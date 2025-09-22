Дональд Трамп назвал возможных инвесторов TikTok в США

Президент США Дональд Трамп назвал имена некоторых инвесторов, которые участвуют в сделке по американскому сегменту TikTok. В их числе сооснователь Oracle Ларри Эллисон, глава компании Dell Майкл Делл и основатель медиахолдинга 21st Century Fox Лахлан Мердок, сын Руперта Мердока, основавшего News Corp.

Трамп добавил, что в сделке речь идёт об «огромной» сумме.

По данным Reuters, проект соглашения между США и владельцем TikTok — китайской ByteDance — предусматривает передачу американских активов платформы под контроль американских инвесторов и ряд мер для защиты данных и национальной безопасности.

Все данные пользователей в США будут храниться в американской облачной инфраструктуре под управлением Oracle. Алгоритм рекомендаций TikTok «будет защищен, переобучен и будет работать в Соединённых Штатах вне контроля ByteDance».

Активы TikTok в США перейдут к американским инвесторам и будут управляться советом директоров из семи человек. ByteDance сможет назначить одного члена и сохранит менее 20% акций. Меры рассчитаны на то, чтобы обеспечить контроль над данными и доступ к необходимым допускам в сфере национальной безопасности и кибербезопасности.