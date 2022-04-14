ЕК признала указ Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций

Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа в рублях, как этого требует Россия, будет нарушением санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Как отметил собеседник агентства, новая процедура передаст полный контроль над сделками российскому государству. Более того, будут нарушены ограничительные меры ЕС в отношении России, считают в Еврокомиссии.

Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за природный газ с "недружественными" странами на рубли. Согласно документу , покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. При этом в Кремле не исключили, что могут отменить решение, "если наступят иные условия".

Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение России перевести платежи за газ в рубли попыткой обойти западные санкции. По ее словам, ЕС не позволит это сделать. "Время, когда нас можно было шантажировать энергоносителями, прошло", — говорила она.

Евросоюз получает от России около 40 процентов потребляемого им газа. По оценкам Еврокомиссии, немедленно заместить такой объём невозможно – прекращение поставок неминуемо приведёт к дефициту топлива.