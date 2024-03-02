Дроны попали в спальные районы Одессы и Харькова - погибли люди

В ночь на 2 марта российская армия атаковала Одессу и Харьков беспилотниками. Об этом сообщают местные власти и прокуратура.

По информации главы Одесской администрации Олега Кипера, дрон попал в многоэтажный дом – один подъезд разрушен до основания. Известно о двух погибших жителях и семерых раненых, среди которых трехлетний ребенок и беременная женщина. Четверых госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По данным Сил обороны юга Украины, в ночь на 2 марта российская армия атаковала Одесскую область восемью беспилотниками типа «Шахед». Семь из них удалось сбить.

В Харькове беспилотник попал по гаражному кооперативу в спальном районе, сообщил представитель региональной прокуратуры Дмитрий Чубенко. В результате повреждены четыре автомобиля, около десяти гаражей, выбиты стекла в многоэтажных домах неподалеку. Об ударе сообщили также местные власти. Они уточняют, что пострадавших нет.