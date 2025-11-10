Двое топ-менеджеров британской медиакорпорации Би-би-си объявили об отставке после обвинений в манипуляции с речью президента США Дональда Трампа. Об уходе заявили генеральный директор Тим Дэйви и глава отдела новостей Би-би-си Дебора Тернесс.

В письме коллективу Дэйви заявил, что в работе корпорации были «допущены некоторые ошибки», за которые он должен взять на себя полную ответственность. Он упомянул в этой связи «дебаты» вокруг отдела новостей.

Тернесс написала, что продолжающаяся полемика вокруг программы с отредактированной речью Трампа «достигла той стадии, когда она наносит ущерб Би-би-си».

Полемику вокруг новостной службы вызвала вышедшая в прошлом году в эфир часовая программа «Трамп: Второй шанс?» В ней некорректно цитировалась речь президента США 6 января 2021 года накануне беспорядков в Вашингтоне. Программа создавала впечатление, будто Трамп прямо призывал к беспорядкам.

В своём выступлении Трамп сказал: «Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов». В программе его слова были приведены так: «Мы пойдем к Капитолию… и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил».

В оригинале речи Трампа две части этого высказывания были разделены промежутком более чем в 50 минут, отмечает Би-би-си. Корпорация заявила, что программа была создана для неё независимым подрядчиком.

Дэйви стал генеральным директором Би-би-си в сентябре 2020 года. До этого он в течение семи лет возглавлял коммерческое подразделение корпорации, BBC Studios. В общей сложности он проработал на Би-би-си 20 лет. Тернесс руководила BBC News с 2022 года.