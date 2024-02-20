Доклад RUSI: вагнеровцы под контролем ГРУ остаются в Африке

Россия прибегает к нетрадиционным методам для расширения своего влияния, попыток избежать изоляции и в рамках усилий по дестабилизации и ослабления своих противников. Часть методов связана с ребрендингом группы наемников «Вагнер», которая успешно продвигает политику Кремля на Африканском континенте для доступа к природным ресурсам. Об этом говорится в опубликованном 20 февраля докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), который базируется в Лондоне.

Российский президент Владимир Путин увидел в развитии экономических связей с Африкой и странами Ближнего Востока способ защититься от санкций в период, когда многие государства Запада пытаются изолировать Россию посла начала полномасштабного вторжения ее армии в Украину, указывается в отчете RUSI.

Как отмечают эксперты Королевского института, ЧВК «Вагнер», распавшаяся в июне прошлого года после мятежа ее основателя, ныне покойного Евгения Пригожина, был передана под контроль российской военной разведки ГРУ. С тех пор группа функционирует как Экспедиционный корпус, перед которым в Африке и на Ближнем Востоке поставлена задача ослабить позиции в регионе западных держав.

«ГРУ взяло на себя функции группы Вагнера и активно занимается расширением своего партнерства с Африкой с целью вытеснить западные интересы», - говорится в докладе, авторы которого используют термин «росколониализм», упоминая его успех «по нескольким направлениям».

Одновременно в докладе RUSI содержится критика в адрес западных правительств, а именно указывается на их «неспособность содействовать решению проблем, с которыми сталкиваются их партнеры». Эксперты также пишут о высоком уровне разочарования Западом в указанных регионах, что лишь укрепляет «российский мандат».

Среди прочего в докладе RUSI говорится, что лидера Чечни Рамзана Кадырова российские власти используют для создания широкой сети влияния среди чеченского и мусульманского населения в Европе и на Ближнем Востоке - все с тем же намерением способствовать подрыву интересов западных стран. Отказ ряда государств присоединиться к международным санкциям против России - это отчасти следствие дипломатических усилий Кадырова, полагают эксперты.

The Economist в публикации, посвященной выводам RUSI, обращает внимание, что эксперты института при подготовке доклада опирались на документы, «полученные от российских спецслужб», и на интервью с «соответствующими официальными органами». Предположительно, речь идет о спецслужбах в Украине и Европе.

В конце 2022 года, как говорится в исследовании, российские руководство пришло к вывода, что ему необходима более ясная отчетность от ее ведомств. Замглавы администрации Кремля Сергею Кириенко поручили возглавить «комитеты особого влияния». Именно эти структуру координирует операции против Запада а впоследствии анализируют их эффект. Такое кадровое решение, судя по всему, привело к более последовательным пропагандистским кампаниям, говорится в докладе. В качестве примера приводится Молдова, про которую в докладе говорится, что разрозненные прежде усилия по дезинформации против заявки этой страны на членство в ЕС в прошлом году стали более последовательными и целенаправленными.