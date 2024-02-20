Доклад RUSI: вагнеровцы под контролем ГРУ остаются в Африке

Россия прибегает к нетрадиционным методам для расширения своего влияния, попыток избежать изоляции и в рамках усилий по дестабилизации и ослабления своих противников. Часть методов связана с ребрендингом группы наемников «Вагнер», которая успешно продвигает политику Кремля на Африканском континенте для доступа к природным ресурсам. Об этом говорится в опубликованном 20 февраля докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), который базируется в Лондоне.
Российский президент Владимир Путин увидел в развитии экономических связей с Африкой и странами Ближнего Востока способ защититься от санкций в период, когда многие государства Запада пытаются изолировать Россию посла начала полномасштабного вторжения ее армии в Украину, указывается в отчете RUSI.
Как отмечают эксперты Королевского института, ЧВК «Вагнер», распавшаяся в июне прошлого года после мятежа ее основателя, ныне покойного Евгения Пригожина, был передана под контроль российской военной разведки ГРУ. С тех пор группа функционирует как Экспедиционный корпус, перед которым в Африке и на Ближнем Востоке поставлена задача ослабить позиции в регионе западных держав.
«ГРУ взяло на себя функции группы Вагнера и активно занимается расширением своего партнерства с Африкой с целью вытеснить западные интересы», - говорится в докладе, авторы которого используют термин «росколониализм», упоминая его успех «по нескольким направлениям».
Одновременно в докладе RUSI содержится критика в адрес западных правительств, а именно указывается на их «неспособность содействовать решению проблем, с которыми сталкиваются их партнеры». Эксперты также пишут о высоком уровне разочарования Западом в указанных регионах, что лишь укрепляет «российский мандат».
Среди прочего в докладе RUSI говорится, что лидера Чечни Рамзана Кадырова российские власти используют для создания широкой сети влияния среди чеченского и мусульманского населения в Европе и на Ближнем Востоке - все с тем же намерением способствовать подрыву интересов западных стран. Отказ ряда государств присоединиться к международным санкциям против России - это отчасти следствие дипломатических усилий Кадырова, полагают эксперты.
The Economist в публикации, посвященной выводам RUSI, обращает внимание, что эксперты института при подготовке доклада опирались на документы, «полученные от российских спецслужб», и на интервью с «соответствующими официальными органами». Предположительно, речь идет о спецслужбах в Украине и Европе.
В конце 2022 года, как говорится в исследовании, российские руководство пришло к вывода, что ему необходима более ясная отчетность от ее ведомств. Замглавы администрации Кремля Сергею Кириенко поручили возглавить «комитеты особого влияния». Именно эти структуру координирует операции против Запада а впоследствии анализируют их эффект. Такое кадровое решение, судя по всему, привело к более последовательным пропагандистским кампаниям, говорится в докладе. В качестве примера приводится Молдова, про которую в докладе говорится, что разрозненные прежде усилия по дезинформации против заявки этой страны на членство в ЕС в прошлом году стали более последовательными и целенаправленными.
- 23 августа прошлого года частный самолет Embraer, которым пользовался Евгений Пригожин, взорвался в воздухе и потерпел крушение над Тверской областью. По официальной версии, основатель ЧВК «Вагнер» и несколько ближайших его соратников погибли. Похороны Пригожина прошли фактически в закрытом режиме.
- За два месяца до этого Пригожин и его наемники предприняли попытку вооруженного мятежа против руководства Минобороны России, во время которого были сбиты несколько вертолетов и один самолет российской армии. Экипажи нескольких бортов погибли.
- Президент России Владимир Путин сначала обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наемников на белорусскую территорию. Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Еще позже, комментируя крушение самолета Пригожина, российский президент намекнул, что по версии Следственного комитета борт взорвался изнутри по причине неосторожного обращения с боеприпасами. Официально расследование до сих пор не завершено. Некоторые из соратников Пригожина считают, что самолет бизнесмена был целенаправленно сбит.
- В начале ноября прошлого года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» заявил, что ЧВК «Вагнер» окончательно расформирована. «Большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», - отмечал Картаполов.