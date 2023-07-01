Экс-президенту Бразилии на 8 лет запретили баллотироваться

Высший избирательный суд Бразилии большинством голосов запретил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару занимать государственные должности до 2030 года за его поведение во время выборов 2022 года, сообщает Reuters.

Пять из семи судей проголосовали за то, чтобы признать 68-летнего Болсонару виновным в злоупотреблении властью и ложных заявлениях о том, что используемые в стране электронные бюллетени уязвимы для атак хакеров и могут быть подтасованы.

Главный судья по этому делу Бенедито Гонсалвеш заявил, что бывший президент «поставил под угрозу доверие» к избирательной системе Бразилии.

Постановление лишает Болсонару права баллотироваться на следующих президентских выборах в 2026 году. Бразильским правым теперь необходимо искать нового кандидата, отмечает RFI.

Болсонару отрицает нарушения, а его адвокаты пообещали подать апелляцию в Верховный суд, которая, по словам источников, вряд ли будет успешной.

По словам Болсонару, если запрет баллотироваться останется в силе, он поддержит свою жену Мишель в качестве кандидата в президенты.

Болсонару в прошлом году с небольшим отрывом проиграл выборы левому кандидату, бывшему президенту Луису Луле да Силве. Сторонники Болсонару, не признавшие итоги выборов, устроили в столице беспорядки.