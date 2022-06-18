Долину реки По в Италии поразила сильнейшая за 70 лет засуха

Река По, питающая несколько регионов на севере Италии, обмелела в пять раз по сравнению со средним июньским показателем. Главы четырех итальянских областей заявили, что готовы к объявлению чрезвычайного положения в своих регионах. По прогнозам, в ближайшие месяцы ситуация ухудшится. Об этом рассказывает издание The Guardian.

«Эта засуха уникальна из-за сочетания двух аномалий - отсутствия дождя и повышенной температуры, что напрямую связано с изменением климата», - объясняет Лука Меркалли, президент Итальянского метеорологического общества.

Кроме того, в южных Альпах, где находится исток По, растаял почти весь снег. «Недавно мы измерили уровень снега на высоте 3000 метров. Обычно в июне там два метра снега, а в этом году его нет и уже расцвели цветы», - говорит Меркалли.

В речной обсерватории Италии засуху, поразившую долину По, назвали «сильнейшей за 70 лет». Сейчас глубина реки доходит до 2,7 метра ниже нулевой отметки, что значительно меньше среднего июньского показателя. Скорость стока По в Адриатическое море снизилась до 300 кубометров в секунду, что в пять раз меньше среднего показателя для этого времени года.

Ситуация настолько острая, что главы Ломбардии, Пьемонта, Венеции и Эмилии-Романьи заявили, что потребуют объявить чрезвычайное положение в своих регионах. Итальянская компания по федеральному водоснабжению обратилась к мэрам 125 городов с просьбой приостановить подачу питьевой воды для пополнения резервуаров. В некоторые города на севере Италии воду подвозят грузовиками.

В нескольких районах долины По дождя не было более 110 дней. «Ситуация будет только ухудшаться, поскольку следующие несколько месяцев, по прогнозам, ожидаются жаркими и сухими», - говорит Меркалли.