Ереван подтвердил предстоящую встречу Трампа, Пашиняна и Алиева в Вашингтоне

Правительство Армении подтвердило ранее распространённую в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно сообщению, опубликованному утром 6 августа в телеграм-канале армянского правительства, визит премьер-министра в США запланирован на 7–8 августа.

По данным правительства Армении, Никол Пашинян встретится с Дональдом Трампом с целью углубления стратегического партнёрства между Арменией и Соединёнными Штатами.

Кроме того, как отмечается в заявлении, в Вашингтоне состоится и трёхсторонняя встреча президента США, премьер-министра Армении и президента Азербайджана, направленная на «содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе».

По информации издания The Washington Post, встреча Трампа, Пашиняна и Алиева в Белом доме пройдёт 8 августа. Не исключено, что стороны объявят о финальном достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Предыдущая встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана состоялась 10 июля в Абу-Даби.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией находится на завершающей стадии.

По данным СМИ, Соединённые Штаты предложили, чтобы американские специалисты участвовали в контроле над транспортными коммуникациями между Азербайджаном и Арменией, в том числе в так называемом Зангезурском коридоре.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в 1990-х годах из-за Нагорного Карабаха, который, населённый в основном армянами, провозгласил независимость от Баку.

Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом с помощью военной силы и в сентябре 2023 года объявил о восстановлении своего суверенитета над регионом.

После восстановления полного контроля Баку над Карабахом регион покинуло местное армянское население.

После возвращения Нагорного Карабаха Азербайджаном Баку и Ереван начали переговоры о мирном соглашении. Стороны согласовали текст договора в марте 2025 года, однако документ пока официально не подписан.