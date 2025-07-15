Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что рассматривается возможность приостановки безвизового режима с Грузией из-за «серьёзного отката» в демократическом развитии страны.

«Мы видим серьёзный откат в Грузии, и обсудим, что ещё можно сделать. На столе все опции – включая приостановку безвизового режима и другие меры, которые могли бы изменить расчёты грузинского правительства», – сказала Каллас перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.

По её словам, ЕС подготовил список мер в ответ на «несоразмерные приговоры» участникам протестов, среди которых были и молодые люди. Каллас подчеркнула, что это указывает на проблемность судебной системы, которая, по её словам, является частью репрессивного аппарата.

Она подтвердила, что в новый санкционный пакет включены имена двух грузинских судей. По её словам, ранее в ЕС возникали разногласия по поводу санкций, но обсуждения продолжатся. Напомним, что Венгрия и Словакия выступали против санкционных мер в отношении Грузии.

«Сегодня будет направлено письмо в адрес Грузии относительно безвизового режима. У Грузии были определённые условия, которые она должна была выполнить. Если в установленный срок эти условия не будут выполнены, мы будем вынуждены приостановить безвиз», – добавила Каллас, не уточнив, какой срок будет указан в письме.