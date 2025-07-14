Латвия запретила въезд в страну 55 гражданам Грузии

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что приняла решение запретить на неопределённый срок въезд в страну 55 гражданам Грузии. Их список не опубликован.

«Я приняла решение включить ещё 55 граждан Грузии в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Запрет на въезд в Латвию для этих физических лиц введён на неопределённый срок», – написала она в социальной сети X.

Ранее, в начале марта 2025 года, Латвия, Литва и Эстония синхронно расширили санкционные списки в ответ на ухудшение ситуации с демократией в Грузии.

В декабре 2024 года страны Балтии ввели санкции против миллиардера и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также против ряда высокопоставленных сотрудников МВД. Причиной стали действия, «подрывающие демократические институты, ограничивающие свободу слова» и «насилие в отношении мирных демонстрантов».

Аналогичные меры ранее приняли и другие страны ЕС, однако именно страны Балтии лидируют по числу лиц, против которых введены санкции. На первом месте – Литва, запретившая въезд 103 гражданам Грузии.