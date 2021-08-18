ЕС отказался признавать талибов как легитимную власть в Афганистане, несмотря на их победу в войне 

Евросоюз признает, что движение "Талибан" (запрещенное во многих странах) выиграло войну в Афганистане, и начнет диалог с ним для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам экстренной конференции глав МИД стран сообщества.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о формальном признании движения законной властью в Афганистане.

"Нашим главным приоритетом сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами", – заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с наплывом беженцев из Афганистана. Также Боррель сообщил, что до прояснения ситуации ЕС прекратит экономическую помощь Афганистану, но продолжит оказывать гуманитарную помощь.

Из стран ЕС о готовности к прямым переговорам с талибами уже заявила Германия. Она планирует направить в Доху посла Маркуса Потцеля для ведения диалога.

Боевики группировки "Талибан" (запрещенной в России и других странах) 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Руководство "Талибана" на второй день захвата Кабула приказало госслужащим, независимо от пола, продолжить работу на своих местах. На работу вернули министра здравоохранения и мэра Кабула.

По данным источников газеты The Washington Post, администрация США 15 августа заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". Речь идет о суммах в миллиарды долларов.

Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.