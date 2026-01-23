Экс-депутат бундестага осужден за взятки от Азербайджана

Высший земельный суд в Мюнхене в четверг, 22 января, признал бывшего депутата бундестага из Христианско-демократического союза (ХДС) Акселя Фишера виновным во взяточничестве по «азербайджанскому делу» и приговорил его к условному лишению свободы на срок один год и два месяца. Фишера также обязали выплатить 32 тысячи евро: 20 тысяч евро в качестве частичного возврата суммы подкупа и еще 12 тысяч евро – в качестве пожертвования фонду Die Stiftung Opferhilfe, занимающемуся поддержкой жертв преступлений. Кроме того, ему запрещено в течение ближайших двух лет баллотироваться на государственные должности, пишет DW.

Прокуратура требовала приговорить Акселя Фишера к одному году и восьми месяцам условно, а также выплате 100 тысяч евро, тогда как защита настаивала на оправдательном приговоре.

Суд в Мюнхене счел доказанным, что Фишер получал от Азербайджана деньги за продвижение интересов этой страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В частности, в 2016 году на голосовании в ПАСЕ по вопросу Нагорного Карабаха он занял выгодную Азербайджану позицию и поддержал Баку в своем выступлении, следует из пресс-релиза на сайте суда . Также за время работы в ПАСЕ он неоднократно передавал представителям Баку конфиденциальные документы.

В обосновании приговора председательствующий судья указал, что Фишер не позднее начала 2011 года получал наличные деньги на общую сумму 79 тысяч евро. Однако выплаты из Азербайджана стали наказуемыми лишь после вступления в силу нового законодательства в сентябре 2014 года. Именно эта сумма легла в основу решения Высшего земельного суда в Мюнхене.

Аксель Фишер постоянно отрицал свою вину, его адвокаты обвиняли прокуратуру в одностороннем ведении следствия. Так как экс-депутат долгое время не являлся на судебные заседания, в конце декабря 2025 года он был взят под стражу. По мнению суда, политик пытался избавиться от обвинений против него за истечением срока давности.

Международная организация Transparency International (TI) , занимающаяся борьбой с коррупцией, заявила, что приговор Акселю Фишеру «войдет в историю права». «Впервые бывший депутат бундестага признан виновным в том, что получал взятки, являясь обладателем депутатского мандата», – пояснили в TI.

По тому же делу в июле 2025 года экс-депутат бундестага от партии ХСС Эдуард Линтнер был приговорен к девяти месяцам условно по обвинению во взяточничестве.