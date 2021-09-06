Эксперты в Кардиффе рассказали о крупной операции «российских троллей»

Эксперты Института изучения преступности и безопасности Кардиффского университета рассказали о крупной операции по влиянию на общественное мнение, за которой, как утверждается, стоят российские интернет-тролли.

Их мишенью, по словам исследователей, стали сайты 32-х известных медиа в 16 странах, включая Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt, La Stampa. Комментарии, размещённые троллями под различными статьями в зарубежных СМИ, впоследствии использовались как основа для публикаций в русскоязычных изданиях.

Эксперты университета в Великобритании отмечают, что заметили эту тактику в нынешнем году. Но сама операция, предположительно, ведётся, по меньшей мере, с 2018-го года. В последнее время усилия троллей сконцентрированы на выводе западных войск из Афганистана.

В качестве примера исследователи указывают на 18 русскоязычных публикаций, в которых использовались комментарии под статьями в США и Великобритании о захвате Кабула талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Якобы они были созданы с целью поддержать утверждения о конце либеральной демократии, крахе НАТО или содержали линки, связанные с событиями на Украине.

Также, как пишет "Би-би-си", британские эксперты выявили примерно 240 материалов, в которых были размещены провокационные пророссийские или антизападные заявления в ответ на статьи, имеющие отношения к России. Отмечается, что это делалось с целью продемонстрировать значительную поддержку западными гражданами России, президента Владимира Путина или определённой политики.

Российские власти периодически отвергают обвинения в причастности к пропаганде и распространению дезинформации.