Двое граждан Грузии попали в украинский санкционный список

Двое граждан Грузии внесены в санкционный список, утверждённый Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, что ввёл санкции против капитанов российского «теневого флота».

В список вошли 94 человека из России, Индии, Китая, Бангладеш, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Грузии. Санкции предусматривают запрет на въезд в Украину и замораживание имеющихся активов сроком на 10 лет.

От Грузии в список включены Каха Борчхадзе (родился 19 января 1989 года) и Ираклий Цинцадзе (родился 25 ноября 1975 года). Подробности о фигурантах санкционного списка не уточняются, но, предположительно, речь идёт преимущественно о моряках, передаёт агентство «Новости-Грузия».

В соцсетях пишут, что Каха Борчхадзе работает капитаном, нанятым кипрской судоходной компанией Sparta Shipmanagement.

Ранее Украина наложила санкции на почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и других грузинских чиновников, которые «сдают Грузию Путину».