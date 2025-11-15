Дональд Трамп заявил о готовности США к ядерным испытаниям

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам намерение провести ядерные испытания, объяснив это тем, что «их проводят другие люди». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Очень скоро». Президент США не уточнил даты возможных испытаний и не сообщил будет ли речь идти о подрыве ядерной боеголовки.

«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», — заявил Трамп в разговоре с прессой на борту своего самолёта, добавив, что не хотел начинать реновацию ядерной сферы, но у него не было выбора из-за действий других государств. По словам американского президента, через четыре–пять лет Россия и Китай догонят США по масштабам ядерного арсенала.

CNN сообщает, что высокопоставленные американские чиновники из энергетического ведомства пытаются убедить Белый дом и Совет нацбезопасности не возобновлять испытания. Поручение Пентагону провести их Трамп дал ещё в конце октября — «в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами».

До этого Россия объявила об испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками, подчеркнув, что они проведены «в соответствии со всеми международными обязательствами». В Кремле заявили, что ждут разъяснений от Вашингтона, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний».

Россия рассматривает «адекватные действия» в ответ на возможные шаги США. Министр обороны Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к полномасштабным испытаниям. Президент Владимир Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам оценить целесообразность проведения собственных испытаний, отметив, что Москва отреагирует, если США или другие участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний вернутся к ним.

В свою очередь лаборатория Sandia при Минэнерго США сообщила о лётных испытаниях тактической термоядерной бомбы B61-12 без заряда. Тесты проходили 19–21 августа на полигоне Тонопа в Неваде. Бомбу сбросили с самолёта F-35.

В лаборатории отметили, что испытания «дали положительные результаты» и стали «важной вехой в оценке эффективности этого оружия».

B61 — основная тактическая ядерная бомба США, созданная в 1961 году. Сегодня на вооружении находятся модификации B61-11 и B61-12.