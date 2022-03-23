Движение 1ADAT опубликовало видео из «секретной тюрьмы» СОБРа в центре Грозного

Оппозиционное властям Чечни движение 1ADAT выпустило расследование о секретной тюрьме СОБРа "Ахмат" Росгвардии, где, как утверждают активисты, удерживают и пытают похищенных жителей республики. На видео впервые показана часть секретной тюрьмы – кабинет, который разделяет комнату оперативников от тюремных камер. Также приведена схема этого здания, рассказали Кавказ.Реалии в движении 1ADAT.

"В кадыровских кругах будет паника, будут выяснять, откуда эти видео и материалы у нас. Кадыровская пропаганда, как всегда, будет твердить, что это фейк, на большее она не способна. Но факт остается фактом, мы полностью рассекретили одну из самых секретных тюрем кадыровского режима, и с этим кадырвская пропаганда, кроме как говорить "это все фейки", ничего не сможет. Пусть покажут нам подвал и казарму, тогда все узнают, что схемы точь-в-точь похожи", – заявили в оппозиционном движении.

На опубликованном 1ADAT видео Ибрагим Янгулбаев – сын федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и удерживаемой в Грозном Заремы Мусаевой – рассказывает об устройстве секретной тюрьмы, где сам он побывал в 2015 году.

"Когда меня удерживали, оперативник Зелимхан Махмутхажиев забрал мой смартфон, так как его был разбит. Он снял на него несколько видео и фото из кабинета СОБРа. На кадрах запечатлен человек, который сидел с нами – он был близким к [Рамзану] Кадырову человеком, который провинился в чем-то. Затем оперативник удалил видео, но они сохранились у меня в облаке и на памяти телефона", – заявил Янгулбаев в комментарии для Кавказ.Реалии.

Известно, что Зелимхан Махмутхажиев – младший брат депутата парламента Чечни от "Единой России", бывшего начальника РОВД по Шатойскому району Имама-Али Махмутхажиева.