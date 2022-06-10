Две российские радиостанции отменили программу музыканта Бориса Гребенщикова после того, как он, согласно сообщениям российских СМИ, пожертвовал деньги на помощь Украине. Сначала от программы "Аэростат" после 888 выпусков отказалось "Радио России". Затем — планировавшее выпускать её "Наше Радио".

В эфире "Радио России" "Аэростат" был отменён на фоне обсуждений в прокремлёвских СМИ благотворительного митинга-концерта "Звуки мира" в Берлине, в котором принимал участие Гребенщиков. Российские издания распространяли информацию, что музыкант после концерта пожертвовал Украине 12 миллионов евро. Сам он это опровергал, отметив, что у него нет таких денег. В эфире израильского "9 канала" он говорил, что такую сумму пожертвовал организатор концерта.

На этой неделе "Наше радио" сообщило на своем сайте, что "Аэростат" теперь будет выходить в их эфире по субботам (сейчас анонс удалён и доступен только в кэше Google). Вскоре после этого программа вновь была отменена. Основатель "Нашего Радио" Михаил Козырев, который давно не работает в редакции, заявил, что это произошло после звонка из прокуратуры и кампании в социальных сетях. Там также упоминалось о якобы пожертвованных Гребенщиковым миллионах.

После вторжения в Украину российские власти отменяют концерты групп, так или иначе выступивших против вторжения или войны. Только в июне в разных регионах были отменены выступления ДДТ, Би-2, "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алёны Щвец.