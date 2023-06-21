В Подмосковье в районе военной части упали беспилотники

Три беспилотника упали утром, 21 июня в Московской области, сообщают «Известия» и ряд прокремлевских телеграм-каналов.

Один беспилотник упал в поле возле деревни Лукино в Новой Москве. Перед этим, как уточняют «Известия», прогремел взрыв.

Еще два дрона, как пишет телеграм-канал «112», упали в Наро-Фоминском районе Московской области на подлете к воинской части, где размещается 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии ВС РФ. Телеграм-канал также публикует фото, как предполагается, остатков упавших БПЛА:

Информацию о падении трех беспилотников в Подмосковье агентству ТАСС подтвердили источники в правоохранительных органах.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Наро-Фоминском городском округе были сбиты два беспилотника, которые направлялись к военным складам.



«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в июне сообщалось об атаках беспилотников на Воронеж, Курск и Белгород. В результате падения дронов жертв не было, легкие травмы получили трое жителей многоэтажки в Воронеже. Также повреждения получили здания и автомобили.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву и «незначительных повреждениях» нескольких домов. Телеграм-каналы сообщали о 25 беспилотниках, которые летели на сверхмалой высоте и зацепились за деревья и провода. На подлете к Москве были сбиты четыре дрона, в Подмосковье – более 10.