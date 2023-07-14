Елену Милашину допросил следователь из Чечни

Следователь из Чечни допросил журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которая в начале июля подверглась нападению в Грозном. Об этом сообщает «Команда против пыток».

Милашина рассказала следователю, что нападавшие угрожали ей убийством, если она вернется в Чечню. «Мы тебя уже били, ты не поняла, это второе предупреждение, третьего не будет», - пересказала их слова журналистка.

Милашина опасается за свою жизнь, в случае если придется участвовать в следственных действиях в Чечне. «Команда против пыток» заявила ходатайство о предоставлении ей государственной защиты.