«Экипаж 8» из трёх американцев и россиянина стартовал к МКС

Миссия «Экипаж 8», состоящая из трёх американцев и одного россиянина, благополучно стартовала к Международной космической станции (МКС).

В состав миссии вошли медик Майкл Барратт, совершивший уже два полёта в космос, и новички: командир полёта Мэтью Доминик, инженер Джанетт Эппс и бывший военный авиаинженер Александр Гребёнкин.

Миссия должна прибыть на МКС утром во вторник, 5 марта, и состыковаться с орбитальной лабораторией на высоте около 420 километров над Землёй. Команда будет работать на станции до конца августа 2024 года и проведёт около 250 экспериментов.

«Экипаж 8» – восьмая миссия, которую НАСА с 2020 года отправляет на МКС на ракетах Илона Маска SpaceX. Ожидается, что «Экипаж 7» отправится обратно на Землю через неделю после прибытия сменщиков.

Размером примерно с футбольное поле МКС – крупнейший объект, построенный человечеством в космосе, и самый дорогой в его истории – эксплуатируется с ноября 1998 года. В работе станции участвуют 14 стран: Россия, США, Канада, Япония и десять европейских государств. Сейчас на борту МКС находятся семь пассажиров: «Экипаж 7» и трое участников миссии «Союз МС-24».