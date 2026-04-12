Дональд Трамп сообщил о блокаде Ормузского пролива

Президент США объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам Дональда Трампа военно-морские силы США «начнут блокировать все без исключения суда», пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него.

Блокада начнётся в ближайшее время, к ней присоединятся и другие страны, уточнил американский президент в своей соцсети Truth Social.

Трамп также поручил флоту выявлять и задерживать в международных водах суда, которые платили Ирану пошлину за проход через пролив.

«Никто, кто платит незаконную пошлину, не получит безопасного прохода в открытом море», – отметил он.

По данным СМИ, в последние недели Иран взимал с некоторых судов до миллиона долларов за проход через пролив. Такие условия, как утверждается, приняли около 250 судов, в основном связанных с Ираном и теневым флотом.

Президент добавил, что США начнут разминирование Ормузского пролива и будут жёстко реагировать на любые атаки.

«Любой иранец, который выстрелит в нас или в мирные суда, будет отправлен прямиком в ад!», – подчеркнул Трамп.

Комментируя переговоры с Ираном, прошедшие 11–12 апреля в Пакистане, он заявил, что сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме.

США и Иран ранее договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого было открытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Движение судов было ненадолго возобновлено, но затем Тегеран вновь закрыл пролив после ударов Израиля по Ливану.

В Ливане Израиль продолжает операцию против проиранской группировки «Хизбалла», признанной террористической в Израиле и США. Вашингтон утверждает, что Ливан не был частью соглашения о прекращении огня с Ираном. Тегеран с этим категорически не согласен.