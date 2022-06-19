Джонсон предложил план поддержки Украины из 4-х пунктов

Британский премьер-министр Борис Джонсон в колонке в газете Sunday Times предупредил, что необходимо готовиться к затяжной войне в Украине, и заявил о необходимости долгосрочной стратегии поддержки Киева в противостоянии с Россией. Он предложил план из 4-х пунктов, которому, по его мнению, должны следовать страны Запада, чтобы помочь Украине заключить мир на своих условиях.

Главной причиной того, что Украину необходимо поддерживать, несмотря на связанные с этим расходы и другие проблемы, Джонсон назвал имперские амбиции и агрессивные планы России - в том числе по отношению к странам Запада. По мнению Джонсона, если бы президенту России Владимиру Путину позволили аннексировать те украинские территории, которые российские войска занимают сейчас, Запад не оказался в безопасности. «Такое недоразумение стало бы величайшей победой для агрессора в Европе со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России «вечное право возвращать» территории, которые когда-либо в прошлом населяли «славяне» - доктрина, оправдывающая захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО» - пишет Джонсон. Он отмечает при этом и героизм украинцев в защите своей страны.

По мнению Джонсона, Путин сейчас перешел к войне на истощение, однако время работает против него. Чтобы помочь Украине перехватить инициативу, как считает британский премьер, Запад должен:

обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, а также обучать ее военных. В частности, Британия предложила обучить 10 тысяч военнослужащих в течение 120 дней.

В частности, Британия предложила обучить 10 тысяч военнослужащих в течение 120 дней. помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов, с тем чтобы она могла выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим и поддерживать порядок. Для этого необходима финансовая помощь.

с тем чтобы она могла выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим и поддерживать порядок. Для этого необходима финансовая помощь. обеспечить сухопутные маршруты для экспорта украинского продовольствия, чтобы Украина могла получать доходы от экспорта.

чтобы Украина могла получать доходы от экспорта. способствовать разблокированию украинских морских портов. Для этого Джонсон предложил предоставить соответствующее вооружение Украине и приложить дипломатические усилия, в том числе в ООН.

По мнению Джонсона, целью стран Запада должно быть то, чтобы Украина «смогла закончить эту войну на тех условиях, которые предложит президент Зеленский».

Джонсон опубликовал статью после возвращения из Киева, где он побывал во второй раз с начала войны. Текст опубликован на фоне дискуссий в западном сообществе о возможных уступках, на которые могла бы пойти Украина для достижения мира, и об «усталости» от войны.