Экс-чиновники Минобороны Грузии приговорены заключению в качестве меры пресечения

Зять бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, его экс-заместитель и бывший начальник Департамента закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури приговорены к тюремному заключению в качестве меры пресечения. Гудушаури и Хаиндрава обвиняются в «хищении денежных средств в особо крупном размере группой лиц», а Васил Мхеидзе – в «пособничестве в хищении».

Обвинение в растрате связано с государственными закупками (тендерами), в частности, с закупкой медицинского оборудования, речь идет о сумме более 1,3 миллиона лари. Задержанным грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.

Защита – все три адвоката трёх подсудимых, запросила залог в размере 100 000 лари. Адвокат Васила Мхеидзе – Тариэл Какабадзе, назвал дело «сшитым белыми нитками» и пояснил, что против Мхеидзе есть «только один свидетель», который «наложил на него руку, чтобы спастись от кандалов». Имени свидетеля он не назвал.

Прокурор Ираклий Маршания ходатайствовал о заключении подсудимых под стражу, поскольку, по его словам, существуют «угрозы совершения новых преступлений, побега и оказания давления на свидетелей».

Ни Васил Мхеидзе, ни Георгий Хаиндрава не признали себя виновными. Владимир Гудушаури воспользовался правом хранить молчание.

СГБ называет задержанных «членами преступной группы». Обвиняемые «руководили процессом закупки медицинского оборудования» но «не проводили реальных маркетинговых исследований». При этом к процедурам закупок медицинского оборудования были допущены только «предприятия, тесно связанные с близким родственником Бурчуладзе».

Согласно обвинительному заключению, стоимость закупаемого оборудования была искусственно завышена. По данным следствия, близкий родственник Бурчуладзе «обещал гарантированную победу» компаниям, заранее отобранным для участия в тендере Министерства обороны, ссылаясь на свои связи с соответствующими должностными лицами в качестве гарантии победы в тендере.