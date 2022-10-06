Эмир Катара раньше срока покинул Прагу

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани, приехавший накануне с визитом в столицу Чехии Прагу, покинул её вечером в тот же день, свернув программу визита. Как сообщает чешское издание Deník N, причиной стали неудовлетворённые требования главы катарского государства.

Официально в канцелярии президента Чехии Милоша Земана назвали визит успешным и прошедшим в дружественном ключе. Однако источники в канцелярии и чешском МИД говорят о том, что эмир уехал раньше срока. В первоначальном официальном сообщении о визите говорилось, что он пробудет в Праге до 6 октября.

В четверг в столице Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, открылся саммит Европейского политического сообщества – это новая неформальная организация, в работе которой участвуют страны ЕС и другие государства региона, в том числе Украина и Турция. Всего участвуют 44 главы государств или правительств. По сообщениям чешских СМИ, в последний момент эмир Катара высказал пожелание стать полноправным участникам саммита, в том числе принять участие в торжественном ужине. Однако, как утверждается, чешская дипломатия не была способна удовлетворить это требование. Географически Катар расположен далеко от Европы, кроме того, государство не является либеральной демократией, правозащитники нередко критикуют его за нарушения прав человека.

При этом, как сообщается, на 6 октября были намечены неформальные встречи эмира с европейскими лидерами. Катар – одна из ведущих стран по объёмам добычи ископаемого топлива, прежде всего природного газа. В частности, Германия с начала войны в Украине ведёт с ним переговоры о наращивании поставок. Пока они не привели к успеху.