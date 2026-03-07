Дональд Трамп пригрозил новым ударом по Ирану 7 марта

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о возможности нового мощного удара 7 марта. В соцсети Truth Social Трамп заявил, что Тегеран ослаблен и больше не способен доминировать в регионе.

«Из-за плохого поведения Ирана серьёзно рассматриваются возможности полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов», – написал Трамп.

Американский президент также заявил, что Иран стремился установить контроль над регионом, но потерпел поражение.

«Впервые за тысячи лет Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока», – утверждает президент США.

По словам Трампа, Тегеран «больше не хулиган Ближнего Востока», а «лузер», и останется в таком положении пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет!».

Пезешкиан извинился перед соседями и отверг капитуляцию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с видеообращением и сообщил, что временный руководящий совет страны решил прекратить атаки на соседние государства, если с их территории не будут наноситься удары.

«Приношу извинения соседним странам. Вчера временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», – сказал Пезешкиан.

Он также подчеркнул, что Иран не намерен вторгаться в соседние государства.

Одновременно Пезешкиан отверг требование Вашингтона о капитуляции.

«Безоговорочная капитуляция Ирана — это мечта и фантазия, которую враги должны унести с собой в могилу», – подчеркнул Пезешкиан.

Президент Ирана призвал страны Персидского залива «не становиться марионетками империализма» и подчеркнул, что Тегеран действует в рамках международного права.

Новые удары и эскалация в регионе

Несмотря на заявления иранского президента о прекращении атак на соседей, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по военным объектам США и Израиля. По данным иранского агентства Fars, ракеты и беспилотники атаковали военные центры и центры военной поддержки.

В ходе ударов использовались баллистические ракеты «Эмад» и гиперзвуковые «Фаттах». Это уже 25-я волна иранской операции «Обещание правды-4».

КСИР также сообщил об атаке на американскую авиабазу Аль-Дафрав Объединённых Арабских Эмиратах. По данным Корпуса стражей, поражены центр воздушных операций, центр спутниковой связи, а также радары раннего предупреждения и управления огнём. Американская сторона эти заявления пока не комментировала.

Кроме того, Иран атаковал нефтяной танкер Prima в Ормузском проливе после предупреждений о запрете судоходства. По данным иранских военных, ранее были поражены более 10 танкеров. В результате атак на суда в регионе погибли моряки, а около 20 тысчя членов экипажей остаются фактически заблокированными в Персидском заливе.

Аэропорты Дубая и Катара парализованы

Международный аэропорт Дубая утром в субботу приостанавливал работу из-за угроз безопасности после падения обломков сбитых беспилотников. Власти эмирата сообщили о «незначительном инциденте», последствия которого были устранены.

Позднее аэропорт частично возобновил работу, но пассажиров попросили не приезжать в терминалы, пока авиакомпании не подтвердят рейсы, поскольку расписание постоянно меняется.

По оценке NDTV World, простой дубайского аэропорта обходится примерно в один миллион минуту. Хаб соединяет более 260 городов в более чем 100 странах.

Из-за сбоев десятки рейсов перенесены, а туристы оказались заблокированы в аэропортах. Российские пассажиры рейса FlyDubai из Дубая во Внуково уже вторые сутки ожидают вылета: рейс несколько раз переносили, люди остались без еды и мест для сна. Как сообщает телеграм-канал «База», туристы находятся в стерильной зоне аэропорта, куда туроператор не имеет доступа. Людей пообещали разместить в отелях, как только авиакомпания и аэропорт оформят их повторный въезд в ОАЭ.

Проблемы возникли и в Катаре. После закрытия воздушного пространства 28 февраля в порту Дохи оказался заблокирован круизный лайнер Celestyal Journey, на борту которого находятся 217 россиян. Сотрудники посольства в Дохе доставили пассажирам доставляют лекарства и предметы первой необходимости.