Трамп: конфликт между Арменией и Азербайджаном близок к завершению

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном близок к урегулированию. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте:

«Мы решили ещё один вопрос… Азербайджан и Армения. Похоже, (конфликт) близок к успешному завершению».

Ранее в столице Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

СМИ сообщали, что США предложили ввести американского оператора для контроля транспортных коммуникаций между двумя странами в т.н Зангезурском коридоре.

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в интервью армянской службе Радио Свобода заявил, что «передача функций в контексте разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе какой-либо международной лицензированной компании для Армении остаётся вопросом обсуждения, при условии, что этот процесс будет осуществляться в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении».

Отвечая на вопрос о предложениях, переданных США Армении и Азербайджану относительно разблокирования коммуникаций, Сафарян отметил, что поступило несколько подобных инициатив от разных стран, и они в настоящее время обсуждаются. При этом он отказался уточнить, от каких именно стран были получены предложения.