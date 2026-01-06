The Economist: США обсуждают с Гренландией сделку

Вашингтон готовится предложить Гренландии соглашение, которое президент США Дональд Трамп сравнивал с крупной сделкой с недвижимостью, сообщает The Economist. Речь идет о возможности заключения Договора о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA). аналогичные соглашения у Вашингтона действуют с рядом небольших государств в Тихом океане.

Такие договоры предполагают эксклюзивный доступ для американских военных к территориальным водам и воздушному пространству партнёров, лишая этого права другие страны. В обмен Соединённые Штаты оказывают экономическую и финансовую помощь.

Дания, автономной территорией которой является Гренландия, указывает, что на острове уже размещена американская военная база, а действующее соглашение с Копенгагеном не ограничивает численность военных США, хотя её значительное увеличение, вероятно, потребует согласия датских властей.

По данным The Economist, американские чиновники пытались начать прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что к высказываниям Трампа о желании установить контроль над Гренландией следует относиться серьезно.

«Если США решат осуществить военную атаку на другую страну НАТО, все остановится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны», – сказала Фредериксен телеканалу TV2.

Гренландия формально не входит в НАТО, но подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора благодаря членству в союзе Дании.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что остров нельзя сравнивать с Венесуэлой и что Гренландию невозможно захватить за ночь.

Трамп, в особенности в первые недели после своего вступления в должность президента в январе 2024 года, неоднократно заявлял, что Гренландия имеет важнейшее значение для безопасности США, и говорил о том, Соединённым Штатам следовало бы включить её в свой состав. С идеей покупки Гренландии у Дании он выступал и во время своего первого срока. Власти как Гренландии, так и Дании заявляли, что остров не будет передан США.

В конце 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии. В сообщении Трампа о назначении о возможной аннексии острова не сказано, но вновь говорится, что Гренландия имеет ключевое значение для нацбезопасности США. Сам Лэндри при этом написал в соцсети X, что будет рад работать над тем, чтобы «сделать Гренландию частью США».

