Экс-главком ВСУ Залужный рассказал о конфликтах с Зеленским

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в 2022 году часто конфликтовал с президентом Владимиром Зеленским. Это стало причиной обыска СБУ в его офисе, сообщил он Associated Press.

По словам Залужного, обыски произошли в сентябре 2022 года во время контрнаступления ВСУ на северо-востоке Украины. После напряженного совещания в штабе президента Украины Владимира Зеленского он вернулся в свой кабинет, а через несколько часов туда прибыли десятки сотрудников Службы безопасности Украины.

В помещении на тот момент находились более десяти британских офицеров, добавил Залужный. По его словам, представители СБУ «не сказали, что именно они ищут, и он помешал им перебирать документы и компьютеры».

Бывший главком пояснил изданию, что «часто обжаловал военную стратегию президента». Разногласия с главой Украины Владимиром Зеленским, по словам Залужного, сохранялись «относительно того, как защищать свою страну». Наибольшие споры касались контрнаступления украинской армии 2023 года. Залужный заявил, что оно провалилось из-за рассеяния сил по широкой линии фронта. По его словам, президент и другие чиновники не выделили ВСУ на него достаточно ресурсов.

Бывший главком ВСУ подчеркнул, что изначально план заключался в том, чтобы освободить от российских войск Запорожскую область, а затем выйти к Азовскому морю. Однако силы украинской армии были рассредоточены по большой территории и ресурсов не хватило.

В начале февраля 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку, присвоив ему звание Героя Украины. Позднее Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Некоторые политические аналитики оценивали это как попытку ограничить потенциал тогдашнего главнокомандующего ВСУ как политического соперника Зеленского.

Несмотря на это, ряд консультантов, партийных деятелей и политических инсайдеров продолжают обращаться к Залужному с предложениями о помощи в разработке кампании, пишет AP. В частности, по словам чиновника, близкого к Залужному, оставшегося анонимным, весной 2025 года к генералу обратился «достаточно известный» американский политический консультант Пол Манафорт, который возглавлял президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году и был осужден в 2018 году за тайное лоббирование бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича.