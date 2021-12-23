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Эмир Дубая выплатит экс-супруге крупнейшую в истории компенсацию
Эмир Дубая и премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед аль-Мактум должен выплатить своей бывшей супруге принцессе Хайе бинт аль-Хусейн 554 миллиона фунтов стерлингов (734 миллиона долларов). Такое решение принял суд в Лондоне. СМИ называют сумму крупнейшей компенсацией в истории.
В заявлении шейха говорится, что он всегда заботился об обеспечении своих детей. Адвокаты принцессы от комментариев отказались, пишет Al Jazeera.
Принцессе Хайе 47 лет. Она единокровная сестра короля Иордании. В 2004 году она вышла замуж за Мохаммеда и стала шестой женой. Эмиру 72 года. В браке родились двое детей – девочка и мальчик. В 2019 году принцесса сбежала с ними в Великобританию. Тогда же стало известно о связи Хайи с женатым телохранителем-британцем. СМИ писали, что принцесса заплатила около семи миллионов фунтов стерлингов сотрудникам своей охраны, чтобы удержать роман в тайне, но информацию утаить не удалось.
Шейх подал в суд с требованием возвращения детей в Дубай.
Принцесса не добивалась от экс-супруга денег на содержание, но требовала оплатить расходы на детей, пожизненную охрану и компенсировать стоимость одежды и украшений, оставшихся в ОАЭ. Сумма требований оценивалась почти в полтора миллиарда фунтов.
Предыдущий рекорд выплат по решению британского суда в бракоразводном процессе принадлежал российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Он должен был выплатить своей жене 450 миллионов фунтов.
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Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель ответил грузинской оппозиции
Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «разделяет озабоченность грузинской оппозиции по поводу «застопорившихся» избирательных и судебных реформ, которые затрагивают суть Соглашение об ассоциации ЕС с Грузией». Об этом говорится в письме, направленном высокопоставленным представителем ЕС лидерам грузинской оппозиции.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», документ является ответом на письмо оппозиции, направленное 9 декабря президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, Европейскому комиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархели и Жозепу Боррелю, в котором они выразили озабоченность политическим развитием страны и решением правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля при посредничестве ЕС, которое предусматривало проведение масштабных избирательной и судебной реформ.
Боррель заявил, что «инклюзивные реформы остаются лучшим шансом на ощутимый прогресс» для построения демократии и устойчивости в Грузии и «прекращения разрушительной поляризации, которая в настоящее время затрагивает грузинскую политическую систему».
Он также подчеркнул важность сотрудничества между правительством и оппозицией в целях деэскалации и реализации «конструктивной программы реформ».
«Особое внимание следует уделить сфере правосудия и демократическим реформам. В то же время основная ответственность лежит на правительстве», – сказано в ответном письме Борреля.
В письме подчеркивается, что ЕС будет продолжать выступать за амбициозные реформы на основании Соглашения о взаимопонимании между ЕС и Грузией, которое включает Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA) с ЕС, подписанную в 2014 году.
Письмо грузинской оппозиции высшим должностным лицам ЕС было направлено в предверии саммита Восточного партнерства (ВП), состоявшегося 15 декабря в Брюсселе, где была признана инициатива ассоциированной тройки, объединяющей Грузию, Украину и Молдову, «для расширения сотрудничества с ЕС».
Боррель подчеркнул, что те страны, которые по-прежнему привержены реформам, выиграют от сотрудничества с ЕС, отметив, что это также было посланием саммита Восточного партнерства.
ЕС заявил о праве голоса в переговорах по ультиматуму России НАТО
ЕС настаивает на праве голоса на вероятных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе и будет взаимодействовать с НАТО и США в любом диалоге с Москвой. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Боррель признал, что европейская безопасность находится под угрозой. Брюссель также опасается военного наращивания России на границе с Украиной и в аннексированном Крыму, подчеркнул представитель ЕС. Вместе с тем Боррель назвал важным шагом предложение Североатлантического союза провести заседание Совета НАТО-Россия в ответ на инициативу Кремля предоставить Москве гарантии безопасности со стороны стран НАТО.
В свою очередь Вашингтон заявил об отсутствии агрессивных намерений в отношении России. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, США открыты для дипломатических дискуссий и взаимодействия с Россией. При этом Госдепартамент США отметил, что Россия не отказалась от наращивания войск вблизи границы с Украиной.
С инициативой предоставить России гарантии безопасности со стороны стран НАТО Путин выступил в ноябре. 17 декабря российский МИД опубликовал предложения конкретных соглашений, которых Москва хочет добиваться от Североатлантического союза. В частности, Россия предложила остановить расширение НАТО на восток, не строить военные базы и не размещать вооружения в странах бывшего СССР. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг эти требования.
Джо Байден намерен выдвигаться на второй президентский срок
Президент США Джо Байден в среду публично объявил о намерении выставить свою кандидатуру на пост президента в 2024 году.
"Если мое здоровье будет хорошим, как сейчас, то я действительно выставлю свою кандидатуру", – сказал президент Байден в ответ на вопрос корреспондента телекомпании ABC, намерен ли он выполнить свое предвыборное обещание и отслужить в случае избрания два президентских срока. По словам Джо Байдена, если Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, то вероятность его борьбы за второй президентский срок возрастет.
Вопрос участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года обсуждается в последнее время в американской прессе на фоне резкого падения популярности президента. Байден, которому сейчас 79 лет, станет самым пожилым в истории США кандидатом на второй президентский срок. Согласно нескольким изданиям, в случае отказа Байдена от борьбы за президентство, на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии намерены претендовать вице-президент Камала Харрис и министр транспорта Пит Бутиджич.
На прошлой неделе представитель Белого дома объявила о намерении Джо Байдена бороться за президентство. Кандидатом в вице-президенты будет Камала Харрис. Согласно газете Wall Street Journal, которая ссылается на Харрис, Джо Байден пока не обсуждал с ней возможность совместной борьбы за Белый дом в 2024 году.
МИД Грузии ответил Лаврову: вступление в НАТО и ЕС поддерживают 80% жителей
Вступление в Евросоюз и НАТО поддерживают 80% жителей Грузии, а разговоры о сферах влияния в XXI веке являются полностью неприемлемыми. Об этом заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Ранее Лавров заявил о попытках «насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части её народа в Североатлантический альянс». По его словам, Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии».
«Вам известно, что идея членства в НАТО и Евросоюзе пользуется большой национальной поддержкой. Эта поддержка в течение лет является 80%-ной, а то и больше. Соответственно, в грузинском обществе уже существует консенсус об этом. Грузия как демократическая страна уже считает себя частью именно этого пространства, а это в первую очередь является вопросом ценности для Грузии», – сказал Лаша Дарсалия.
Он также добавил, что полностью неприемлемыми являются разговоры о сферах влияния в XXI веке.
«Полностью неприемлемыми являются разговоры в XXI веке о так называемых сферах влияния, эксклюзивных зонах разных государств и так далее. Указанное служит лишь дестабилизации международной системы и подрывает мировой порядок», – добавил дипломат.
- В 2008 году в Грузии был проведен референдум, на котором был задан вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Организацию североатлантического договора (НАТО)?». В этом референдуме участвовали 1 982 318 человек, из которых около 77 % граждан проголосовали за вступление в НАТО.
- О поддержке населением Грузии вступления страны в НАТО говорят и соцопросы. В августе текущего года на вопрос, является ли приемлемой заявленная цель правительства Грузии по вступлению в НАТО, 74% респондентов ответили «да», 11% – «нет», 14% – «не знаю».
Бывший глава «ДНР» Бородай купил апартаменты в Дубае за 450 тысяч евро
Бывший руководитель так называемой «Донецкой народной республики», ныне - депутат Госдумы Александр Бородай, почти сразу после возвращения из Донбасса приобрел апартаменты в Дубае стоимостью около 450 тысяч евро, утверждает команда Навального со ссылкой на базу данных владельцев недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах.
Согласно базе, апартаменты с видом на Персидский залив и площадью 104 квадратных метра находятся на берегу искусственно возведенного острова Палм-Джумейра. От жилища Бородая до пляжа - чуть более ста метров.
Примерно в это же время, осенью 2015 года, Бородай купил квартиру и в престижном районе Москвы - на Ломоносовском проспекте. Ее площадь - 142 квадратных метра, а рыночная стоимость - около 100 миллионов рублей.
Наконец в апреле 2021 года Александр Бородай приобрел новый автомобиль LEXUS за 5 миллионов 614 тысяч рублей. При этом, согласно официальной декларации за 2020 год, доход бывшего главы «ДНР» составлял 0 рублей, а на счетах в банках у него оставалось 313 тысяч.
В расследовании отмечается, что участвуя в сентябрьских выборах в депутаты Госдумы Бородай не задекларировал иностранное имущество. По закону это обязаны делать все кандидаты. Команда Навального считает, что теперь Бородай должен быть лишен депутатского мандата.
Московский политолог и специалист по PR Александр Бородай занимал должность председателя Совета министров «ДНР» с 16 мая по 7 августа 2014 года - в разгар вооруженного конфликта на востоке Украины. Бородай неоднократно заявлял, что поехал в Донбасс как доброволец. Он также утверждал, что был главой сепаратистов «абсолютно бесплатно» и «ничего на этом не заработал». Позже выяснилось, что деятельность Бородая курировал лично советник Владимира Путина Владислав Сурков.
В сентябре 2021 года Бородай избирался в Госдуму по списку партии «Единая Россия» от Ростовской области. Экс-глава так называемой «ДНР» был в списке под восьмым, заведомо непроходным, номером, но получил место в Госдуме после того, как от мандатов отказались первые четыре номера списка - в частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его заместитель.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей, его жертвами стали свыше 13 тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наемников и сепаратистов Донбасса. Российские власти эти обвинения отрицают.
Хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине
Игроки Национальной хоккейной лиги не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине, несмотря на ранее существовавшую договоренность.
Североамериканская лига приняла такое решение в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и опасений, что в случае заболеваний хоккеистов во время турнира их ждет длительный карантин и они не смогут выехать из Китая.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир был самым ожидаемым соревнованием в их программе.
Игроки лучшей хоккейной лиги мира, НХЛ, впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1998 году. После этого они приезжали на четыре Олимпиады подряд. Ни разу за это время сборная России не завоевывала золотых медалей: трижды турнир выигрывали канадцы, один раз - шведы, и один раз – сборная Чехии.
В 2018 году игроки НХЛ не поехали на зимнюю Олимпиаду в Корее из-за финансовых разногласий с Международной федерацией хоккея. Турнир без лучших хоккеистов мира выиграли россияне, являющиеся теперь действующими олимпийскими чемпионами.
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности для России
Президент России Владимир Путин обсудил инициативу России, касающуюся гарантий безопасности со стороны стран НАТО, с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщается на сайте Кремля. Твиттер кремлевских корреспондентов государственного агентства «РИА Новости» уточняет, что карликовое государство стало одним из первых заинтересовавшихся требованиями Москвы, которые многие западные дипломаты и аналитики сочли «ультиматумом».
С инициативой предоставить России гарантии безопасности со стороны стран НАТО Путин выступил в ноябре. 17 декабря российский МИД опубликовал предложения конкретных соглашений, которых Москва хочет добиваться от Североатлантического союза.
Там, в частности, предлагается остановить расширение НАТО на восток, не строить военные базы и не размещать вооружения в странах бывшего СССР и согласиться на взаимный отказ от учений с обеих сторон российской границы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг эти требования. О реакции премьер-министра Люксембурга на них не сообщается. Армия Великого Герцогства Люксембург (официальное название страны) – самая компактная в НАТО, ее численность не достигает и тысячи человек.
Житель Тбилиси задержан за убийство беременной жены
Житель Варкетильского района Тбилиси убил жену, которая была на пятом месяце беременности, сообщает Общественный вещатель Грузии. Мужчина уже задержан полицией.
МВД Грузии начало расследование по статье 109 11-прима УК, которая предусматривает убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах.
Как сообщают СМИ со ссылкой на соседей, муж несколько раз ударил 22-летнюю супругу кухонным ножом на глазах у малолетнего ребенка.
Соседи вызвали полицию после того, как услышали шум из квартиры, которую семейная пара снимала. Убийца не пытался скрыться и сдался полиции.
По словам соседей, мужчина не работал, в семье были проблемы, в том числе и финансовые. Супруги часто ссорились, и жена несколько раз уходила из дома.
Умер основатель «Билайна», филантроп Дмитрий Зимин
Основатель и почетный президент компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), основатель благотворительного фонда «Династия», Дмитрий Зимин умер на 89 году жизни. Об этом в своем фейсбуке сообщил его сын Борис.
Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 году. В 1957 году закончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института, затем работал инженером в Проблемной лаборатории при кафедре профессора Михаила Неймана.
В 1962 году Зимин стал работать в Радиотехническом институте Академии наук СССР.
В 1992 году вместе с Константином Кузовым основал «Вымпел-Коммуникации», где стал президентом и генеральным директором. Через 10 лет Зимин создал фонд поддержки фундаментальной науки «Династия», куда передал большую часть своего состояния, а в 2016 году вместе с сыном стал создателем некоммерческой организации Zimin Foundation. Она занимается поддержкой образования. Помимо прочего Зимин выступил соучредителем премии «Просветитель».
В 2012 году Дмитрий Зимин получил благодарность президента России за активную благотворительную и общественную деятельность. Обладатель специальной премии Министерства образования «За покровительство российской науке».
Фонд «Династия» в 2015 году был признан в России НКО-иностранным агентом. Организация не согласилась с этим и закрылась.
Бургомистром Берлина впервые в истории стала женщина
Бургомистром Берлина впервые в истории стала женщина. Ранее Франциска Гиффай возглавляла министерство по делам семьи Германии.
После приведения к присяге Гиффай назначила 10 сенаторов – членов правительства федеральной земли Берлин. В сенат вошли семь женщин. Это больше, чем когда-либо прежде.
Франциска Гиффай – член социал-демократической партии Германии. Предшественник и однопартиец нового бургомистра Михаэль Мюллер возглавлял Берлин семь лет. На прошедших в сентябре выборах его избрали депутатом Бундестага.
В 2020 году Гиффай обвиняли в плагиате при написании кандидатской диссертации. Из-за скандала бургомистр отказалась от степени, а в мае ушла в отставку с поста министра по делам семьи. Несмотря на это, социал-демократическая партия победила на выборах в Берлине.
Главы МИД Армении и России обсудили вопросы, касающиеся реализацией Сочинских договоренностей
Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе телефонного разговора был обсужден широкий круг вопросов, касающихся реализации договоренностей, достигнутых трехсторонним заявлением в Сочи от 26 ноября.
«Была подчеркнута важность шагов по деэскалации ситуации и повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также по созданию механизмов делимитации и демаркации границы», - говорится в сообщении ведомства.
Российская сторона о телефонном разговоре пока не сообщила.
Инугри ГЭС получила официальный статус культурного туристического маршрута Европы
Арочная плотина Ингури ГЭС официально стала сертифицированным членом Программы культурных маршрутов, составленной Европейским маршрутом индустриального наследия (ERIH).
Ассоциация ERIH объединяет европейских экспертов, представителей предприятий, музеев, институтов, работающих в направлении сохранения и практического использования индустриального наследия.
Плотина Ингури ГЭС - первое сооружение в Грузии, присоединившееся к Маршруту европейского индустриального наследия. Первый этап проекта был запущен Фондом развития энергетики и его дочерней компанией «Ингури» и должен сделать объект привлекательным для международных гостей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Проект также предусматривает второй этап - открытие научного центра, строительство самого длинного в регионе зиплайна, устройство развлекательных зон и другие интересные для туристов объекты. Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингури составляет 2 часа, и у посетителей есть возможность осмотреть мост через плотину, дисковые затворы и тоннель.
Расположенная в Западной Грузии Ингури ГЭС является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота этой плотины составляет 271,5 метра, а длина – 728 метров. Плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.
Строительство ГЭС на реке Ингури начались в 1961 году и завершились в 1977.
Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело-Земо Сванети, а пульт управления – на территории самопровозглашенной республики Абхазия. При этом на ГЭС работают только сотрудники Министерства энергетики Грузии.
Кадыров раскритиковал Эрдогана после открытия памятника Дудаеву
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Турции и обвинил его в укрывательстве террористов после установки памятника лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву в городе Керфез в 90 километрах от Стамбула. Он пригрозил установить в грозном памятник основателю Рабочей партии Курдистана Абдулле Оджалану, отбывающему в Турции пожизненное заключение. На это обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.
Памятник Дудаеву и парк его имени были открыты в Керфезе в декабре. В церемонии участвовал мэр Шенер Сегют, избранный от правящей «Партии справедливости и развития», возглавляемой президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе открытия он назвал Дудаева «отважным военачальником», в церемонии принимали участие участники боевых действий против федеральных сил на стороне сепаратистов.
В Керфезе проживает значительное количество чеченцев. В Турцию из России еще в конце 90-х бежали более 100 тысяч жителей республики. Ранее в Турции действовал чеченский фонд Imkander, который создал бывший полевой командир Имран Абдулазимов. Он собирал деньги на лечение сепаратистов и проводил политические акции, напоминает Кавказ.Реалии.
Кадыров во вторник написал в социальных сетях, что к нему обращаются представители чеченского парламента, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые, по его оценке, покрывают террористов. Он пригрозил Эрдогану тем, что Турция получит в России статус страны, публично поддерживающей террористов, а Кадыров «оставляет за собой право на ответные действия».
В среду заявления Кадырова прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал выступления главы республики «эмоциональным, но объяснимым», – передает Русская служба Би-би-си.
«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», - сказал Песков. По его выражению, «одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев». По его словам, «для всех чеченцев» болезненно, что один из парков в Турции был назван «именем террориста».
- Отец Рамзана Кадырова Ахмад Кадыров был муфтием сепаратистской республики, возглавляемой Дудаевым, сам Рамзан воевал на стороне Дудаева. В 2001 году Кадыров-старший заявлял в интервью «Парламентской газете», что Дудаев не был убит в 1996 году, а жив, но скрылся по согласованию с Москвой. Доказательств этому представлено не было.
- Оджалан, памятник которому пригрозил поставить Кадыров, запрашивал ранее политического убежища в России, напоминает Би-би-си. Рабочая партия Кудристана не признана террористической организаций в России, но признается, помимо Турции, таковой в США и ряде стран Евросоюза.
В Тбилиси могут провести голодовку с требованием запретить партию Саакашвили
Противники экс-президента Михаила Саакашвили могут провести голодовку с требованием запретить основанную им партию «Единое национальное движение».
Сосо Робакидзе – отец погибшего во время полицейской спецоперации в период президентства Саакашвили Амирана Робакидзе, заявил о готовности начать голодовку с требованием «наказать представителей режима «Единого национального движения» и упразднить эту партию», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы - те люди, которые пострадали от «Единого национального движения» и Михаила Саакашвили, начнем голодовку. Нам все равно нечего терять. Мы покажем им, как надо голодать и как должен выглядеть человек на грани смерти», - сказал Сосо Робакидзе.
По его словам, голодовку с таким требованием готовы начать несколько человек, хотя он не исключает, что к протесту присоединятся и другие. Робакидзе также высказал недовольство в отношении инициативы президента Саломе Зурабишвили, которая проводит встречи для примирения оппозиции и правящей партии.
«С кем вы говорите о примирении - с Гиргвлиани, Вазагашвили, Робакидзе? Если вы ничего у нас не спрашиваете, то значит, сами уже давно помирились», - сказал он, и добавил, что те семьи, которые пострадали во время режима «Единого национального движения» не будут мириться с представителями прошлой власти, так как они «являются преступниками».
Накануне лидер «Единого национального движения» Ника Мелия заявил о начале массовой протестной голодовки с требованием освободить третьего президента Грузии. Голодовку лидеры, члены и сторонники ЕНД намерены проводить во дворе головного офиса партии на Кахетинском шоссе.
- 19-летний Бута (Амиран) Робакидзе погиб во время полицейской операции в ноябре 2004 года, то есть в первый год нахождения у власти правительства Саакашвили. Случай получил широкий общественный резонанс. Согласно официальной версии, молодой человек был застрелен во время спецоперации по предотвращению вооруженного нападения у Дидубийского пантеона. Однако члены семьи Робакидзе утверждали, что он был без оружия и стоял с поднятыми руками, а полицейские подкинули огнестрельное оружие в машину.
- После смены власти в 2012 году было проведено новое расследование, в результате чего в 2018 году пятеро бывших полицейских чиновников были осуждены за превышение служебных полномочий и отправились в тюрьму.
Георгию Маргвелашвили разрешили встречу с Михаилом Саакашвили
Четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили официально разрешили провести встречу со своим предшественником на этом посту Михаилом Саакашвили, который в настоящее время осужден и в качестве заключенного проходит курс лечения в военном госпитале в Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«20 декабря Георгий Маргвелашвили обратился в Специальную пенитенциарную службу с соответствующим заявлением о встрече с осужденным Михаилом Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба удовлетворила обращение, поскольку по рекомендации медперсонала состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет назначить встречу», - сказано в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
После встречи с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря ее предшественник Георгий Маргвелашвили высказал желание навестить Саакашвили в госпитале в рамках инициативы Зурабишвили по поводу национального примирения. Сам Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили, заявил, что готов к встрече в любое время и даже предложил провести ее в госпитале.
В Специальной пенитенциарной службе подчеркнули, что «делают все возможное, чтобы помочь каждому обвиняемому/осужденному в полной реализации прав, предоставленных им по закону».
- Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, после того, как вернулся на родину спустя восемь лет отсутствия. За это время он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам. Суд рассматривает еще три уголовных дела, в которых фигурирует Саакашвили, в том числе о незаконном пересечении границы.
Обрушение строительной конструкции в селе Вертквичала: один человек погиб, 10 пострадали
Один человек погиб, 10 пострадали в результате обрушения строительной конструкции в селе Вертквичала Харагаульского муниципалитета Грузии. Погибший – местный житель.
Как пишет агентство Report.ge, троих пострадавших выписали из клиники после оказания первичной медицинской помощи. В больнице остаются шесть человек с травмами средней степени тяжести, один пострадавший переведен в Кутаиси.
Цех, конструкция которого обрушилась, принадлежит китайской компании. Среди пострадавших есть граждане КНР.
В МВД Грузии начали расследование инцидента по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».
Чеченский оппозиционный блогер заявил о похищении родственников
Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил в своём телеграм-канале, что накануне ночью в Чечне были похищены шестеро его родственников. Среди похищенных – дяди, двоюродные дяди, двоюродные и троюродные братья.
"Вчера мой брат опубликовал видеоролик под названием "Неужели ты струсил, Иудов" на своём ютьюб-канале. Может, похищение родственников – это реакция на данное видео", – заявил блогер Кавказ.Реалии. В ролике идет речь о председателе парламента Чечни Магомеде Даудове и оппонентах Рамзана Кадырова в Турции.
Абдурахманов добавил, что ранее всем его похищенным родственникам "был выдвинут ультиматум", что они должны его остановить. В противном случае, по словам Абдурахманова, им угрожали кровной местью.
- Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти.
- В феврале прошлого года на Тумсо Абдурахманова произошло нападение. Он находился в собственном доме в Швеции, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России.
- По данным европейской разведки, полученным журналистами шведского телевидения, ответственность за попытку убийства блогера в Евле возлагается на российского президента Владимира Путина.
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мохаммада. По словам самого молодого человека, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
«Отступившего от революционных ценностей» мэра Еревана отправили в отставку
Мэр Еревана Айк Марутян отстранен от должности в результате голосования Совета старейшин (горсовет), новым градоначальником избран Грачья Саргсян. За данное решение проголосовали 44 из 57 членов Совета старейшин, 10 высказались против, 3 бюллетеня были признаны недействительными.
Как пишет Радио Азатутюн, несколько дней назад после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном правящая фракция Совета старейшин Еревана выступила с заявлением. В нем, в частности, говорилось, что Марутян, возглавивший избирательный список партии «Гражданский договор» на выборах в 2018 году, год назад покинул партию и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг». При этом, согласно заявлению, возник политический кризис, для преодоления которого начался процесс смещения мэра с должности.
Отметим, что за несколько дней до инициирования процесса выражения вотума недоверия мэру Еревана принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.
Пресс-секретарь Марутяна на своей странице в Facebook опроверг последнее утверждение, написав: «Айк Марутян никак не связан с Робертом Кочаряном, с ним никогда не встречался».
В своем выступлении на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана Марутян представил несколько пунктов, которые, по его мнению, стали причинами разрыва отношений между ним и правящей партией «Гражданский договор».
«Посмотрим, кто на самом деле отступил от революционных ценностей», – сказал он, рассказав, что у него были принципиальные разногласия с правящей силой, особенно по вопросу повышения зарплат, что, по его словам, делалось тайно и за одну ночь. Затем он спросил, насколько это честно просить деньги у международных партнеров на ремонт детских садов в том случае, когда у председателя Национального собрания есть более 200 тыс. долларов на покупку автомобиля.
«Я считал, что главной целью революции должно быть улучшение жизни других, но в реальности они пришли и сразу начали улучшать свою жизнь, в том случае, когда уровень бедности в стране продолжал колебаться в пределах 30 процентов. Вы скажете, а почему ты не говорил об этом раньше? Значит, я много раз поднимал этот вопрос в «Гражданском договоре», внутри команды, на разных уровнях – и никакой реакции, - заявил Марутян, вновь спросив: - А теперь скажите, кто отступил от революционных ценностей?»
- Известный в Армении комедийный актер Айк Марутян был избран градоначальником Еревана в сентябре 2018 года. Он являлся одним из ярых сторонников действующего премьер-министра Пашиняна.
Российский чиновник заявил об убийстве в Сирии Муслима Шишани (Мурада Маргошвили)
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что ударом российской военной авиации убит полевой командир Муслим Шишани (Мурад Маргошвили).
«Недавно российским ВКС (военно-космическим силам – ред.) удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» аш-Шишани Маргошвили», – цитирует Лаврентьева РИА Новости.
Кроме слов российского представителя других данных подтверждающих данную новость пока отсутствуют. Независимые источники не подтверждают гибель Шишани, пишет портал Кавказ.Реалии.
Ранее стало известно, что в ходе авиаудара в Сирии были ранены жена и дети Маргошвили, об этом сообщал в Twitter так называемый «официальный англоязычный аккаунт провинции Идлиб». Сам Шишани тогда не пострадал.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй войны в Чечне. С 2014 года он включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношение него введены санкции.
- Члены «Хайат Тахрир аш-Шам» в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
Ректора Казанского федерального университета обвинили в убийстве
Депутату Государственного совета Татарстана, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Ранее сотрудники правоохранительных органов столицы задержали Гафурова в Казани и доставили в Москву.
Как пишет "Интерфакс", следствие попросило суд арестовать Гафурова до середины февраля 2022 года. Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Шестидесятилетний Гафуров возглавляет университет с 2010 года, до этого он 12 лет был мэром Елабуги и главой Елабужского района, избирался в республиканский парламент, в начале 90-х годов занимался бизнесом. В 2012 году "Новая газета" сообщала, что профессор был "хорошо знаком" с руководством организованной преступной группировки "Двадцать девятый комплекс" и связывала его с убийством елабужского предпринимателя и депутата Айдара Исрафилова.
За несколько недель до смерти бизнесмен заявлял в эфире местного телеканала, что мэрия хочет отобрать у него рынок и на него готовится покушение, рассказывала "Новая".
- 25 ноября Гафуров вместе с другими депутатами Госсовета Татарстана единогласно проголосовали за предложение поправок к федеральному закону о региональной власти, позволяющих оставить в республике пост президента. Закон был принят Госдумой и подписан Путиным без учёта мнения региона, запретив главе Татарстана называться президентом – только руководителем республики.
MH17: обвинение просит для Гиркина и ещё 3 человек пожизненного срока
Нидерландская прокуратура на суде по делу о катастрофе "Боинга" малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года над Донбассом попросила суд назначить пожизненное заключение для Игоря Стрелкова (Гиркина) и ещё трёх подсудимых. Сторона обвинения считает доказанным их участие в уничтожении самолёта, приведшем к гибели 298 человек.
Гражданин России Стрелков в момент катастрофы командовал сепаратистами так называемой "ДНР". Граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были его подчинёнными. Никто из них в суде не присутствует, их судят заочно. Во время заседания прокуратура также попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых.
21 декабря в Окружном суде Гааги сторона обвинения представила доказательства против обвиняемых. Как утверждает следствие, самолёт был сбит в разгар боёв в Донбассе между украинскими войсками и сепаратистами из установки "Бук" с территории у посёлка Первомайское, которую контролировали сепаратисты.
По версии обвинения, сепаратисты, неся потери от ударов украинской авиации, запросили у России средства ПВО. В Донецкую область из российской военной части в Курске была направлена установка "Бук". Обвинение восстановило маршрут "Бука" от российской границы до предполагамого места пуска ракеты по "Боингу", а также привело доказательства непосредственного участия обвиняемых в его поставке и перевозке.
Обвинение также привело показания свидетелей, один из которых видел пуск ракеты. Многие говорили, что видели "Бук" в районе предполагаемого места пуска. Экспертиза показала, что MH17 был поражён ракетой "Бука" и не мог быть поражён никаким другим оружием. Кроме этого, сторона обвинения привела данные аудиозаписей телефонных переговоров обвиняемых, на которых они обсуждают случившееся.
Прокуратура считает доказанным, что обвиняемые контролировали доставку "Бука" и его размещение и , хотя, по всей видимости, не отдавали непосредственный приказ стрелять по самолёту, виновны в активном соучастии в гибели самолёта и убийстве пассажиров. Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его, пока не установлено. То, что это могли быть российские военные, следствие официально не подтверждает и не исключает. Расследование по этому вопросу продолжается.
- Россия категорически отрицает причастность к катастрофе "Боинга", на борту которого погибли 298 гражданских лиц, главным образом граждане Нидерландов. Москва также обвиняет суд в предвзятости. При этом своей однозначной версии того, кто сбил "Боинг", у российских властей нет – ими высказывались несколько версий, которые были отвергнуты следствием. Обвиняемые по делу также заявляют о своей невиновности. Игорь Стрелков на вопросы о "Боинге" отвечает, что подчинённое ему "ополчение" самолёт не сбивало, не подтверждая и не отрицая, что его могли сбить, например, российские военные.
- Нидерланды и другие страны Запада призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу, считая доказанным, во всяком случае, российское происхождение "Бука". Москва отказывается это сделать. Россия начинала консультации с Нидерландами, однако вскоре вышла из них.
В Афганистане закрылось 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
В Афганистане с момента прихода к власти "Талибана"* закрылось 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. Об этом говорится в отчёте организации "Репортёры без границ" и Ассоциации свободных журналистов Афганистана.
Согласно данным отчёта, больше всего пострадали женщины-журналисты – 84% из них потеряли работу. В 15 из 34 провинций страны больше не работает ни одной журналистки. В отчёте говорится, что "Талибан" навязывает СМИ условия работы, в том числе запрет нанимать на работу женщин.
Из 543 СМИ, которые работали в Афганистане до прихода к власти талибов, в конце ноября функционировали только 312. То есть за три месяца в стране было закрыто 43 процента СМИ. В Кабуле, где сосредоточено наибольшее количество афганских средств массовой информации, закрыто каждое второе СМИ. Ранее в большинстве афганских провинций было по крайней мере десять частных СМИ, теперь в некоторых регионах никаких местных СМИ почти не осталось.
В апреле этого года Афганистан занял 122-е место из 180 стран в Мировом рейтинге свободы прессы "Репортёров без границ".
В России возбудили уголовное дело из-за гибели военных в Южной Осетии
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух военнослужащих при сходе снежной лавины на сторожевую заставу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Дело возбуждено 528 военным следственным отделом СКР, дислоцированным в Южной Осетии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении.
Установлено, что снежная лавина накрыла сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали.
В ходе поисков удалось извлечь четырех российских военнослужащих. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, погибли офицер и рядовой, проходивший военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей и ушибами госпитализированы, их состояние здоровья – удовлетворительное. Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.
Под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые охраняют Рокский тоннель, пишет «Интерфакс».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня выразил соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи с гибелью российских военнослужащих.
«Весть о человеческих жертвах в результате схода лавины на южной стороне портала Рокского тоннеля отозвалась в наших сердцах болью и состраданием. Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ мужественно выполняют задачи по обеспечению безопасности Республики Южная Осетия и, в частности, по охране Рокского тоннеля», – говорится в телеграмме соболезнования.
Спасатели и врачи Южной Осетии приложили все усилия для спасения военнослужащих, отметил Бибилов.
В Тбилиси вводят абонементы на общественный транспорт
В Тбилиси с 1 февраля 2022 года введут абонементную систему на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Граждане смогут приобрести однодневную безлимитную карту стоимостью 3 лари, недельный абонемент – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.
При этом стоимость одноразового проезда увеличивается вдвое – с 50 тетри до 1 лари.
«У нас будет безлимитная 90-минутная карта, которая будет стоить 1 лари, для людей, которые нечасто пользуются общественным транспортом и не покупают долгосрочную карту по льготной цене. Вы сможете использовать любой вид транспорта – метро, автобус, маршрутка – в течение 90 минут за 1 лари, и вы не будете платить лишние деньги за пересадку между этими видами транспорта в течение 90 минут», – сказал Каха Каладзе.
С 5 января новые карты будут продаваться в кассах метрополитена и в экспресс-отделениях «Банка Грузии».
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