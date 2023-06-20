У затонувшего «Титаника» пропала туристская подводная лодка

В Атлантическом океане в понедельник перестала выходить на связь частная подводная лодка, доставлявшая туристов к обломкам затонувшего корабля «Титаник». Морские власти США и Канады, в чьих территориальных водах произошёл инцидент, и владелец подлодки – компания OceanGate Expeditions – развернули поисковую операцию.

В батискафе находятся пять человек, сообщает Guardian со ссылкой на данные бостонской береговой охраны, которая ведёт поисковую операцию. Среди них, 59-летний британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг — это подтвердила его семья, а также основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе.

В минувшие выходные Хардинг написал в своих социальных сетях, что из-за «самой плохой погоды в Ньюфаундленде за последние 40 лет этот поход, вероятно, будет первым и последним погружением людей к «Титанику» в 2023 году».

Спуск к «Титанику» не первое экстремальное путешествие бизнесмена, владельца компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. В 2022 году он стал космическим туристом, совершив полет на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Годом ранее он участвовал в исследовании Марианской впадины. Он также совершил одиночное путешествие вокруг Земли через Южный и Северный полюс — и был включен за это в Книгу рекордов Гиннесса.

Мини-субмарина «Титан» используется для частных экскурсий. Она вмещает в себя пять человек: капитана, учёного-экскурсовода и трёх туристов. Обычно экспедиции длятся восемь дней, включая путь до места катастрофы на корабле и обратно. Достигнув места крушения «Титаника», пассажиры пересаживаются в субмарину и осматривают затонувший лайнер. Само погружение длится около восьми часов. Стоимость тура – до 250 тысяч долларов.

По сообщению Oceangate Expeditions, на борту подлодки есть система жизнеобеспечения, которая в случае аварии может поддерживать жизнь внутри аппарата в течение 96 часов.

«Титаник» лежит на дне Атлантики приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд на глубине 3800 метров.