Евросоюз не продлил эмбарго на импорт зерна из Украины

Еврокомиссия не продлила эмбарго на импорт зерна из Украины в граничащие с ней страны. Срок действия запрета истекает 15 сентября.

Власти Польши уже объявили, что они, со своей стороны, не снимут запрет на ввоз украинских сельхозпродуктов. Такой же указ подписал вечером в пятницу глава Венгрии Виктор Орбан. Ранее сделать то же самое вразрез с решением Еврокомиссии пообещали Румыния и Словакия. Из всех приграничных к Украине стран исполнить европейское решение согласна только Болгария.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что продлевает запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на несогласие Еврокомиссии. «Потому что это в интересах польских фермеров», – подчеркнул он.

2 мая Еврокомиссия временно запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Это произошло после многочисленных жалоб этих стран на то, что дешевое украинское зерно, в том числе предназначенное для транзита в беднейшие страны мира, оседает на местных рынках и составляет нежелательную конкуренцию продукции местных фермеров.

Как сказано в заключении Еврокомиссии от 15 сентября, благодаря применению временных мер по ограничению украинского импорта проблемы на рынках пяти стран ЕС, граничащих с Украиной, исчезли.

В свою очередь Украина обязалась в течение 30 дней ввести регулирование для избежания массового вброса своей сельхозпродукции на европейский рынок.