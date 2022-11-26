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Экс-мэр Краснодара назначен «главой правительства» в оккупационной администрации Херсонской области
Андрей Алексеенко, ранее занимавший пост мэра Краснодара, назначен «главой правительства» в российской оккупационной администрации Херсонской области. До этого Алексеенко некоторое время возглавлял «совет министров» в оккупационной администрации Харьковской области.
О назначении Алексеенко сообщил телеграм-канал оккупационной администрации. В публикации Алексеенко называют «настоящим профессионалом своего дела», который «добился всего своим упорным трудом».
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что Алексеенко, прибывшего Харьковскую область 21 августа, вывезли из региона вместе с разведывательным батальоном десантников 11 сентября – во время наступления ВСУ, которое привело к освобождению территории Харьковской области. Продолжая наступательные операции, ВСУ освободили Херсон и вошли в город 11 ноября, однако под контролем российских войск остается значительная часть территории области. Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, включая Херсонскую область – соответствующие законы президент Путин подписал 5 октября.
- Андрей Алексеенко возглавлял администрацию Краснодара на протяжении десяти месяцев – гордума утвердила его отставку в августе, за несколько дней до прибытия Алексеенко в Харьковскую область Украины.
- В декабре 2021 года Алексеенко в качестве подозреваемого доставили на допрос по уголовному делу о получении крупной взятки. Как считает следствие, в 2018 году застройщик Мисак Казарян за заключение о соответствии многоквартирного дома нормативам передал чиновнику ружье стоимостью 1,6 млн рублей.
- Следственный комитет опубликовал видео, на котором мэру сообщали о задержании и его причине, однако спустя несколько часов удалил его и откорректировал пресс-релиз о деле Алексеенко. В мае 2022 года прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в ответ на запрос СМИ сообщил, что возбужденное в декабре 2021 года уголовное дело в отношении мэра ведется, «решение о прекращении уголовного преследования Алексеенко следователями аппарата СУ СК России по краю не принималось».
- После скандала с уголовным делом в отношении Алексеенко СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на его семью. На странице в социальной сети, предположительно принадлежащей сыну Алексеенко Игорю, обнаружены фото с криминальными подписями.
Другие новости дня
В Хашури неизвестные напали на женский монастырь
Несколько человек ворвались накануне вечером, 25 ноября, на территорию женского монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета, в центральной части Грузии.
Предположительно, целью было ограбление, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Prime Time.
Настоятельница монастыря и прихожане оказали сопротивление. Одна монахиня была избита, она доставлена в больницу Хашури, где ей оказали первую помощь, но затем врачи решили перевезти женщину в Тбилиси.
МВД Грузии сообщило о задержании двух человек.
Житель Западной Грузии, поджегший бывшую жену, скончался в больнице
Житель Западной Грузии, обливший бывшую жену горючим и поджегший ее, скончался в больнице. Леонид Звиададзе был помещен в ожоговый центр в Кутаиси. Он получил 70% ожогов и находился на искусственной вентиляции легких, пишет SOVA.
Как поясняют в клинике, состояние больного было тяжелым, спасти его не удалось. Он скончался в ночь на 26 ноября.
Напомним, инцидент произошел два дня назад в одном из супермаркетов небольшого городка Терджола. Звиададзе облил бывшую жену бензином и поджег ее, затем совершил попытку суицида. 37-летняя женщина скончалась на месте.
Украина решила бойкотировать ПА ОБСЕ до исключения из нее России
Украинская делегация решила бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию. В ПА ОБСЕ не смогли изменить правила, чтобы удалить российских представителей из своего состава. Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук.
«Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», – написала Кравчук.
Накануне украинская делегация предложила внести правки в регламент ассамблеи, позволяющий лишить Россию полномочий. В четверг президент Украины Владимир Зеленский также призвал исключить Россию из состава организации. В ПА ОБСЕ, которая отвечает за безопасность и сотрудничество в Европе, входят представители 57 государств. В том числе – России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Сегодня последний день 20-й сессии ПА ОБСЕ в Варшаве. Российские делегаты в ней не участвуют, так как Польша не выдала им визы. По словам главы польской делегации Барбары Бартус, допуск россиян «нарушил бы принцип солидарности с Украиной».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это почти 30 международных организаций исключили Россию из своих составов. В их числе Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация ООН, Совет Европы и Международный газовый союз.
Польша лоббирует наложение санкций на участок нефтепровода «Дружба»
Польша обратилась за поддержкой к Германии, чтобы пролоббировать наложение санкций Евросоюза на польско-германский участок нефтепровода «Дружба». Санкции помогут Польше разорвать контракты с российскими нефтяными компаниями без штрафов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
Согласно шестому пакету санкций, 5 декабря страны Евросоюза прекратят импорт российской нефти по морю, однако трубопроводные поставки под эмбарго не подпадут. При этом власти Польши публично обязались полностью отказаться от использования российской нефти к концу 2022 года. Для этого польской нефтеперерабатывающей компании Orlen придется расторгнуть долгосрочные контракты с российскими поставщиками и выплатить им компенсации.
Санкции же позволят разорвать сделку без неустойки. Как сообщает «Коммерсант», Orlen уже подала заявку в «Транснефть» на получение трех миллионов тонн нефти по «Дружбе» в 2023 году. В Orlen уточнили, что это техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов. На вопросы Reuters о переговорах по санкциям в Orlen отвечать отказались.
Orlen уже сократила импорт российской нефти до 30% своих потребностей, заменив ее поставками из Саудовской Аравии и Норвегии. Также компания намерена наладить поставки из польского портового города Гданьска в германский город Шведт. Маршрут включает в себя участок нефтепровода «Дружба», который в случае наложения на него санкций освободится от российской нефти.
Германия заинтересована в предложении Польши, так как в Шведте находится нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает топливом Берлин. Ранее заводом руководила «Роснефть», однако в сентябре власти Германии взяли ее долю под свой контроль – пока на полгода.
Макаревича признали иноагентом за комментарии в СМИ
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признан иноагентом за комментарии в СМИ, в том числе иностранных. Минюст посчитал это «иностранным влиянием». Об этом РБК рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.
«Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали иностранным влиянием. Якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», – сказал Передрук, который передал копию мнения Минюста журналистам.
Макаревич стал первым, кого включили в список иноагентов не за финансирование, а из-за «иностранного влияния», отмечает юрист Павел Чиков. Закон, по которому иноагентом смогут объявить любого, кто находится под «иностранным влиянием», вступает в силу 1 декабря.
В случае Макаревича «иностранным влиянием» Минюст счел его мартовские интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и телеканалу «Дождь», где он в частности высказывался о войне в Украине. Также Минюст заявил, что Макаревич в своем телеграм-канале систематически распространяет негативные комментарии о решениях российских властей, обвиняет их в военных преступлениях и отождествляет современную Россию и нацистскую Германию.
- По состоянию на 26 ноября 2022 года, во все пять списков иностранных агентов, которые формирует Минюст, включены более 340 граждан, СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений. Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчете или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
- Недавно законодательство в отношении «иноагентов» ужесточили. В частности им будет запрещено преподавать несовершеннолетним, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий. Любая информация, произведенная «иноагентами», будет запрещена к распространению среди детей.
Глава МИД Эстонии отправит в Гаагу наручники для Евгения Пригожина
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отправит в Гаагу наручники для основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Так он отреагировал на обещание Пригожина отправить в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови в скрипичном чехле.
«Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершенные в Украине», – заявил Рейнсалу в видеообращении.
Ранее пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» сообщила, что «информационный кейс для отправки в Европарламент» был передан представителю телеграм-канала «КИБЕР ФРОНТ Z», называющего себя «информационными войсками России». Так Пригожин ответил на новость о том, что Европарламента намерен признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией.
Как пишет издание «Сота», убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой «ЧВК Вагнера» еще со времен ее участия в боевых действиях в Сирии. Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, который был завербован ЧВК на войну в Украине, сдался в плен, а потом был обменян.
Напрямую в убийстве Нужина ЧВК не признавалась. В пресс-службе Пригожина тогда опубликовали комментарий от его лица: «Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми». Однако затем, когда вопросы о ролике стали задавать властям, в том числе Кремлю, Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного американских спецслужб.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное вооруженное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы принимают участие в войне в Украине. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
Грета Тунберг и ее соратники подали судебный иск против Швеции
Экологическая активистка Герта Тунберг и ее соратники по молодежному движению Auroras подали судебный иск против Королевства Швеция за то, что оно, по мнению активистов, не выполняет своих обещаний в области борьбы с глобальным потеплением. Иск подписали более 600 молодых людей, самым старшим из них – 26 лет. Дело будет рассматривать окружной суд Стокгольма.
Авторы иска указывают, что климатическая политика Швеции нарушает их человеческие права, предпринимая недостаточно действий в борьбе с климатической угрозой. Чтобы подать иск в суд, сотни активистов в пятницу прошли маршем по центру Стокгольма.
Движение Auroras разрабатывало иск в течение почти двух лет. Активисты подчеркивают, что недавно избранное новое правительство Швеции, представляющее в большом количестве правые партии, подвергается критике из-за пренебрежения вопросами климатической политики.
Ранее на этой неделе Шведский институт метеорологии и гидрологии опубликовал доклад, в котором утверждается, что с конца XIX века средняя температура в Швеции повысилась примерно на два градуса Цельсия; снежный покров в стране теперь держится на две недели меньше, чем ранее, а число жидких осадков возросло.
- С 6 по 18 ноября в Египте проходил ежегодный климатический саммит, инициированный ООН. В нем приняли участие представители почти 200 стран, включая глав государств и правительств, а также представители более чем 1700 неправительственных организаций. На открытии саммита Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что человечество пока недостаточно борется с глобальным потеплением. «Мы на пути в климатический ад - и жмем на газ», – предупредил он.
- Страны-участницы договорились создать фонд помощи бедным странам, которые страдают от климатических катастроф. Обсуждались также вопросы уменьшения выбросов в атмосферу парниковых газов, отказа от углеводородов и перехода на экологически чистые источники энергии.
Журналисты подтвердили гибель более 9300 военных РФ в войне в Украине
На 25 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 9311 российских военнослужащих, 326 из них – это мобилизованные россияне. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.
К концу девятого месяца войны на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (407 погибших). На втором месте – Бурятия (348 человек), на третьем – Дагестан (345 человек).
Из общего числа погибших 1449 человек, то есть 15%, – офицеры. Среди погибших – четыре генерала и 47 полковников. Более 2500 погибших – это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К концу девятого месяца войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту.
290 мобилизованных погибли в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.
«Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 18 600 человек», – говорится в публикации.
Как пишет издание «Важные истории» со ссылкой на источники, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери среди мобилизованных могут составить около 100 тысяч человек. По словам одного из источников, к весне 2023 года Минобороны России планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить воевать в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. «Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации», – заявил не названный по имени собеседник издания.
По официальным данным российских властей, по мобилизации были призваны чуть более 300 тысяч человек (включая добровольцев). 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих, которые были отправлены на войну в Украине, Владимир Путин на вопрос одной из женщин, не отправится ли ее 17-летний сын на войну, ответил: «Не надо, не надо, хватит». Ранее сам Путин и другие представители российских властей говорили, что призыв по мобилизации закончен. Однако указ о ней не отменен, то есть с юридической точки зрения мобилизация продолжается, и призыв теоретически может быть возобновлен.
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
Норвегия выделила 15 миллионов долларов на обучение ВСУ
Норвегия выделила 150 миллионов норвежских крон (это чуть больше 15 миллионов долларов) на миссию Евросоюза по обучению украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина зависит от поддержки со стороны других стран, в том числе от достаточного количества оружия и материалов, чтобы противостоять российской агрессии.
Как рассказывает норвежский телеканал TV2, также Норвегия передала украинским военнослужащим 55 тысяч единиц зимней одежды на 250 миллионов норвежских крон, артиллерийскую установку M109, а также 30 тысяч сухих пайков и 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов.
Вооруженные силы Норвегии – одни из самых маленьких в НАТО. В них, включая сухопутные войска, флот и авиацию, служат меньше 24 тысяч человек, из которых половина – призывники и резервисты.
Путин встретился с матерями мобилизованных. Часть из них были чиновницы
Владимир Путин в пятницу встретился с матерями мобилизованных в резиденции в Ново-Огареве. После шестиминутной вступительной речи Путина прямая трансляция закончилась, ответы на вопросы матерей зрители, предположительно, увидят в записи. К президенту не были приглашены общественные организации – «Комитет солдатских матерей» и «Союз матерей и жен военнослужащих».
Во вступительной речи президент обратился к матерям мобилизованных, заявив, что разделяет их тревогу за сыновей, и к родителям погибших, уверив, что разделяет их боль. В то же время он призвал не верить тому, что показывают по телевидению, и особенно в интернете – там, по мнению Путина, «вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи». Интернет он назвал полем информационных атак, одним из «эффективных видов борьбы».
Путин пообещал поддержку семьям погибших на войне в Украине.
Телеграм-канал «Можем объяснить» идентифицировал некоторых участниц встречи: по утверждению канала, среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол и режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. Издание не уточняет, есть ли у допущенных к встрече родственники, участвующие в боевых действия в Украине.
- Президент России Владимир Путин объявил о начала всеобщей мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать предполагалось 300 тыс. резервистов. В ходе мобилизации практически из всех регионов страны поступали сообщения о нарушениях правил призыва, а также о проблемах со снабжением, экипировкой и обучением призывников.
- Общественное движение «Совет матерей и жен военнослужащих» на этой неделе провело съезд в Москве. Участницы добивались встречи 23 сентября с чиновниками Минобороны, но министерство отказало им. Лидер движения Ольга Цуканова сообщила, что заметила за собой слежку. Прокремлевская пресса обвинила «Совет» в попытке расколоть общественное мнение и предположила, что он финансируется из-за рубежа.
Румыния, Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом
Сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюцию, в которой массовый голод 1932-33 годов - Голодомор - признан актом геноцида народа Украины. Сейчас аналогичную резолюцию рассматривает немецкий Бундестаг - она может быть принята в следующую среду.
По словам депутата румынского парламента от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару, «Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы.» В румынской резолюции осуждаются также события 1946-1947 годов, когда румыны в Бессарабии (советской Молдавской ССР) были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации.
Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, еще в 2018 году. В апреле 2022 года такое же решение приняли власти Чехии.
- Голодомор - массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах - был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся Советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом в 2006 году.
- В июне 2022 года Сенат Ирландии признал геноцидом действия России в Украине в ходе нынешнего военного вторжения. В резолюции отмечалось, что «действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него». Сенаторы тогда призывали усилить санкции против России.
Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали Дорожную карту по Среднему коридору
В Актау прошла встреча министров иностранных дел и министров в сфере транспорта Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции по Транскаспийской взаимосвязанности.
Грузию на встрече представляли министр экономики Леван Давиташвили и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.
По информации МИД Казахстана, стороны рассмотрели выработку комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов и практические шаги для укрепления сотрудничества в Каспийско-Черноморском регионе.
По итогам встречи была подписана Дорожная карту по синхронному устранению «узких» мест и развитию «Среднего коридора» на 2022–2027 года, сказано в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.
Документ, в частности, предусматривает согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями.
«Реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 миллионов тонн в год», – сказано в сообщении.
Отметим, что в июне текущего года в Баку прошел трехсторонний министериал Азербайджана, Турции и Казахстана. Ко встрече в Актау присоединилась и Грузия.
Абхазский омбудсмен предложила создать комиссию по энергетике
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашённой республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с предложением о создание профильной энергетической комиссии.
Как отмечается в письме, направленном на имя абхазского президента, «целью работы комиссии должна стать оценка состояния энергетической отрасли, в том числе осуществленных в данной сфере мероприятий, а также подготовка концепции развития энергетической отрасли».
Концепция должна предусматривать меры по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах, пишет агентство «Апсныпресс» со ссылкой на письмо омбудсмена.
«На наш взгляд, комиссия в первую очередь должна состоять из представителей РУП «Черноморэнерго», парламента, администрации президента, политических партий, гражданского общества и экспертов, что позволит уйти от различного рода спекуляций и использования данной проблемы в политических целях. А самое главное, создание такой Комиссии положит начало конструктивному диалогу с обществом для поиска решения энергетической проблемы. Поэтому в целях эффективной работы Комиссии ее состав может быть утвержден только путем достижения консенсуса между разными политическими силами», – отмечается в письме.
Омбудсмен напоминает, что в ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2021 год уже отмечались проблемы отключения электроэнергии в Абхазии. Там указано, что ежегодно причиной отключения электроэнергии, особенно в зимний период времени, является ограниченность электроэнергетических ресурсов, устаревшие электрические сети и оборудование, нерыночные тарифы и ежегодный большой долг населения за электроэнергию. Негативное влияние на ситуацию оказывает отсутствие ясной стратегии и программы развития электроэнергетической отрасли Абхазии в целом.
Асида Шакрыл отмечает, что 2022 год также не стал исключением, и Абхазию второй год подряд сотрясают последствия неразрешенного кризиса в энергетической отрасли.
«В начале ноября 2022 года авария на ВЛ-220 «Ачгуара» стала причиной того, что десятки тысяч людей в очередной раз не имели доступа к свету, теплу и воде в течение нескольких дней подряд. Отсутствие элементарных бытовых удобств, невозможность удовлетворения базовых человеческих потребностей серьезно влияют на физическое и психологическое здоровье граждан республики. Постоянные проблемы, связанные с обеспечением граждан электроэнергией, демонстрируют, что в сложившихся обстоятельствах государство не справляется с исполнением своих позитивных обязательств по обеспечению минимальных потребностей населения. На сегодняшний день, в отсутствие национальной концепции реабилитации и развития энергической отрасли Абхазии, принимаются решения, которые представляют собой разрозненные, не основанные на скрупулезном анализе ситуации шаги по устранению проблем с электроэнергией. Без общественного обсуждения принимаются такие решения, как, например, внесение поправок в Закон Республики Абхазия «Об электроэнергетике», согласно которым будет снят запрет на приватизацию распределительных сетей, а также объектов, предназначенных для производства электроэнергии мощностью свыше 5 МВт. Подобные решения вызывают обоснованную обеспокоенность граждан, поскольку они принимаются без публичного обсуждения, в результате чего обществу неизвестны условия приватизации и их последствия для национальной безопасности страны», – говорится в письме.
- 22 ноября вечером Абхазия начала получать переток электроэнергии из России. Вопрос поставок российской электроэнергии связан с необходимостью завершения ремонтных работ на ЛЭП «Ачгуара». Кроме того, на критически низкой отметке находится уровень воды в водохранилище «Ингури ГЭС».
Алексей Кудрин возглавит «Яндекс» и разделит компанию
Глава Счётной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин перейдёт на работу в "Яндекс". Он разделит компанию, получив над ней контроль вместо основателя Аркадия Воложа. За реорганизацию чиновник получит пакет акций, стоимость которого сейчас оценивается в 300 миллионов долларов. Об этом пишут российская версия журнала Forbes, The Bell и "Агентство" со ссылкой на анонимные источники.
Как пишет The Bell, в ночь с четверга на пятницу Кудрин встречался с президентом России Владимиром Путиным. Там он, как утверждается, согласовал схему раздела компании. Издание "Медуза" ещё в сентябре сообщало, что президент лично согласовал переход 62-летнего Кудрина с госслужбы в бизнес.
Как пишет The Bell, у "Яндекса" появится новая, вероятно, российская материнская компания вместо зарегистрированной в Нидерландах. Она займётся бизнесом в России, следует из материала, контроль над ней получат Кудрин и оставшиеся в стране менеджеры. Уехавшему в Израиль Воложу достанутся лицензии на развитие за рубежом беспилотных и облачных сервисов, образовательного сервиса и сервиса по распознаванию образов ("Толоки").
Кудрин за свою работу получит около 5 процентов акций "Яндекса", утверждают издания. Выплата будет осуществляться поэтапно, следует из текстов, но на какие этапы разделён процесс журналисты не пишут.
По данным издания, за помощью к Кудрину первым обратился Волож. Кудрин — давний соратник Путина, они вместе были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и почти одновременно переехали в Москву на работу в Администрации президента.
"Кремлю он гарантирует, что "Яндекс" с его технологиями не утечет за рубеж", — утверждает один из собеседников The Bell.
Spectator: польские МиГ-29 не передали Украине из-за Китая
Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Об этом пишет британское издание The Spectator в большом материале, посвящённом попыткам китайской дипломатии оказывать влияние на принятие решений в Вашингтоне и Москве в контексте войны в Украине.
Как утверждается в статье, с начала российского вторжения Пекин играл "решающую", хотя и малозаметную со стороны, роль в ряде моментов, связанных с войной, в том числе и в недавнем ослаблении риторики о возможности применить ядерное оружие со стороны российских властей.
Как отмечает The Spectator, однозначно оценить позицию Китая в конфликте трудно, поскольку Пекин "говорит обеим сторонам то, что они хотят слушать". На встречах с российскими представителями китайские политики возлагают ответственность за войну на США, а представителям стран НАТО говорят о намерении развивать отношения с ними.
Масштаб вторжения удивил Пекин
Как отмечается в статье, президент России Владимир Путин, возможно, просчитался, думая, что Китай однозначно поддерживает Москву, и эта иллюзия была одной из причин, по которым он решился начать войну. Как утверждается, Пекин знал о планах российского вторжения, однако, по данным источников издания, Путин описал их как "ограниченную операцию для возвращения утраченных Россией территорий" (имелись в виду так называемые народные республики Донбасса) - масштаб же в реальности начавшейся "спецоперации", включавшей наступление на Киев, удивил Пекин. Как утверждается, власти Китая пришли к мнению, что действия Путина угрожают масштабным конфликтом с Западом. Приоритетом для Пекина стала не поддержка России, а "избежание любой эскалации с применением ядерного оружия и помощь в достижении перемирия".
"Ситуативные союзники"
На достижение этих целей были направлены и усилия Пекина помешать передаче Украине польских МиГ-29. Вначале, как утверждается, Вашингтон выступал в поддержку этого, но уже 8 марта изменил своё мнение - как утверждается, после того, как по конфиденциальным каналам через бывших европейских лидеров Китай передал свои опасения. В то же время, Пекин высказывал их и Москве, напрямую связываясь с российскими высокопоставленными военными по вопросу недопущения ядерной эскалации.
Как утверждается, США и Китай достигли неформальной договорённости о том, что в обмен на отказ от поставки МиГов Китай сделает всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия. Китай также не стал поставлять России оружие, а также помогать Москве в поисках путей обхода санкций. В результате, как констатирует Spectator, НАТО и Китай стали ситуативными союзниками по вопросу недопущения применения ядерного оружия Россией против Украины, и именно влиянием Китая вызваны недавние заявления мировых держав (включая Россию) о невозможности ядерной войны.
При этом отмечается, что Китай выступает за мирное урегулирование на основе возвращения сторон к ситуации на 24 февраля, что предусматривает российский контроль над аннексированным Крымом. Это, однако, неприемлемо для украинской стороны, которая ставит своей целью возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны.
Официальные представители США статью пока не комментировали.
Абхазским властям напомнили о недопустимости цензуры
Союз журналистов Абхазии выразил обеспокоенность в связи с участившимися фактами вмешательства органов исполнительной власти в деятельность государственных СМИ самопровозглашенной республики.
Речь идет, в частности, о прошедшем 23 ноября собрании общественно-политических сил Абхазии, на котором отсутствовали журналисты всех госСМИ. В Союзе журналистов считают, что это – яркий пример цензуры.
«Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указания не посещать и не освещать данное мероприятие. Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает «права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений» (статья 35 закона о СМИ Республики Абхазия)», – отмечается в заявлении.
Союз журналистов официально обращается к абхазскому президенту, спикеру парламента, генеральному прокурору с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства, а также на действие, которое «направлено на установление цензуры в государственных средствах массовой информации».
«Свобода слова является национальным достоянием независимой Республики Абхазии, закреплена в Конституции нашей страны, и ни при каких обстоятельствах не может быть допущено ущемление прав и свобод граждан, журналистов и редакций СМИ», – сказано в заявлении, которое подписал председатель Союза Руслан Хашиг.
- Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерации. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Зеленский: Украина выдержит российские удары и вернёт Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая российская стратегия - наносить удары по энергетической инфраструктуре с целью лишить жителей страны электричества и тепла - не сможет сломить волю Украины и помешать освобождению её территорий. В интервью британскому изданию Financial Times Зеленский подтвердил, что цель Украины в войне - возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны, включая Крым.
Зеленский считает, что цель российских ударов - добиться того, чтобы Украина пошла на территориальные уступки или согласилась на заморозку конфликта. Однако, по словам украинского президента, заморозка будет лишь означать, что боевые действия возобновятся в будущем, а прочный мир принесёт только восстановление территориальной целостности страны.
Отдельно Зеленский коснулся вопроса Крыма, непрямо подтвердив, что на Западе существуют разные подходы к вопросу освобождения его территории военным путём. "Если кто-то готов предложить нам путь к деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за" - сказал украинский президент, однако добавил, что мирные решения, предполагающие, что Крым останется под контролем России, для Украины неприемлемы: "Никто не должен тратить на них время".
Ранее в СМИ появлялись утверждения, что, в частности, Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, призывал Украину отказаться от цели отвоевать Крым. Официально это не подтверждалось.
До начала российского вторжения 24 февраля и некоторое время после него Украина официально заявляла, что не планирует военной операции по освобождению аннексированного Крыма. Однако впоследствии позиция Киева изменилась, и сейчас он настаивает на полном возвращении всех территорий как условии мирного договора.
После отступления российских войск из Херсона северные районы Крыма оказались в зоне поражения находящихся на вооружении Украины установок HIMARS. Появились сообщения, что российские власти Крыма строят на севере полуострова защитные линии.
В результате российских ударов по инфраструктуре Украины значительная часть жителей страны испытывает перебои с подачей электричества, воды и тепла. Последний массированный удар 23 ноября привёл к почти полному блэкауту. К 25 ноября значительная часть Украины по-прежнему без света; в Киеве, как сообщают власти, до стабилизации системы свет в дома будут подавать всего на 2-3 часа в сутки.
- Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си, сославшись на данные недавно проведённого социологического опроса, сказала, что больше 90 процентов опрошенных жителей Украины сказали, что готовы 2 или 3 года терпеть жизнь без света и тепла "ради победы, ради чувства собственного достоинства" и перспективы вступления в Европейский союз. Множество ранее проведённых опросов свидетельствует о том, что большинство граждан Украины отвергает любые территориальные уступки.
Парламент Нидерландов признал Россию спонсором терроризма
Нижняя палата парламента Нидерландов – палата представителей – объявила Россию государством – спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает агентство NRC.
За такое решение 24 ноября проголосовало большинство парламентариев. Они поддержали инициативу члена партии "Зеленых левых" Тома ван дер Ли. Российские войска "структурно и преднамеренно" наносят удары по гражданским объектам в Украине, цитирует телеканал WNL выдержки из принятого документа. Члены парламента призывают максимально поддерживать Киев.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма.
Ранее в среду депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россия признаётся страной – спонсором терроризма.
Алиев отказался от встречи с Пашиняном при участии Макрона
Встреча лидеров Армении и Азербайджана, которая должна была пройти в Брюсселе 7 декабря, не состоится. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев (помощник президента – ред.) меня проинформировал, что с ним связались из офиса (президента Европейского Совета) Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится», – сказал Алиев.
Азербайджанский лидер добавил, что Франция не может принимать участия в мирном процессе.
«Менее чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Вслед за этим ожидается, что Национальная Ассамблея Франции примет еще одну антиазербайджанскую резолюцию. Была попытка Франции атаковать нас через саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией», – сказал он.
Ранее Алиев говорил, что из резолюции саммита Франкофонии, который прошел в Тунисе, удалили «антиазербайджанские тезисы».
«У нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе», – сказал сегодня Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».
- В последний раз Пашинян и Алиев встретились 31 октября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. В совместном заявлении, принятом в Сочи, лидеры трех стран подчеркнули важность активной подготовки к подписанию мирного договора для достижения стабильного и долгосрочного мира в регионе. Однако уже через 10 дней после Сочинских договоренностей между Ереваном и Баку начался обмен резкими обвинениями.
Украина заявила об убийстве иранских советников, помогавших России
Власти Украины утверждают, что украинскими военными были убиты находившиеся на аннексированных Россией территориях инструкторы из Ирана.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британской газете The Guardian.
Ранее в Киеве утверждали, что в аннексированном Крыму находится небольшая группа иранских специалистов, обучающих российских военных обращаться с дронами иранского производства "Шахед-136", которые Россия использует для ударов по объектам в Украине. О присутствии иранских советников в Крыму сообщали и представители администрации США.
Иран и Россия отрицали как поставку беспилотников, так и присутствие советников. В начале ноября глава МИД Ирана заявил, что страна поставляла дроны России, но до начала войны.
"Вас не должно быть там, где вас не должно быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", — заявил Данилов. Он также подчеркнул, что любое иранское военное присутствие на оккупированных Россией территорией будет рассматриваться Украиной как законная цель.
- Когда и где были, как он утверждает, убиты иранские инструкторы и сколько их было, Данилов не уточнил. В октябре израильская радиостанция KAN сообщала о гибели 10 иранских советников на войне в Украине. По её данным, это произошло в аннексированном Крыму и Херсонской области.
- Ранее украинские СМИ называли именно Крым как место, где могли находиться иранские советники. При этом официально о каких-либо ударах по Крыму, приведших к гибели людей, не сообщалось ни украинской, ни российской сторонами ни в октябре (если исключить взрыв Крымского моста 8 октября), ни в ноябре.
Саакашвили может умереть в любой момент – глава центра «Эмпатия»
Жизни экс-президента Грузии Михаила Саакашвили угрожает опасность, заявила глава Центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани. В разговоре с журналистами она рассказала о результатах медицинского заключения, подготовленного её неправительственной организацией. По её словам, экспертиза указывает на то, что Саакашвили отравлен.
«Смерть человека возможна в любой момент. Получено заключение экспертизы волос из США. Мы делаем вывод, что причиной ухудшения его здоровья, скорее всего, является интоксикация. Его необходимо немедленно транспортировать в целях безопасности и спасения его жизни», – сказала она.
Джишкариани утверждает, что согласно исследованию, проведенному в США, в организме Саакашвили обнаружены три химических вещества в дозах, превышающих допустимый уровень. Это – висмут, барий и ртуть.
Джишкариани призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили.
«В первую очередь я обращаюсь к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы она взяла на себя ответственность и помиловала Саакашвили», – сказала она.
Ранее о том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили – отравление, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. Мать Саакашвили сказала, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария и таллия. После этого министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объявил, что ведомство решило провести Саакашвили полную токсикологическую экспертизу.
Сам Саакашвили заявил, что никогда не говорил своим адвокатам о возможном отравлении. Он призвал не политизировать тему своего здоровья.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Зурабишвили: российские атаки на энергетику Украины – военное преступление
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила российские удары по энергетической инфраструктуре Украины. Действия Москвы она считает военными преступлениями.
«Продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины вызывают разрушительный гуманитарный кризис для миллионов украинцев. Это неприемлемые военные преступления против гражданских лиц. Грузия продолжает поддерживать сильный и стойкий украинский народ», – написала она в твиттере.
Украина между тем постепенно оправляется от очередного массированного ракетного обстрела, в результате которого в среду энергосистема страны пережила полный блэкаут. По словам мэра Киева Виталия Кличко, к утру 24 ноября 70 процентов Киева оставалось без электроэнергии, а водоснабжение удалось восстановить лишь в районах на левом берегу Днепра.
Меркель о конфликтах в Грузии и Молдове: «Я не продвинулась ни на миллиметр»
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Der Spiegel, что российские вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. По словам Меркель, накануне ухода из политики она пыталась наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путины. Отрывки из интервью публикует издание «Медуза».
«Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более мирное время. Но это не было неожиданностью. Минские соглашения были разорваны. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным, снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Но кто-то стал возражать, а у меня уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью я уйду», — рассказала бывший канцлер.
По словам Меркель, во время ее последнего визита в Москву отношение к ней было такое же.
«В смысле силовой политики ты кончилась. Для Путина лишь сила имеет значение», — пояснила она.
Бывшая канцлер утверждает, что пыталась передать свою инициативу, направленную на предотвращение войны, другим немецким политикам, однако те, с кем она говорила, не решились брать на себя такую ответственность. При этом Меркель отметила, что не жалеет о своем уходе из политики.
«Кто-то новый должен был заняться этим. В конце концов, в контексте внешней политики я не продвинулась ни на миллиметр. Даже несмотря на то, что мы столько раз пытались. И не только в контексте Украины, но и Приднестровья и Молдовы, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время для нового подхода», — заключила она.
- Ангела Меркель формально ушла из большой политики осенью 2021 года, хотя обязанности канцлера исполняла до начала декабря — пока не образовалась новая правящая коалиция. Германию она возглавляла 16 лет и за это время заработала себе репутацию сильного и успешного политика.
- Отношение к Меркель в немецком обществе резко изменилось после начала войны в Украине, когда немцы осознали степень зависимости экономики Германии от российских энергоносителей. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, который на выборах позиционировал себя как политик, максимально похожий на Меркель, с февраля объявил о кардинальной смене курса.
- Многие также упрекают Меркель за то, что она противилась вступлению Грузии и Украины в НАТО: по мнению критиков, если бы эти страны сейчас были членами альянса, Путин не рискнул бы напасть на них.
В Гали изъяли 192 бутылки грузинской минералки
В Абхазии сообщили об изъятии в городе Гали партии «минеральной воды грузинского происхождения». 192 бутылок обнаружили в подсобном нежилом помещении, расположенном на приусадебном участке.
Мероприятие провели сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного комитета самопровозглашенной республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал».
В чем обвиняют владельцев минералки, в пресс-релизе не сообщается. Речь идёт о возможном административном правонарушении, материалы по которому переданы в Отдел дознания и таможенных расследований таможенного комитета.
- 1 ноября стало известно, что в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме». В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова», импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.
- В магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
- В абхазской Генпрокуратуре тогда заявили о нарушении таможенного законодательства и необходимости привлечь индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.
- Югоосетинская милиция между тем продолжает борьбу с энергетическими напитками. 21 ноября стало известно об изъятии из продажи 13 банок энергетиков.
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