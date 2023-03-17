ЕС и Украина поддержали решение суда в Гааге об ордере на арест Путина

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По словам дипломата, ордер на арест Владимира Путина - «это только начало пути», ведущего Россию к ответственности за преступления и жестокости, совершенные ею в отношении Украины.

«Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может», - говорится в телеграм-канале представительства ЕС в России.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли написал в твиттере, что все ответственные за военные преступления должны быть привлечены к суду. Дипломат выразил надежду на продолжение расследований.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МУС за принципиальность и готовность реально привлечь к ответственности тех, кто виновен. «Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста», - подчеркнул Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба так же приветствовал решение МУС. «Преступники будут призваны к ответу за похищения детей и другие международные преступления», - написал министр в твиттере.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя решение суда, высказал предположение о еще большей эскалации конфликта России с Украиной, но «Запад показал, что пойдет до конца».

Вместе с тем, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с корреспондентом Al Jazeera, отметил, что глава организации Антониу Гутерриш будет продолжать диалог со всеми, с кем нужно говорить для решения имеющихся проблем.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала выдачу ордеров на арест напоминание всем тем, кто совершает преступные действия. «Независимо от своих званий и должностей каждый из них может рано или поздно предстать пред судом», - отмечается в твиттере организации.