег за военную помощь. Зеленский также сказал, что ожидает «позитивного сигнала» относительно поставок танков от еще одной западной страны, - очевидно, имея в виду Британию.
Командующим группировкой войск РФ в Украине назначен Герасимов
Командующим Объединенной группировкой российских войск, ведущих войну в Украине, назначен начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщило в среду Минобороны России.
Прежний командующий Сергей Суровикин станет одним из его трех заместителей. Он остается в должности командующего Воздушно-космическими силами.
Еще двумя заместителями будут главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач», – говорится в сообщении Минобороны.
С начала российского вторжения в Украину 24 февраля должности командующего группировкой войск в зоне так называемой спецоперации не существовало. 8 октября командующим был назначен Сергей Суровикин. С его именем связывали новую тактику российских войск – массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Первый такой удар был нанесен 10 октября, последний на данный момент – 31 декабря. Суровикин также вскоре после своего назначения говорил о возможности «непростых решений» по вопросу о городе Херсоне. Вскоре после этого по его предложению российские войска ушли из Херсона и вообще с правого берега Днепра.
Назначение Суровикина высоко оценили, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. При этом Герасимова Кадыров подвергал завуалированной критике как и ряд так называемых патриотических блогеров.
Накануне генерал Александр Лапин, который подвергался прямой критике Кадырова и Пригожина, был назначен начальником штаба Сухопутных войск.
Назначение Герасимова произошло на фоне по большей части позиционных боев на фронте, за исключением района Соледара и Бахмута в Донецкой области, где российские войска ведут наступление.
Лидер абхазской оппозиции публично обратился к Аслану Бжания
Лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба публично обратился к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания.
Ардзинба говорит, что в новый год Абхазия вошла «со всеми старыми нерешенными проблемами и вопросами». Он напоминает Бжания, что тот находится в должности президента почти три года и это, по словам оппозиционера, «достаточный срок для реализации предвыборных обещаний».
Адгур Ардзинба сформулировал основные проблемные темы в восьми вопросах к Аслану Бжания:
- Вы обещали, что после трех лет у власти количество ДТП и число погибших в результате ДТП сократится в два раза, иначе вы покинете свой пост. Когда нам ждать вашу отставку или это очередные пустые слова?
- Вы говорили, что после половины отработанного срока глава государства должен провести референдум о доверии и поддержке проводимой им политики. Когда нам ждать референдум или это очередные слова на ветер?
- Вы говорили, что государство не в состоянии обеспечить такое количество чиновников, и госаппарат будет существенно сокращен. Когда нам ждать реформу органов госуправления? Или и это снова просто слова?
- Можете дать однозначный ответ — будет ли отменен ввозной НДС или со временем ржавчина, покрывшая нашу экономику, исчезла?
- Вы так усердно продвигаете в Парламенте соглашение о передаче госдачи Пицунда, изменения в Закон «Об электроэнергетике» и ни словом не обмолвились о том, когда будет принят обещанный вами Закон «О борьбе с организованной преступностью»? Или для вас этот вопрос уже неактуален? Хотим услышать конкретные сроки принятия данного закона.
- Вы говорили, что при назначении на ключевые должности должны быть исключены кумовство, непотизм, но при этом сейчас именно ваши друзья и родственники работают высокопоставленными чиновниками, быстро превратившись в успешных «бизнесменов».
- В свое время, ваши сторонники чуть ли не довели страну до гражданской войны из-за якобы вашего отравления, обвиняя всех и вся в бездействии. Однако придя во власть, вы так и не инициировали расследования.
- Вы много говорили о персональной ответственности чиновников, однако до сих пор никто в вашем правительстве не понес ответственность за провал в борьбе с коронавирусом, за то, что пенсионеры стояли в очередях перед банкоматами в острый период пандемии, за заведомо ошибочное решение по легализации майнинга и развал энергетической системы страны, за подписание ущербного соглашения по передаче госдачи Пицунда с ошибками в координатах и за многие другие громкие происшествия, участниками которых были высокопоставленные чиновники.
После этого Ардзинба обращается к абхазскому обществу:
Считаете ли вы, что многострадальную Абхазию с богатейшей историей и культурой может возглавлять человек, который не выполняет свои обещания и не держит слово? Способен ли такой человек, в это тяжелое нестабильное время провести наш народ через все предстоящие испытания? Можно ли доверять ему судьбу нашего народа в критически важный исторический период, когда вновь может актуализироваться вопрос выживания нашего этноса?
Оппозиционер надеется, что в ближайшее время услышит от абхазского лидера «однозначные ответы на указанные вопросы». По его словам, реакция президента даст оппозиции «отчетливое представление о дальнейших методах и способах ведения политической борьбы».
Умер последний король Греции Константин II
В Афинах в возрасте 82 лет умер последний король Греции Константин II.
Он был главой государства в 1964 – 1973 годах, хотя реально находился у власти лишь до декабря 1967 года. Взойдя на престол после смерти своего отца, Константин II, которому было лишь 23 года, оказался в центре острого политического кризиса.
После смены нескольких правительств, которым не удалось получить поддержку парламента, в апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, власть перешла к режиму так называемых "черных полковников". Король сосуществовал с хунтой до декабря 1967 года, когда с помощью верных ему войск попытался произвести контрпереворот, но потерпел неудачу и вынужден был вместе с семьей покинуть страну.
В 1973 году военный режим упразднил монархию. Годом позже, когда в Греции была восстановлена демократия, большинство граждан на референдуме высказались в пользу республики. Константин II заявил, что принимает выбор народа. Тем не менее из-за имущественных споров с греческими властями он лишь ненадолго приезжал на родину и окончательно вернулся в Грецию только в 2013 году.
- Константин II был членом династии Глюксбургов немецко-датского происхождения, призванной на трон Греции в XIX веке. Он был родственником многих коронованных особ, в частности, родным братом королевы Испании Софии (супруги бывшего короля Хуана Карлоса) и двоюродным – нынешнего британского короля Карла III.
- В молодости последний король Греции увлекался яхтенным спортом и в 1960 году стал олимпийским чемпионом в классе яхт "Дракон". С 1994 года вместе с королем Норвегии Харальдом V был почетным сопредседателем Международной федерации яхтенного спорта.
Форум