Дзамболата Тадтаева утвердили главой югоосетинского правительства

Кандидатура Дзамболата Тадтаева одобрена на пост председателя правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. За его кандидатуру проголосовали 25 депутатов, против — один. Оппозиционная партия «Единая Осетия» в голосовании не участвовала.

На сессии парламента выступил югоосетинский лидер Алан Гаглоев. По его словам, «исполнительная власть и руководство республики настроены на конструктивную работу с законодательной властью».

Он дал оценку деятельности предыдущего состава правительства, отметив «необходимость преемственности в достижениях и исправления допущенных ошибок».

«У прежнего кабинета министров были как достижения, так и проблемы, которые предстоит решать новому правительству», — подчеркнул он.

Гаглоев сообщил, что процесс формирования нового кабинета министров находится на финальной стадии, будет обновлена его структура. По большинству руководителей министерств решения уже приняты. Полный состав правительства будет представлен в течение одной-двух недель, сказал он.

Дзамболату Тадтаеву 35 лет. Он родился в Цхинвали, окончил экономический факультет Ставропольского государственного университета по специальности «Менеджмент организации». Имеет второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».

С 2013 года работал в югоосетинском Министерстве экономического развития. В 2021–2023 годах возглавлял ведомство, затем был назначен вице-премьером и министром финансов.

Тадтаев исполнял обязанности премьера после увольнения Константина Джуссоева. Его отставку называли «неожиданной» и связывали с расходованием российского финансирования, а также с вопросами к реализации программы социально-экономического развития.

