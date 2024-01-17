Экс-главе МВД Польши в тюрьме назначено принудительное кормление

Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского в тюрьме будут подвергать принудительному кормлению. Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда. Каминьский уже неделю держит голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о превышении полномочий.
Дуда подчеркнул, что считает Каминьского и арестованного вместе с ним его заместителя Мацея Вонсика политзаключенными, а их преследование – незаконным. По его словам, Каминьский и Вонсик были честными госслужащими и «беспощадно боролись с коррупцией».
Дуда сообщил, что решение о принудительном кормлении Каминьского было вынесено польским судом в среду, поскольку его состояние угрожает его жизни и здоровью. Президент призвал генерального прокурора Польши Адама Боднара освободить Каминьского и Вонсика.
Каминьский объявил голодовку сразу после помещения в тюрьму 10 января. 9 января, после ареста, это сделал его бывший заместитель Мацей Вонсик. Оба они приговорены к двум годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.
- История судебного преследования Каминьского и Вонсика насчитывает более 10 лет. Им вменяется в вину злоупотребление служебным положением в 2007 году, когда Каминьский руководил Центральным антикоррупционным бюро. В 2015 году оба были приговорены к трем годам лишения свободы, но Анджей Дуда, также занимавший тогда пост президента страны, вынес решение о помиловании еще до вступления приговора в законную силу.
- После ряда пересмотров обстоятельств дела Верховный суд в декабре 2023 года отменил решение о помиловании и приговорил бывших руководителей МВД к двум годам лишения свободы. 9 января они были арестованы в президентском дворце.
- Уголовное преследование Каминьского и Вонсика обострило трения между президентом Дудой и вновь избранным премьер-министром Польши Дональдом Туском, который заявил, что президент препятствует правосудию, укрывая преступников. 11 января десятки тысяч поляков вышли на демонстрацию в Варшаве, выражая недовольство политикой Туска и его кабинета.