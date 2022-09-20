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Джо Байден номинирует на пост посла в России Линн Трейси
Президент США Джо Байден номинирует на пост нового американского посла в России карьерного дипломата Линн Трейси, сообщил во вторник Белый дом.
В настоящий момент Трейси занимает должность главы американской дипмиссии в Армении.
Пост посла США в Москве остается вакантным с 4 сентября, когда завершился срок полномочий посланника Джона Салливана. Последние месяцы его работы пришлись на период российского военного вторжения в Украину и резкое обострение отношений России со странами Запада, включая США, которые осудили войну и ввели против Москвы несколько пакетов жестких экономических санкций.
О возможном назначении на пост посла в России Линн Трейси ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на свои осведомленные источники.
С 2014 по 2017 год Трейси работала заместителем посла в Москве. До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Линн Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с реалиями российской политики, отмечает «Голос Америки».
Другие новости дня
США могут передать Душанбе и Ташкенту авиатехнику из Афганистана
США ведут переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном, результатом которых может стать передача им более 60 военных самолетов и вертолетов, угнанных летчиками афганских ВВС в августе прошлого года, когда власть в Афганистане захватили талибы, а многие военные предпочли покинуть страну.
Издание Politico со ссылкой на свои источники пишет, что в обмен на передачу авиатехники Вашингтон просит у Душанбе и Ташкента содействия в преследовании подозреваемых в терроризме на афганской территории.
По данным Минобороны США, сейчас в Узбекистане находятся 46 единиц угнанной авиатехники, в Таджикистане – 18. Известны также их модели – это вертолеты Ми-17 и Black Hawk, а также турбовинтовые штурмовики Embraer А-29, пассажирские Pilatus и Cessna. Однако американское ведомство не раскрывает количество единиц каждой из моделей, пишет «Настоящее время».
По словам одного из источников Politico, Вашингтон планирует заключить с центральноазиатскими странами неофициальное соглашение об углублении контактов в области безопасности границ и борьбы с терроризмом. Оно может включать и расширение обмена разведданными, и размещение войск или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане в долгосрочной перспективе.
Руководство «Талибана» за год пребывания у власти неоднократно требовало вернуть угнанные самолеты и вертолеты в Афганистан. В Кабуле их считают афганской собственностью. В Ташкенте заявляли, что вернут технику только американским властям, так как за них заплатило правительство США.
Правозащитники призвали российских солдат отказываться от участия в войне
Более 20 российских правозащитных и демократических движений призвали российских военных отказываться от участия в войне или сдаваться в плен до вступления в силу одобренного Госдумой законопроекта, который сделает этот шаг уголовным преступлением. Обращение опубликовано во вторник на сайте движения «Весна».
«Прямо сейчас Госдума в экстренном порядке приняла закон о внесении поправок в Уголовный кодекс. Он вводит уголовную ответственность для военных за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление части и неисполнение приказов. Уже завтра, 21 сентября, закон утвердит Совет Федерации. Вероятно, в тот же день он попадет на подпись к Путину – и затем официально вступит в силу. Это радикально изменит ситуацию для военных, которые не хотят участвовать в «спецоперации», – говорится в тексте.
Авторы обращения, среди прочего, отмечают, что закон будет работать даже в том случае, если военное положение не объявят - в поправках говорится о невыполнении приказа «в период вооруженного конфликта», а не официально объявленной войны. Также отмечается, что поправки коснутся не только военных, которые уже находятся в Украине, но и тех, кто пока в России в частях и кого готовят к отправке в зону конфликта.
Заявление правозащитников сопровождается ссылками на посты телеграм-канала «Призыв к совести» с инструкциями о том, как можно по закону отказаться от участия в «специальной военной операции».
Поправки, о которых идет речь, депутаты Госдумы единогласно одобрили 20 сентября во втором и сразу в третьем чтениях. В Уголовный кодекс добавляется, в частности, статья о добровольной сдаче в плен, за которую грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.
Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.
Установлена личность мужчины, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси
МВД Грузии распространяет кадры задержания грабителя, взявшего сегодня в заложники 12 человек в филиале «Банка Грузии» в Кутаиси. По данным СМИ, нападавшему 37 лет, его зовут Григол Нарсия.
Задержание произошло приблизительно в 19:30 – как именно это произошло, пока не известно. МВД заявило о проведении успешной «спецоперации». На кадрах видно, что мужчину в камуфляже выводят из здания вместе с заложниками. Никто из 12 заложников не пострадал.
Как выяснилось, Нарсия проживает в селе Баноджа Цхалтубского района недалеко от города Кутаиси. В настоящее время в его доме никого нет. Сотрудники криминальной полиции пытаются провести обыск и ищут свидетелей для оформления правового акта.
По данным СМИ, в этом доме Нарсия жил вместе с женой и детьми, однако уже несколько месяцев их в этом доме не было, пишет агентство «Новости-Грузия».
Соседи говорят, что близко не общались с Григолом Нарсия. Им известно, что периодически он выезжал на работу в Европу. В последний раз они видели его четыре дня назад, когда он вернулся после очередной поездки в Польшу. По их словам, он не был ни военным, ни сотрудником силовых структур, однако какой-то период работал охранником на частном объекте.
По данным СМИ, в феврале Нарсия заложил дом из-за финансовых проблем.
Сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьевке отбора к Евро-2024
Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного
раунда Евро-2024 из-за санкций УЕФА.
Это подтвердил во вторник Российский футбольный союз. «Сборная России не сможет принять участие в жеребьевке, которая пройдет 9 октября во Франкфурте, из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций. Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении пресс-службы РФС.
Решение о приостановке выступлений было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции, отмечает издание Sports.ru.
Сейчас Футбольный союз ожидает полного текста решения арбитражного суда, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.
Рынок акций России завершил вторник рекордным обвалом с февраля
Рынок акций России завершил вторник рекордным обвалом с февраля нынешнего года, когда российская армия начала вторжение в Украину.
Нынешнее резкое снижение произошло на фоне новостей о проведении 23-27 сентября сепаратистами и оккупационными властями референдумов в некоторых областях Украины по присоединению их территорий к России.
По итогам торгов 20 сентября индекс МосБиржи составил примерно 2216 пунктов, то есть минус около 9% с закрытия торгов предыдущего дня. Индекс РТС опустился на 9,3%. Цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 12,3%.
Лидерами снижения на середину дня были глобальные депозитарные расписки «Тинькофф Групп», акции НОВАТЭК, Polymetal , «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛА», отмечает «Коммерсантъ».
В сообщении «Интерфакса» среди причин падения называется усиление геополитических рисков, а также ожидание введения новых пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ )для экспортеров.
Кутаиси: злоумышленника задержали, все заложники освобождены. ВИДЕО
В МВД Грузии подтвердили, что мужчину, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии», задержали, а всех заложников освободили. Об этом, в частности, заявила представитель ведомства Кети Ковзиашвили.
По данным телекомпании «Пирвели», с территории возле банка приблизительно в 19:30 выехал полицейский автомобиль, в котором находился задержанный.
Общественный вещатель Грузии сообщил с места событий, что группа сотрудников полиции вошла в здание и вывела оттуда заложников.
По данным СМИ, задержанному мужчине до 45 лет, его зовут Давид. По одной из версий, которая пока не подтверждена полицией, грабитель проживает недалеко от филиала банка на улице Руставели в Кутаиси, на который он совершил нападение. Полиция уже вызвала на опрос членов семьи злоумышленника. Также есть данные, что на ограбление мужчина решился после недавнего возвращения из эмиграции из-за серьезных финансовых проблем.
В МВД пока не сообщили подробностей проведенной спецоперации.
Вооруженный мужчина более восьми часов удерживал в заложниках 12 сотрудников и посетителей банка. Он требовал два миллиона долларов, микроавтобус, вертолет и флаг России. К вечеру мужчина снизил сумму выкупа до 1.5 млн долларов.
Уголовное дело было возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 144 (Захват в качестве заложника); статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств); статья 323 (Террористический акт) и статья 329 (Захват заложника в террористических целях).
Мужчина, захвативший заложников в Кутаиси, снизил сумму выкупа
Вооруженный мужчина, захвативший заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси, снизил сумму выкупа с двух до 1.5 млн долларов. В случае выплаты данной суммы он готов освободить всех заложников, за исключением двух женщин. Об этом стало известно из прямого включения одной из заложниц в соцсети.
Предположительно, злоумышленник планирует освободить всех заложников лишь после того, как покинет здание филиала «Банка Грузии», а затем и Кутаиси – ранее он потребовал, чтобы для него подготовили вертолет в старом кутаисском аэропорту. Полиция ведет c налетчиком переговоры.
Ранее СМИ сообщили об освобождении нескольких заложников из банка в Кутаиси. Информацию в МВД Грузии пока не подтверждают. Днем ведомство сообщило, что мужчина удерживает в заложниках 12 сотрудников и посетителей банка.
Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 144 (Захват в качестве заложника); статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств); статья 323 (Террористический акт) и статья 329 (Захват заложника в террористических целях).
- 21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
- В сентябре 2021 года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
- За последние два года в Грузии было еще несколько инцидентов с захватом заложников. Кроме одного случая, объектом нападения всегда становились отделения «Банка Грузии». Все инциденты обходились без жертв и лишь один раз налетчику удалось скрыться с выкупом.
СМИ сообщают об освобождении нескольких заложников из банка в Кутаиси
Вооруженный мужчина, захвативший филиал «Банка Грузии» в городе Кутаиси, освободил нескольких заложников. Об этом сообщают грузинские телекомпании – «Мтавари», «Рустави 2» и «Имеди».
Злоумышленник уже почти семь часов удерживает заложников. Среди его требований – два миллиона долларов, микроавтобус, вертолет и флаг России.
Часть заложников выходит в прямой эфир в соцсети Facebook, озвучивая ультиматум злоумышленника. Он, в частности, грозит привести в действие взрывное устройство.
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Ситуация в помещении периодически накаляется. Большинство заложников – женщины. Они просят, чтобы требования налетчика были выполнены, а правоохранители покинули территорию возле здания.
По информации СМИ, в Кутаиси на вертолете прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 144 (Захват в качестве заложника); статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств); статья 323 (Террористический акт) и статья 329 (Захват заложника в террористических целях).
- 21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
- В сентябре 2021 года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
- За последние два года в Грузии было еще несколько инцидентов с захватом заложников. Кроме одного случая, объектом нападения всегда становились отделения «Банка Грузии». Все инциденты обходились без жертв и лишь один раз налетчику удалось скрыться с выкупом.
Оккупационные власти назначили референдумы о присоединении к России
В пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Оккупационные власти запланировали их на 23–27 сентября. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований.
Во вторник, 20 сентября, депутаты в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках" приняли, а местные главы сепаратистских образований подписали законы о проведении референдумов. При этом если большая часть населённых пунктов в Луганской области контролируется сепаратистами, то многие крупные города в Донецкой области остаются под контролем Украины.
20 сентября о проведении референдума о присоединении заявил также российский глава находящейся под контролем российских военных Херсонской области Владимир Сальдо. Одновременно к этому призвали на территориях Запорожской области, находящихся под контролем России, в них не входит крупнейший город региона, Запорожье. Как заявил глава окупационной военно-гражданской администрации в Запорожской области Евгений Балицкий, в Мелитополе во вторник прошёл "общенародный съезд граждан" региона, на котором было принято обращение с требованием провести референдум. В итоге было объявлено, что он тоже состоится 23-27 сентября.
Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. В них российские руководители ранее тоже заявляли о необходимости провести голосование. Некоторые из возможных организаторов планировавшегося референдума задержаны после освобождения городов, против них возбуждены уголовные дела, заявляли представители украинских властей.
В России высокопоставленные чиновники и депутаты 20 сентября комментируют, преимущественно, возможные голосования в Луганской и Донецкой областях, не упоминая Херсон и Запорожскую область. Бывший президент, заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в телеграме, что присоединение украинской части Донбасса к России было бы "восстановлением исторической справедливости".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании парламента заявил, что Госдума поддержит вступление "ДНР" и "ЛНР" в состав страны.
Зампред Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что на российской территории будут работать десятки избирательных участков в рамках референдумов в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях Украины.
Во вторник же Госдума в экстренном порядке приняла во втором и третьем чтении законы, ужесточающие наказания за преступления в период мобилизации и военного положения и вводящие новые статьи в Уголовный кодекс, в том числе за добровольную сдачу в плен и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере. Ожидается, что уже в среду их примет Совет Федерации и подпишет президент.
- Все территории, на которых объявлено о проведении референдума, подавляющее большинство стран мира считает суверенной территорией Украины, а Россия по-прежнему официально считает таковой Херсонскую и Запорожскую области. Власти Украины, а также представители США и стран Запада неоднократно заявляли, что не признают какие-либо референдумы на этих территориях легитимными. Совет Европы в недавнем заявлении подчеркнул, что любые референдумы на оккупированных территориях не могут быть признаны легитимными по тем же основаниям, по которым не была признана легитимность аннексии Крыма в 2014 году. Устав ООН запрещает нарушение территориальной неприкосновенности стран, то есть аннексию территорий.
- В Киеве решение о референдумах назвали "наивным шантажом Москвы" (глава офиса президента Украины Андрей Ермак), "фикцией" (советник офиса президента Михаил Подоляк) и ничего не меняющим решением (глава МИД Дмитрий Кулеба).
Саакашвили: ВСУ возьмут Херсон в ближайшие 2–3 недели
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что вооруженные силы Украины смогут взять Херсон в ближайшие 2–3 недели. Политик говорит, что для России это будет поражение «сталинградского масштаба».
«Это приведет к обрушению всего южного фланга, закрытию крымского сухопутного коридора и освобождению всей Луганской области. Не исключено взятие до конца года Донецка и Мариуполя. К следующему году останется лишь Крым. Однако уже в этом году Украина завершит эту кампанию победой, что неизбежно приведет к распаду внутри России», – написал Саакашвили в соцсети.
Политик приветствует передачу Киеву современного западного вооружения. Саакашвили также говорит, что Россия отправляет на фронт преступников, а на стороне Украины «воюет элита – банкиры, юристы, успешные менеджеры», которые проходят предварительную подготовку в странах НАТО.
На Мосбирже начался обвал акций после сообщений о референдумах
Индекс Мосбиржи упал более чем на 10% с закрытия торгов вчерашнего дня. По состоянию на 15:10 мск индекс Мосбиржи опустился ниже 2 200 пунктов.
Как пишет газета "Коммерсант", лидеры снижения на: глобальные депозитарные расписки "Тинькофф Групп" – на 9,68%, акции НОВАТЭК – на 9,63%, Polymetal – 9,82%, "Сургутнефтегаза" – на 9,18%, "ЛУКОЙЛА" – на 9,03%.
Обвал акций происходит на фоне сообщений о проведении референдумов в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация" и "военное положение".
- 20 сентября в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины и контролируемой Россией Херсонской области были назначены даты референдумов о присоединении к России. Местные власти запланировали их на 23-27 сентября.
- Во вторник же Госдума в экстренном порядке приняла во втором и третьем чтении законы, ужесточающие наказания за преступления в период мобилизации и военного положения и вводящие новые статьи в Уголовный кодекс, в том числе за добровольную сдачу в плен и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере. Ожидается, что уже в среду их примет Совет Федерации и подпишет президент.
Полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим заложников в Кутаиси
В Кутаиси, в филиале «Банка Грузии» вооруженный мужчина уже более шести часов удерживает 12 заложников. Среди требований злоумышленника – два миллиона долларов, микроавтобус, вертолет и флаг России.
Часть заложников выходит в прямой эфир в соцсети Facebook, озвучивая ультиматум злоумышленника. Он, в частности, грозит привести в действие взрывное устройство.
Ситуация в помещении периодически накаляется. Большинство заложников – женщины. Они просят, чтобы требования налетчика были выполнены, а правоохранители покинули территорию возле здания.
Полиция ведет переговоры с вооруженным мужчиной. Один из правоохранителей через окно здания пообещал, что требования налетчика будут выполнены.
Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии:
- Статья 144 (Захват в качестве заложника)
- Статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)
- Статья 323 (Террористический акт)
- Статья 329 (Захват заложника в террористических целях)
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что за последние два года, вместе с сегодняшним случаем, в Грузии было пять крупных инцидентов с захватом заложников. Кроме одного случая, объектом нападения всегда становились отделения «Банка Грузии». Все инциденты обходились без жертв и только один раз налетчику удалось скрыться с выкупом.
Азербайджан передал Армении тела еще 95 военнослужащих
Азербайджан сегодня передал армянской стороне тела еще 95 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников.
Армянская делегация Международного комитета Красного Креста подтверждает информацию о том, что сегодня участвовала в передаче тел армянских военнослужащих армянской стороне. В свою очередь, информацию подтвердило и Министерство обороны Армении.
В субботу, 17 сентября сообщалось, что армянской стороне переданы тела 32 военнослужащих.
По информации азербайджанской стороны, процесс будет продолжен.
- Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября.
- Вечером 14 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что благодаря привлечению международного сообщества, достигнута договоренность о прекращении огня. Других подробностей он не представил. Согласно Минобороны Армении, режим прекращения огня соблюдается до сих пор.
- Армянская сторона накануне официально заявила, что среди армянских военнослужащих число погибших и пропавших без вести достигает 207 человек. Баку сообщил о 79 погибших военнослужащих с азербайджанской стороны.
В России продолжают обсуждать решение Сабы Сазонова выступать за Грузию
Решение футболиста московского «Динамо» Сабы Сазонова выступать за молодежную сборную Грузию – одна из главных тем российских спортивных изданий.
Sport24 поговорил с Андреем Сазоновым – отцом футболиста. Он говорит, что «Саба никогда и ни при каких обстоятельствах не давал согласия выступать за сборную России».
Ранее СМИ сообщали, что Сазонов получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в грузинскую команду.
По словам отца футболиста, в отличие от российской стороны, «конкретику первой дала Федерация футбола Грузии».
«Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно», – рассказал Андрей Сазонов.
Отец спортсмена говорит, что у Сабы «две равнозначные родины и два гражданства».
«И полное право принимать самостоятельное решение. Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями. Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию – я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран», – заявил Андрей Сазонов.
«Саба выбрал Грузию, чтобы получить больше возможностей для профессионального роста. Он хочет стать футболистом мирового класса», – добавил он.
Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Он отметил, что не считает Сабу Сазонова предателем.
«Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное – России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов – не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь. Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. А так – ничего страшного не произошло. Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран», – сказал Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета футбольного клуба «Химки».
Ранее нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что может сменить российское гражданство на грузинское, чтобы выступать за сборную Грузии.
Кадыров запретил иметь длинную бороду не посещающим мечеть жителям
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики, не посещающие мечеть, должны сбривать длинную бороду. Об этом он сказал в ходе очередного заседания республиканского правительства.
«У нас еще одна мода появилась на длинные, как у козла, бороды. Они их носят не ради Всевышнего – тот, кто носит ее ради Всевышнего, тот должен посещать мечеть, у него не должно быть времени на рестораны, он должен молиться. Тот кто ходит на зикры и в мечеть – мы понимаем. Насколько длинная у него не была бы борода – нам она не мешает. А все остальное, что мы видим, делается ради политики, ради видимости», – заявил глава Чечни (перевод с чеченского Кавказ.Реалии).
По словам политика, мужчины с длинными бородами, «в майках, из-под которых видно живот и спину», должны иметь «короткую, ухоженную бороду».
- На том же заседании Рамзан Кадыров раскритиковал местных чиновников за чрезмерное использование личной охраны в поездках, не связанных с работой. «Если в республике вынуждены использовать столько охраны, то, получается, вы все не нужны», – заявил глава республики.
- Житель Каспийска рассказал правозащитникам, что его под надуманным предлогом вызвали в полицию, опросили, сфотографировали и предупредили о постановке на профилактический учет по категории «экстремист». Причиной вызова, как объяснил ему сотрудник полиции, стала длинная борода и посещение махачкалинской мечети «Тангъим».
- Узбекский певец San Jay написал президенту Шавкату Мирзиёеву: он говорит, что из-за бороды ему не разрешают давать концерты. «В Конституции не написано, что узбекский гражданин не имеет права носить бороду», – пожаловался певец, настоящее имя которого Санжар Джавбердиев.
Путин поздравил Южную Осетию с Днем Республики. В Цхинвали прошел парад
На цхинвальской Театральной площади сегодня прошел военный парад в честь празднования Дня Республики. В мероприятии приняли участие президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, экс-президент Леонид Тибилов, председатель правительства Константин Джуссоев, председатель парламента Алан Алборов, а также делегации из Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Абхазии, т.н. «ДНР» и «ЛНР».
По словам югоосетинского лидера Алана Гаглоева, День Республики связан с событием, ставшем для Южной Осетии «начальной точкой отсчета новой исторической эпохи».
«Общность исторических судеб и борьба за свободу навсегда соединили нас узами дружбы с Абхазией и Приднестровьем. Мы с благодарностью вспоминаем поддержку народов Северного Кавказа. Конечно же, невозможно представить, борьбу Южной Осетии без поддержки Севера. Мы единая нация, и у двух частей Осетии – одно сердце! Мы всецело преданы своему единству и всегда будем вместе, будь то в трудную годину или в час радостного торжества», – сказал Гаглоев.
С Днем Республики Алана Гаглоева поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югоосетинского народа, в упорной борьбе отстоявшего своё законное право на свободу и независимость», – отметил Путин.
По его словам, отношения между Россией и Южной Осетией строятся на основе принципов союзничества и интеграции.
«Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – подчеркнул российский лидер.
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил Юго-Осетинскую Советскую Демократическую Республику в составе СССР. Была принята Декларация о национальном суверенитете.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Южная Осетия провозгласила свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Захват заложников в Кутаиси: дело возбудили по статье о терроризме
По информации МВД Грузии, вооружённый мужчина в Кутаиси удерживает в заложниках 12 посетителей и сотрудников «Банка Грузии».
Уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии:
- Статья 144 (Захват в качестве заложника)
- Статья 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)
- Статья 323 (террористический акт)
- Статья 329 (захват заложника в террористических целях)
В МВД говорят, что правоохранители принимают все необходимые меры для быстрого и безопасного освобождения заложников.
Как сообщалось ранее, злоумышленник требует, чтобы ему заплатили два миллиона долларов в течение трех часов. Мужчина озвучил свое требование через заложника, который вышел в прямой эфир в соцсети Facebook. Видеозапись распространили грузинские СМИ.
Позже злоумышленник озвучил и ряд странных требований: кроме двух миллионов долларов, он потребовал автомобиль Sprinter, вертолет, удочку и российский флаг.
- 21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
- В сентябре 2021 года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7up и Mountain Dew в России
PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7up и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. О приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up компания объявила еще 9 марта.
Журналисты Reuters посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в России и выяснили, что последней датой выпуска продукции PepsiCo является 17 августа. Представитель компании пояснил агентству, что все концентраты для изготовления напитков закончились, после чего производство остановилось. При этом он отказался ответить, были ли остановлены продажи напитков в России.
В марте PepsiCo заявила, что продолжит продавать в России товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание. Компания работает в России более 60 лет.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Налетчик на «Банк Грузии» в Кутаиси требует два миллиона долларов
Вооружённый человек ворвался в филиал «Банка Грузии» на проспекте Руставели в городе Кутаиси. Информацию подтвердили в МВД Грузии.
Мужчина взял в заложники до десяти посетителей и сотрудников банка. Он требует, чтобы ему заплатили два миллиона долларов в течение трех часов.
Злоумышленник озвучил свое требование через заложника, который вышел в прямой эфир в соцсети Facebook. Видеозапись распространили грузинские СМИ.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
По информации МВД, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Ведомство призвало представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и выполнять указания сотрудников полиции.
- 21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
- В сентябре 2021 года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
Госсекретарь США призвал глав МИД Армении и Азербайджана вновь встретиться до конца месяца
19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы, а в целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы.
«Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе возвращения военнопленных. Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений», – говорится в сообщении.
Энтони Блинкен призвал Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова встретиться вновь до конца сентября. Об этом в официальном пресс-релизе о встрече сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
«Секретарь Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость недопущения дальнейших боевых действий и важность возвращения к мирному процессу. Стороны обсудили следующие шаги, и госсекретарь призвал стороны встретиться вновь до конца месяца», – говорится в сообщении.
Основатель Gulagu.net заявил, что его пытались убить во Франции
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что несколько дней назад его пытались убить во французском городе Биарриц, где он живёт с семьёй. Об этом он рассказал в ютьюб-шоу Юлии Латыниной вечером 19 сентября.
По словам Осечкина, пресечь убийство помогла случайность — он заметил красную точку прицела на стене. А о возможности покушения его предупреждал журналист- расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. "Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство", - рассказал российский правозащитник. Получив информацию от Грозева, он вместе с семьей уехал на два дня в горы, а, когда они вернулись, его попытались убить.
Осечкин утверждает, что покушение готовил "человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью", который приехал в Биарриц из России.
Осечкин рассказал, что находился на террасе и заметил боковым зрением красную точку, двигавшуюся по стене дома в его сторону. По словам Осечкина, погас свет и все быстро упали на пол — поведение при покушении он и его семья отрабатывали.
На место, как утверждает россиянин, прибыла полиция, которая допросила соседей, они слышали хлопки. По словам Осечкина, это были выстрелы. По мнению российского правозащитника, выжить ему помогли ошибки киллера и молниеносность его реакции. Другие подробности основательGulagu.net не сообщил, сославшись на тайну следствия, которое, как он утверждает, ведётся в рамках возбужденного уголовного дела по факту покушения. Местные власти об инциденте не сообщали.
Gulagu.net неоднократно публиковал данные о пытках и насилии в российских колониях и тюрьмах.
- В октябре 2021 года Осечкин сообщил, что ему передали секретный архив видеозаписей из учреждений ФСИН. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключённых. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию. Архив вывез из России бывший заключенный Сергей Савельев.
- После публикации архива в Саратовской области возбуждено несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным. Президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН России Александра Калашникова.
- В декабре 2021 правозащитники получили вторую часть видеоархива ФСИН с доказательствами пыток в российских колониях, позже опубликовав часть кадров. По словам Владимира Осечкина, речь шла об учреждениях ФСИН в Забайкалье, Красноярском и Приморском краях, а записи сделаны в 2016–2019 годах. Видеозаписи вывез из России сотрудник секретного подразделения ФСИН, имя которого не называется.
- В июле 2020 года суд в Москве заочно арестовал Осечкина, который с 2015 года проживает за пределами России, по делу о мошенничестве.
Премьер Эстонии призвала изъять оружие у россиян и белорусов в стране
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изымать у находящихся в стране россиян и белорусов огнестрельное оружие, которым они владеют по закону. По мнению политика, обладание такими средствами может угрожать национальной безопасности страны.
"Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии", – приводит слова премьера издание "Постимеэс".
По словам главы эстонского правительства, законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам России и Беларуси, в любом случае будет направлен в парламент. Таким образом, у россиян и белорусов будет время, чтобы добровольно сдать оружие, сказала Каллас.
Согласно данным регистра, оружие для самообороны или охоты находится в настоящее время у 629 граждан России и Беларуси, находящихся в Эстонии.
Сегодня эстонский парламент рассмотрит законопроект о запрете иностранцам, не являющимся гражданами стран Евросоюза, голосовать на местных выборах. Обладающая большинством в правящей коалиции Партия реформ предложила распространить его только на граждан России и Беларуси.
Канцлер юстиции и президент Эстонии отметили, что законопроект в существующем виде может противоречить Конституции страны. Премьер Кая Каллас, также принадлежащая к Партии реформ, подчеркнула, что в стране есть города, где у большинства населения нет эстонского гражданства, и лишение населения права голоса может повысить напряжённость в обществе, — передаёт "Постимеэс".
19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу для граждан России с туристическими шенгенскими визами.
Ранее представители стран Балтии и Польши подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной и внутренней безопасности", так как "три четверти граждан России поддерживают российскую военную агрессию в Украине".
Эстония прекратила выдавать россиянам туристические визы и ограничила выдачу видов на жительство сразу после начала войны России в Украине.
Премьер Грузии провел встречи с генсеком ООН и президентом Турции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По информации пресс-службы грузинского правительства, Гарибашвили поблагодарил генсека ООН за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Было подчеркнуто, что правительство Грузии привержено политике мирного разрешения конфликтов, которая направлена на обеспечение деоккупации территорий Грузии и укрепление доверия между обществами, разделенными линией оккупации», – говорится в сообщении.
Стороны обсудили ситуацию между Арменией и Азербайджаном, а также войну в Украине. Гарибашвили подчеркнул, что война «потрясла всю международную архитектуру безопасности и порядок, основанный на правилах».
Войну в Украине Гарибашвили обсудил и с президентом Турции. Стороны «подчеркнули важность мира и стабильности для обеспечения дальнейшего развития и долгосрочного процветания региона».
Гарибашвили и Эрдоган затронули и соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве Грузии осенью 2021 года. Тогда Азербайджан передал армянской стороне 15 задержанных военнопленных, а Ереван Баку – карты минных полей в Агдамском районе.
«Было отмечено, что для стабильного и устойчивого развития региона также важно дальнейшее развитие эффективного сотрудничества между Грузией и Турцией по всем направлениям», – сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, Гарибашвили пригласил президента Турции посетить Грузию.
В Нью-Йорке Ираклий Гарибашвили также выступил на саммите трансформации образования. Он рассказал о грузинском опыте перевода системы образования в режим дистанционного обучения.
Мамардашвили подписал новый контракт с «Валенсией»
Испанский клуб «Валенсия» продлил контракт с грузинским футболистом Георгием Мамардашвили.
Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним вратарем теперь рассчитано до 30 июня 2027 года.
Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года на правах аренды. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у «Динамо» Тбилиси.
Мамардашвили успел провести за «Валенсию» 27 матчей, пропустив 27 голов и сыграв 11 раз «на ноль». За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года и провел за команду три матча.
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