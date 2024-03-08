Эммануэль Макрон принял Майю Санду в Елисейском дворце

Президент Молдовы Майяя Санду в четверг подписала соглашение о сотрудничестве с Францией в области обороны. Она заявила, что Россия вновь пытается дестабилизировать её страну, и если не остановить президента Владимира Путина в Украине, он продолжит двигаться дальше.

Программой визита Санду в Париж предусмотрено также подписание экономической дорожной карты. Агентство Reuters отмечает, что западные государства стремятся укрепить потенциал постсоветских стран. В ЕС с опасением относятся к попыткам России дестабилизировать страны, ранее находившиеся в вассальной зависимости от Москвы.

«Если агрессора не остановить, он будет двигаться дальше, а линия фронта будет всё ближе. Ближе к нам и ближе к вам», — заявила Санду. Именно поэтому, как считает президент Молдовы, Европа должна выступать единым фронтом.

Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Парижем и Кишинёвом устанавливает законодательную основу для выполнения учебно-тренировочных программ, обмена разведывательной информацией и поддержания диалога между обеими странами.

Военное представительство Франции в Молдове будет открыто к лету — для содействия в оценке ситуации и подготовки возможных контрактов. Об этом сообщило министерство обороны Франции.

В четверг во второй половине дня Эммануэль Макрон принял лидеров политических партий Франции. Обсуждалась обновлённая линия поддержки Украины со стороны Франции. Глава государства подтвердил свою позицию, высказанную 26 февраля относительно потенциальной возможности отправки французских военных в Украину. Как сообщает французская пресса, цитируя лидера партии «Национальное объединение» Жордана Барделла: «Нет никаких ограничений и никаких красных линий». Таким образом Барделла подытожил настроения оппозиции, считают авторы публикации.

Другой политический лидер, координатор партии «Мятежная Франция» Мануэль Бомпар, сказал, что «приехав на встречу обеспокоенным, уехал после неё ещё более обеспокоенным».

Зарубежные наблюдатели отмечают стремление Макрона продемонстрировать свою решительность и активность перед лицом внешних угроз.