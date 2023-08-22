Экс-премьер Таиланда вернулся на родину после 15 лет в изгнании

Бывший премьер-министр Таиланда 74-летний Таксин Чинават, свергнутый в ходе государственного переворота 2006 году, впервые за 15 лет вернулся в страну и взят под стражу. Об этом сообщает издание The Nation.

Бывший премьер-министр жил в добровольном изгнании с 2006 года. Последний раз он приезжал в Таиланд в 2008 году и предстал перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, после этого он окончательно покинул страну. Суд заочно осудил Чинавата по ряду обвинений, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.

Чинават прилетел в Бангкок во вторник - в этот день парламент собрался для голосования по кандидатуре нового премьера Сретты Тависина, которого поддерживает партия Чинавата «Пхыа Тхаи». Тависин в итоге получил поддержку парламента и стал новым премьер-министром.

В аэропорту Чинавата встретили его сторонники. Ранее младшая дочь политика Пэтонгтарн Чинават заявила, что ее отец не собирается заниматься политикой. Однако, как отмечает The New York Times, многие тайские избиратели не верят в это.

Политика доставили в Верховный суд, где ему зачитали вынесенные заочно приговоры, после этого Чинавата перевезли в тюрьму. СМИ отмечают, что бывший премьер подаст прошение о помиловании, на которое он может рассчитывать в связи с преклонным возрастом.

Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. В 2006 году группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами совершила переворот, когда он находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.