Дональд Трамп: Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров. Об этом он сказал на борту Air Force One, отвечая на вопрос одного из журналистов, который спросил, чего он ожидает от трехсторонних переговоров в Женеве.

«Это важные переговоры. Все будет очень просто. Слушайте, пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот все, что я вам могу сказать. Мы в той позиции, когда мы хотим, чтобы они сели за стол переговоров», – сказал Трамп.

Переговоры США, Украины и России пройдут в Женеве 17-18 февраля. С американской стороны в них примут участие спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они уже находятся в Женеве.

Украинскую делегацию возглавляют секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. Российскую – помощник президента России Владимир Мединский. В Женеве также будет присутствовать спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев, но он, по заявлению Москвы, будет вести переговоры с американской стороной о восстановлении отношений России и США.

Самолёт с российской делегацией уже прибыл в Женеву. Как сообщает «Интерфакс», полёт занял более восьми часов, поскольку маршрут пролегал над территорией Турции, восточным Средиземноморьем и Италией.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на конференции по безопасности в Мюнхене сказал, что США «слишком часто» говорят о необходимости уступок со стороны Украины для достижения мира, но не говорят об уступках, на которые могла бы пойти Россия. По словам Зеленского, Украина хочет как можно скорее достичь мира, но этот мир должен быть «достойным».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Женеве стороны будут обсуждать «более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий».

Предыдущие два раунда трёхсторонних переговоров прошли в январе и феврале в Абу-Даби. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков. По итогам переговоров в начале февраля Украина и Россия обменялись пленными по формуле «157 на 157».