ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

Евросоюз «принял к сведению» решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. При этом в Брюсселе напомнили Тбилиси о санкциях, введенных против Москвы.

«Из-за нелегальной агрессии России против Украины Евросоюз, вместе с рядом международных партнеров и других стран ввел санкции против российского авиационного сектора. Мы запрещаем полеты в Россию, из России, над территорией страны. ЕС призывает Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Брюссель указывает и на проблему безопасности, призывая Грузию «не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты». Стано отметил, что санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов.

Говоря о решении Москвы отметить визы, Стано отметил, что граждане Грузии должны решить, воспользуются они этим или нет.