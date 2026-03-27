Экс-главе Минобороны Грузии предъявили обвинение на основании заявления, сделанного в суде

Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему министру обороны Бачо Ахалая по факту «публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти». В ведомстве заявляют, что 16 февраля 2026 года на «открытом судебном заседании» в Тбилисском городском суде Бачо Ахалая, воспользовавшись правом выступления, публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти.

Заявление он сделал на судебном заседании по другому делу, возбужденному против него (об организации акции «мирного свержения» власти 4 октября 2025 года). На это заседание допускались только адвокаты, прокуроры и состав суда. 16 февраля судебное заседание проходило в закрытом формате. На нем Ахалая заявил, что «считает, что [Бидзина] Иванишвили должен быть свергнут всеми возможными способами».

«Если потребуется сила – он должен быть свергнут силой; вместе с Иванишвили должны быть уничтожены российские щупальца, насколько это возможно в Грузии. Это единственный выход, единственный путь, чтобы закончить этот ад, в котором Россия держит нас уже более двухсот лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем», - сказал он, согласно записи.

Наказание, предусмотренное статьёй 317 УК Грузии (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти) – до 3 лет лишения свободы.

Согласно Уголовному кодексу, таким преступлением считается «публичный призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, либо распространение материалов, содержащих такие призывы».

Бывший министр обороны был задержан 25 декабря 2025 года и с тех пор находится в заключении. Бачо Ахалая обвиняется в организации акции «мирного свержения» 4 октября 2025 года. Дело возбуждено по части первой статьи 225 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 9 лет лишения свободы.

По словам первого заместителя главы Службы государственной безопасности Лаши Маградзе, Ахалая руководил процессом с помощью интернет-приложений.