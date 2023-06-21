Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпиня диктатором, когда рассказывал о его реакции на сбитый в начале года над Соединенными Штатами китайский разведывательный зонд. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию, Байден заявил: «Причина, почему Си Цзиньпин был очень недоволен, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионской аппаратуры, была в том, что он не знал об этом шаре, — сказал Байден. — А это диктаторам очень не нравится — когда они не знают, что происходит».

Китайские власти уже назвали слова Джо Байдена «политической провокацией».

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, безответственны и серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая. Это открытая политическая провокация. Китай крайне недоволен и решительно выступает против», – заявил в среду китайский МИД.

Комментарии американского лидера прозвучали всего через день после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, где он сказал, что эту страницу в двусторонних отношениях, имея в виду сбитый аэростат, «надо перевернуть», отмечает агентство.

Визит Блинкена, как подчеркивалось, был направлен на улучшение двусторонних отношений, которые находятся на самом низком уровне за многие десятилетия. 19 июня в Пекине прошли переговоры Блинкена с Си Цзиньпином.

На пресс-конференции по итогам встречи госсекретарь отметил, что Соединённые Штаты и Китай согласились с необходимостью стабилизировать двусторонние отношения. Вместе с тем, по словам представителя США, между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остаются глубокие разногласия по ряду вопросов. Подробностей он не привёл.