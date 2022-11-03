Экс-начальник чеченского Совбеза назначен в так называемую народную милицию «ЛНР»

Экс-замминистра внутренних дел по Чечне, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов назначен заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса так называемой народной милиции сепаратистской «ЛНР». Также он получил звание генерал-майора, пишет Кавказ.Реалии.

При этом статус помощника главы Чечни за Алаудиновым будет сохранен, сообщил в своем телеграм-канале руководитель республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что Алаудинов находится в «ЛНР» уже три месяца и назвал его назначение «заслуженным продвижением по службе».

Накануне Кадыров подписал указ об отставке Алаудинова с поста секретаря совета экономической и общественной безопасности Чечни. Он был опубликован на официальном сайте утром, однако в течение дня ни Кадыров, ни Алаудинов его не комментировали.

Вечером того же дня Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале голосовое сообщение, в котором не подтвердил, но и не стал отрицать отставку Алаудинова.

«Сейчас зашел в интернет и там везде пишут, что якобы Кадыров уволил с должности Совбеза господина Алаудинова… У тех, кто служит в команде Ахмат-Хаджи Кадырова нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей – есть путь...», - отметил глава Чечни.